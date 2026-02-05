Creas Mucuripe é reaberto após passar mais de dois anos fechado

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO O Creas Mucuripe estava inutilizado desde agosto de 2023, devido a falhas estruturais e vandalismos

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do Mucuripe, em Fortaleza, foi reaberto após mais de dois anos fechado. Reinaugurada nessa quarta-feira, 4, a sede do Creas estava inutilizada desde agosto de 2023, devido a falhas estruturais e vandalismos.

Ao longo destes mais de dois anos, os atendimentos às famílias acompanhadas pelo Cras Mucuripe foram redirecionados para instituições sociais no bairro Vicente Pinzón e na sede da Regional 2, no bairro Varjota.

Dalva Gomes, moradora do Vicente Pinzón, conta que por diversas vezes presenciou um cenário de abandono na unidade, que depredada e sem funcionamento diário, começava a ser ocupada por pessoas em situação de rua.

"Confesso que meu coração doía quando eu passava aqui em frente. Apesar de estar fechado há muito tempo, tinha pessoas que queriam se apossar do terreno. Esse pessoal que vive na rua já estava entrando e usufruindo do espaço", relata.

Mesmo sob forte chuvas, grupo de moradores do Grande Mucuripe compareceu à cerimônia de reinauguração na manhã desta quarta para celebrar o retorno dos serviços prestados pelo Creas.



Uma delas foi Marleide Honorato, que conta já ter realizado denúncias no equipamento e destaca o bom atendimento costumeiro à unidade.

"A gente sentiu muita falta por ter ficado fechado todos esses anos. Mas graças a Deus agora reabriu [...] que os pais e mães, pessoas com assuntos funerários, abusos e esses assuntos venham procurar o Creas porque a gente é muito bem atendido", afirma a também moradora do bairro.

Os serviços citados por Marleide são variados, com equipe multiprofissional formada por assistentes sociais, psicólogos, advogados, pedagogos e educadores sociais que irão atender as demandas técnicas e emocionais das pessoas que buscarem o Creas Mucuripe.

Entre os serviços que podem ser acessados no local estão os programas de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi), com média anual de dois mil atendimentos, Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto e encaminhamento para programas como o Cadastro Único e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

"É um equipamento muito estabelecido no Brasil como um todo, que tem sua normativa no MDS e que tem sua eficácia muito garantida. Falamos da ampliação de Cras, mas temos interesse de ampliar a rede de Creas também", pontua a vice-prefeita de Fortaleza e titular da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), Gabriella Aguiar (PSD).

Creas faz parte de pacote de reformas na assistência social

A requalificação do Creas Mucuripe é parte de um pacote de intervenções na assistência social de Fortaleza, lançado em agosto do ano passado.



Ao todo, foi prevista a reforma de 33 equipamentos e inauguração de outro seis, incluindo a primeira Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) da Capital, prevista inicialmente para setembro do ano passado e com novo prazo para conclusão até o próximo mês de março.

A programa foi divido em três etapas, das quais duas já foram concluídas e a terceira deve ser iniciada no próximo março, com reforma de oito Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

"Dos 27 Cras que nós temos já entregamos oito. Dos outros 19, 11 que estão sendo reformados e na terceira e última etapa, que são os oito últimos, a começar em março, vamos dar a ordem de serviço desses equipamentos", pontuou o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

Ainda de acordo com o prefeito, as próximas semanas devem ser de ampliações da rede de assistência social do município, com retomada de equipamentos que estavam sem funcionar, como os Cras dos bairros Pedras e Henrique Jorge, bem como o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro POP) do Benfica.



"Há 11 obras acontecendo ao mesmo tempo. Estamos tendo todo o cuidado de ter essa qualidade que vocês podem ver aqui no Creas do Mucuripe. É preocupação nossa que a estética seja adequada, que a gente comunique adequadamente a inclusão a partir dos nossos equipamentos que são, por natureza, de inclusão", conclui a vice-prefeita.

Colaborou Daniel Gifone/Especial para O POVO

Entregas

Dos 27 Cras da Capital 8 foram entregues. Dos outros 19, 11 estão sendo reformados e para os 8 últimos, a começar em março, será dada a ordem de serviço, de acordo com a Prefeitura