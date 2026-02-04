CE reduz 7,7% de mortes violentas, mas não atinge a meta de 2025

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Governador Elmano de Freitas (PT) divulga resultado do sistema de metas da Segurança Pública do Ceará de 2025

O Ceará não atingiu a meta de redução nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) estipulada para o ano de 2025 no sistema de Metas Integradas da Segurança Pública (Misp).

Com 3.021 mortes registradas entre janeiro e dezembro, a redução no comparativo com 2024 ficou na casa dos 7,7%, cerca de três pontos percentuais a menos que os 11% almejados pelo Governo do Estado para o ano.

Para 2026, a nova meta é de de 7,5% na redução de CVLIs, conforme o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), após apresentar os resultados do Misp, nesta terça-feira, 3, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.

No encontro no Cisp, representantes das forças de Segurança se reuniram em solenidade para, além de divulgar os indicaores, premiar os agentes de segurança pública que alcançaram metas estipulados pelo Estado por meio de quatro indicadores: CVLIs, Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), Índice de Prevenção e Salvamento (IPS) e o Índice de Laudos Produzidos (ILP).

De acordo com governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), a redução da meta é baseada em estudos feitos junto ao setor de dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), bem como na redução já alcançada em 2025. Ele afirmou que manter ou elevar o percentual traçado seria irreal, visto que o número de referência não é mais o de 2024, mas sim um 7% menor, alcançado em 2025.

"É muito importante que a meta não seja subestimada, mas que não seja uma meta impossível de ser alcançada. Que o policial perceba que com seu esforço ele pode alcançar aquela meta, vai receber a gratificação ao alcançar, e com isso nós vamos reduzindo gradativamente" afirmou Elmano.

LEIA MAIS | Duas pessoas são presas por fraude no concurso da Polícia Civil do Ceará

O chefe do Executivo disse que, ao retornar com o sistema de metas no Estado, adotado apenas em 2014, a definição da meta foi estipulada diante do atual cenário do ano. “Podemos ter, digamos, colocado uma meta além do que era pela circunstância do ano, ser uma meta difícil alcançada”, disse.

Ainda segundo ele, outro fator que pode ter influenciado no resultado da meta do CVLI no Misp foi o aumento da guerra entre facções em alguns períodos do ano passado. “No segundo quadrimestre do ano passado se deflagrou uma guerra entre facções que impactou no aumento no número de mortes violentas”, comentou.

Com o primeiro ano da medida, o governador reavalia para o novo ano o que aprenderam na implantação do tema “metas”. “Penso que agora nós estamos com a meta mais adequada e que coloca claramente para as tropas que ela é possível de ser alcançada”, disse.



Os resultados do Misp apresentados na premiação revelaram que a região com maior percentual de redução nos CVLIs foi o Interior Sul, onde as mortes violentas caíram 16,5% (de 684 em 2024 para 571 em 2025).

Em seguida vêm Fortaleza, com queda de 834 para 734 (11%), e o Interior Norte, que saiu de 902 CVLIs para 806 (10,6%). A Região Metropolitana da Capital (RMF) registrou aumento de 5,9% nas mortes violentas, saltando de 852 CVLIs em 2024 para 902 em 2025.

No ponto de vista estatístico, o início do ano foi favorável a essa nova meta traçada, com redução de 29% de CVLIs no comparativo entre janeiro de 2026 e o mesmo mês de 2025, conforme antecipado pelo O POVO.

A meta atingida pelo Estado no Misp foi para redução de Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs), com 21,9% menos casos em 2025. Ao todo, foram 7.815 roubos a menos no Ceará, sendo, 6.052 em Fortaleza, 751 na RMF, 506 no Interior Norte e no Interior Sul.

Órgãos de segurança recebem premiação por desempenho em 2025

Os resultados dos indicadores atingido no Misp também foram divulgados pelo Governo do Estado na terça-feira, 3. Na solenidade, também foi feita a ntrega das premiações aos órgãos de segurança e representantes vinculadas à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O total de gratificações distribuído ao longo do ano, somando as do último quadrimestre, foi de R$ 102 milhões aos agentes. Foram contemplados policiais civis e militares, bombeiros militares, peritos e auxiliares de perícia.

Foram premiados os que obtiveram destaque nas categorias "Redução de mortes violentas e roubos", "Índice de Prevenção e Salvamento", "Índice de Laudos Produzidos" e "Boas Práticas". "Ganha a sociedade, principalmente, porque a violência diminuiu e o profissional de segurança é reconhecido financeiramente porque alcançou a meta", disse Elmano.

Elmano explica que também recebe pontuação o profissional que possui carreira, de modo que, no momento em que sua ascensão na instituição é avaliada, ele tenha pontos adicionais por ter atuado em uma região onde colaborou para o alcance das metas.



Confira os resultados abaixo:

Premiação de Produtividade e Operacionalidade

PMCE e PCCE - Redução de mortes violentas e roubos

Áreas Integradas de Segurança (AIS)

• 1º lugar: AIS 21 (Iguatu): 62,50% menos CVLIs e 34,60% na redução de roubos

• 2º lugar: AIS 6 (Antônio Bezerra - Fortaleza): 54,80% menos CVLIs e 38,60% menos roubos

• 3º lugar: AIS 7 (Jardim das Oliveiras - Fortaleza): 32,60% de queda nos CVLIs e 28,80% menos roubos

Índice de Prevenção e Salvamento

CBMCE - Tempo de resposta às ocorrências / Busca e salvamento Combate a incêndios / Certificações e vistorias.

Companhias Bombeirísticas

• 1º lugar: 2ª Cia do Batalhão de Combate a Incêndio Florestal (Quixeramobim)

• 2º lugar: 2ª Cia do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar (Canindé)

• 3º lugar: 1ª Cia de Combate a Incêndio Florestal do Batalhão de Combate a Incêndio Florestal (Quixadá)

Índice de Laudos Produzidos

Pefoce - Aumento da produtividade de laudos entregues

Núcleos de Perícia Forense

• 1º lugar: Núcleo do Sertão dos Inhamuns (Tauá): 100% dos laudos solicitados atendidos em até 30 dias

• 2º lugar: Núcleo da Capital e RMF: 94,14% da meta de laudos produzidos

• 3º lugar: Núcleo dos Sertões de Crateús: 84,61% da meta de laudos produzidos

Premiação de Boas Práticas

Objetivo: reconhecimento a projetos que trazem inovação e eficiência operacional.

• PMCE

Título: Gestão integrada e análise criminal do 1º CRPM

Proponente: Tenente Coronel Otoniel Nascimento De Oliveira

• CBMCE

Título: Simplificação dos Processos de Regularização de Edificações

Proponentes: 1. Waldomiro Loreto do Nascimento

2. Walber Santos de Oliveira

3. Paulo Eduardo Maciel Moreira

4. Christopher Douglas Pontes de Oliveira

• PC-CE

Título: Ecossistema PAI - Procedural Artificial Intelligence

Proponente: Delegado Francisco Alailton Arruda de Andrade

• Pefoce

Título: Programa Integrado de Padronização, Capacitação e Melhoria dos Resultados Periciais

Proponentes: 1. Lêda Tálita Afonso Ferreira de Queiroz

2. Rodrigo Barreto Rosado de Miranda



Mais 26 viaturas semiblindadas são entregues à Polícia Militar

Durante a premiação do Misp, foram entregues 39 novas viaturas, sendo 26 semiblindadas. Elas integram o pacote de 136 novas viaturas destinadas à Polícia Militar do Ceará (PMCE). Desde o anúncio do investimento, em dezembro passado, o Estado entregou 84 veículos com esse tipo de proteção entregues à PM.

O último lote de viaturas contou com 58 veículos entregues à corporação também pelo chefe do Executivo no Palácio da Abolição, em Fortaleza. Os investimentos das viaturas, conforme o Governo do Estado, são provenientes do Tesouro do Estado e do Fundo Nacional de Segurança Pública. Ao todo, foram R$ 8,4 milhões.

LEIA MAIS | Frota da PMCE é reforçada com 30 viaturas semiblindadas



Na última entrega, o governador Elmano de Freitas explicou que as viaturas contam com um alto nível de blindagem e possuem maior proteção aos policiais. No entanto, destacou que, por questões operacionais, elas não são totalmente blindadas.

Segundo ele, em situações operacionais, a blindagem completa pode limitar a capacidade de resposta imediata do policial, como a possibilidade de reagir de dentro para fora da viatura. Com isso, a escolha das viaturas semiblindadas é mais eficiente, já que garante a proteção do policial, mas também permite ações operacionais de dentro do veículo.

As 26 viaturas com blindagem tiveram custo superior a R$ 4,7 milhões. O objetivo, segundo Elmano, é alcançar todas as viaturas com blindagem. “Nós queremos chegar a ter todas as viaturas blindadas, para que nossos policiais possam trabalhar em melhores condições e com maior segurança, pois eles merecem, já que colocam suas vidas em risco para nos proteger”, disse.



Mais 26 viaturas semiblindadas são entregues à PMCE

Durante a premiação do Misp, foram entregues 39 novas viaturas, sendo 26 semiblindadas. Elas integram o pacote de 136 novas viaturas destinadas à Polícia Militar do Ceará (PMCE). Desde o anúncio do investimento, em dezembro passado, o Estado entregou 84 veículos com esse tipo de proteção entregues à PM.

O último lote de viaturas contou com 58 veículos entregues à corporação também pelo chefe do Executivo no Palácio da Abolição, em Fortaleza. Os investimentos das viaturas, conforme o Governo do Estado, são provenientes do Tesouro do Estado e do Fundo Nacional de Segurança Pública. Ao todo, foram R$ 8,4 milhões.

Na última entrega, o governador Elmano de Freitas explicou que as viaturas contam com um alto nível de blindagem e possuem maior proteção aos policiais. No entanto, destacou que, por questões operacionais, elas não são totalmente blindadas.

Segundo ele, em situações operacionais, a blindagem completa pode limitar a capacidade de resposta imediata do policial, como a possibilidade de reagir de dentro para fora da viatura. Com isso, a escolha das viaturas semiblindadas é mais eficiente, já que garante a proteção do policial, mas também permite ações operacionais de dentro do veículo.

As 26 viaturas com blindagem tiveram custo superior a R$ 4,7 milhões.