Prefeitura de Fortaleza entrega posto requalificado no Cais do Porto

Foto: Nayana Melo/Especial para O Povo Prefeito de Fortaleza entrega posto de saúde Odorico de Morais, no Cais do Porto

A Prefeitura de Fortaleza entregou, na noite dessa terça-feira, 3, a requalificação do posto de saúde Odorico de Morais, situado no bairro Cais do Porto. Reforma contou com investimento de R$ 745 mil e trouxe melhorias nas instalações físicas do equipamento, que atende aproximadamente 10 mil usuários.

Leia também | Programa Cisternas entrega quase 29 mil unidades no Ceará em dois anos

Com a intervenção, a unidade ganhou um novo sistema elétrico e hidráulico, pintura e intervenções nas salas e fachada. Além disso, espaço conta agora com um aparelho de eletrocardiograma (ECG).

Modificações foram pontuadas durante o evento de entrega da reforma, que contou com a presença do prefeito Evandro Leitão (PT) e a titular da Secretaria Municipal da Saúde, Riane Azevedo.

"Estamos reformando os nossos postos, nossos equipamentos de saúde [...] Sempre na perspectiva de ofertar serviço de qualidade. Devemos estar chamando nos próximos dias diversos profissionais, para que a gente possa recompor equipes como também ampliar", destacou Evandro na ocasião.

Durante coletiva de imprensa, Riane Azevedo pontuou que intervenções realizadas devem dar para a população da área "as melhores condições de atendimento", com equipamentos mais modernos.

A titular da SMS disse ainda que a pasta deve seguir realizando uma série de ações para diminuir filas no atendimento dos equipamentos de saúde municipais, como a realização de mutirões de exames.

Prefeito e secretária subiram em um palco montado em frente a unidade para falar com o público e em seguida entraram no equipamento para conhecer o espaço, composto por um corredor, área de farmácia, banheiros acessíveis e consultórios de atendimentos diversos, como de odontologia.

Moradores aprovam novo espaço

Antes mesmo do início do evento Amélia Mota, 76, já se encontrava dentro do posto, reaberto pela manhã. Moradora da área, ela pontua que o espaço poderia ficar "mais largo", fazendo alusão ao corredor curto, mas destaca que o posto novo beneficia usuários, que agora têm atendimento mais próximo de casa.

Fortaleza,CE/BR-26.02.03-Prefeito de Fortaleza entrega posto de saúde Odorico de Morais. Na foto, Leliana e Vitoria Farias Fernandes Crédito: Nayana Melo/Especial para O Povo

É o caso de Leiliana Farias, 34, que precisava levar a filha menor, Luara Vitoria, de cinco meses, para tomar vacina mas encontrava dificuldades pela distância de outros postos. "[Agora] É muito melhor, eu como tenho sete filhos não posso tá me destacando muito pra longe", diz a dona de casa.

Ações

A titular da SMS afirmou que a pasta deve realizar uma série de ações para diminuir filas no atendimento dos equipamentos de saúde, como a realização de mutirões de exames