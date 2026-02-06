Ceará registra 20 mil raios entre quarta-feira, 4, e quinta-feira, 5

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Inundações registradas em frente ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

O Ceará registrou 20 mil raios entre às 0 horas da quarta-feira, 4, e às 14h da quinta-feira, 5. Desses, 9.861 aconteceram ao longo de ontem, quando o Estado amanheceu sob chuvas e trovões provocados pelas descargas atmosféricas. Os dados são da Enel, distribuidora de energia da unidade federativa.

De acordo com a concessionária, as áreas mais atingidas pelo fenômeno durante os dois dias observados foram as macrorregiões do Cariri (4.588), Sertão do Crateús (2.710) e Serra da Ibiapaba (2.674).

Já considerando somente essa quinta-feira, do período de 0 horas até 14h, as cidades com mais registros de raios foram Viçosa do Ceará (1.043), Beberibe (917), Independência (685), Caucaia (564) e Pentecoste (401). Fortaleza contabilizou 122 eventos do porte, registrando danos em pontos da Cidade.

Um vídeo gravado no bairro Passaré e encaminhado para O POVO mostrou, por exemplo, o momento em que um raio cai sobre uma palmeira, danificando também a cerca elétrica de um condomínio.

Já conforme a Enel, uma descarga chegou a atingir a rede de alta tensão na região do Castelão, provocando a suspensão de energia de bairros próximos, como o Cajazeiras. "De imediato, a empresa iniciou manobras de transferência de cargas, normalizando o serviço para parte dos consumidores da região", informou.

No geral, de acordo com a empresa, mais de 36 mil descargas atmosféricas já atravessaram o céu do Ceará ao longo deste ano de 2026. Nessa quinta, os eventos registrados vieram acompanhados de trovões, estrondos que rasgaram o céu de Fortaleza enquanto a Capital era atingida por precipitações.

Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu ontem em 181 municípios do Estado, com Fortaleza acumulando 75,2 milímetros (mm). Volume é menor ao identificado no dia 27 passado, de 125 (mm), a primeira grande chuva registrada na Cidade neste ano.

Raul Fritz, meteorologista da Funceme, explica que os raios e trovões são muito mais frequentes envolvendo nuvens de tempestades que geralmente são acompanhadas de chuvas intensas, mas podem surgir mesmo com a ocorrência de precipitações menos intensas, como a dessa quinta.

O pesquisador também esclarece que raios são causados por uma separação de cargas elétricas que acontece dentro da nuvem de tempestade, em razão dos movimentos de ventos fortes, causando uma explosão. Essa descarga atravessa tão rápido o ar que provoca uma onda de choque sônica, "estrondo" que denominamos como trovão. "As pessoas têm medo muitas vezes do som [do trovão] mas o mais perigoso é o raio, pois tem uma intensidade muito forte, que pode matar a pessoa", diz Fritz.

Além das descargas atmosféricas, também houve ocorrências ligadas à chuva que caiu sobre Fortaleza. Conforme apuração do O POVO, pelo menos 16 bairros da Cidade registraram oscilações ou quedas de energia na manhã de ontem, entre eles Aldeota, Benfica, Cambeba, Castelão e Centro.



Nesse último, avenidas como Pessoas Anta, Almirante Barroso, Almirante Tamandaré e a rua Castro e Silva voltaram a ficar alagadas com a precipitação, causando bloqueios. Conforme imagens da rádio O POVO CBN, uma das inundações ocorreu em frente à Caixa Cultural e afetou a praça localizada no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Alguns motoristas tentaram fugir do transtorno retirando seus veículos da via.

Trânsito também foi impactado pela instabilidade observada em diversos semáforos da Capital, que causou lentidão no fluxo de automóveis em avenidas como a Mister Hull, no bairro Pici, e José Bastos, no Rodolfo Teófilo.

Conforme Defesa Civil de Fortaleza (DCFor), das 18 horas da quarta-feira, 4, às 18h de quinta, 5, o órgão registrou 28 ocorrências, sendo 13 alagamentos, 5 inundações, 7 riscos de desabamento e 3 desabamentos. No geral, e apesar da precipitação de ontem ter sido menos intensa, o índice de eventos atendidos foi maior ao registrado na primeira grande chuva do ano na Capital, na semana passada, quando houve 20 ocorrências.

Estações meteorológicas monitoradas pela DCFor mostram, ainda, que o bairro Conjunto Esperança foi o que acumulou o maior volume de chuva em Fortaleza, entre quarta e quinta, com 95,7 mm, sendo seguido pelo Montese (88,3 mm), Vila Velha (67,3 mm), Granja Lisboa (49,5 mm), Benfica (48,7 mm) e Centro (46,1 mm).



Dicas para se proteger dos raios durante chuvas:

Ficar abrigado em casa. Caso possível, evitar sair na rua em dias de chuvas intensas;

Evitar ficar em espaços abertos, como campo de futebol;

Não entrar em corpos hídricos, como rios e lagos, pois a água potencializa a eletricidade do raio;

Não ficar embaixo de árvores, pois elas conduzem a eletricidade dos raios;

Evitar mexer em antenas metálicas, instaladas em topos de prédios.



Fonte: Raul Fritz, meteorologista da Funceme

Com Alexia Vieira, Gabriele Félix, Kaio Pimentel, Alice Barbosa



Fortaleza registra 22 °C, menor temperatura do ano

A manhã dessa quinta-feira, 5, foi marcada pelo registro da menor temperatura do ano em Fortaleza. Os termômetros marcaram 22 °C, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O índice foi observado por volta das 11 horas e superou o recorde anterior de 23 °C, que até então era a menor temperatura registrada na Capital em 2026, no dia 27 de janeiro, tornando o novo dado o mais baixo do ano.

Além da queda na temperatura, o Estado também registrou chuvas em mais de 100 municípios. Em Fortaleza, o volume acumulado entre 7h da quarta-feira, 4, e 7h dessa quinta-feira, 5, foi de 75,2 milímetros (mm).

Capital teve apenas o oitavo menor registro do Estado

Apesar do frio atípico para a Capital, Fortaleza ficou apenas na oitava colocação entre os menores registros de temperatura no Ceará. Outras cidades do Interior apresentaram índices ainda mais baixos.

Confira os municípios com as menores temperaturas registradas nesta quinta-feira:

•Aiuaba – 18,9 °C

•São Benedito (Sítio Ingazeira) – 19,7 °C

•Poranga – 20,2 °C

•Parambu – 20,8 °C

•Araripe (Chapada Cruz do Monte) – 21,1 °C

