Fortaleza empossa 260 novos guardas municipais; Evandro anuncia novo PCCS para 2026

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Solenidade de posse de 260 novos guardas municipais

A Prefeitura de Fortaleza realizou, nessa sexta-feira, 6, a solenidade de posse de 260 novos guardas municipais. O evento ocorreu no Ginásio Poliesportivo do bairro Parangaba e marca a conclusão do concurso público da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), realizado em 2023.

LEIA TAMBÉM | Feminicídio de universitária foi descoberto por motorista de app em Fortaleza



Durante o evento, o prefeito Evandro Leitão (PT) também anunciou a reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Guarda Municipal para este ano.

Segundo a gestão municipal, o reforço no efetivo da Guarda Municipal permitirá a criação de mais 12 pelotões nas Regionais da Cidade, elevando para 30 o número de unidades em funcionamento.

Na presença de membros novos e veteranos da instituição, além de familiares, o prefeito destacou a responsabilidade da função exercida pelos novos servidores: “Quem é servidor público tem o dever de atender às demandas da sociedade. E, no caso da Guarda Municipal, essa responsabilidade é ainda maior. Porque nós estamos lidando com vidas”.

Um dos novos servidores é Wellington de Jesus, 25, que descreveu o momento como de “alívio”. “A gente fez este concurso há três anos, e parece que quanto maior a espera, maior o alívio quando finalmente chega o momento da convocação. É muito gratificante saber que agora vou poder contribuir de forma mais ativa com o desenvolvimento da sociedade e com a proteção da população”, destaca.

Com o filho de três anos no colo, Wellington conta que a posse no concurso vai ser benéfica, principalmente, para o bem-estar da família. “Vai facilitar para a gente continuar investindo na educação dele [filho] e também é uma forma de ser uma referência para ele no futuro”, destaca.

￼DOS novos empossados ontem, 6, 90 são mulheres Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Solenidade de posse de 260 novos guardas municipais Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Os guardas já concluíram o curso de formação. Após a posse, os novos servidores passarão por nova capacitação no curso de Prevenção e Guarda Comunitária, com foco na atuação preventiva, no trabalho comunitário e na preparação inicial para o exercício da função.

Em fevereiro de 2025, outros 254 guardas municipais remanescentes haviam tomado posse do concurso de 2023. O concurso público ofertou mil vagas para ingresso imediato, sendo 750 destinadas à ampla concorrência, 50 para Pessoas com Deficiência (PcD) e 200 para Pessoas Pretas e Pardas (PPP).

O prefeito anunciou, também, a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Guarda Municipal para este ano. “Quero dizer aos senhores e às senhoras que nós iremos implantar, ainda este ano, o PCCS. O primeiro PCCS da Prefeitura de Fortaleza em nossa gestão. E o primeiro será o de vocês, da Guarda Municipal”, concluiu.

O PCCS da Guarda Municipal não passou por atualizações nos últimos 17 anos. A atualização do PCCS é a principal demanda dos servidores, que alegam que seu salário não é condizente com as atribuições recebidas e solicitam promoções e isonomia salarial.

90 mulheres tomam posse como guardas municipais

Dos 260 novos guardas municipais empossados nesta sexta-feira, 6, 90 são mulheres. “Hoje, com vocês, temos aproximadamente 3.054 integrantes na Guarda Municipal. Desses, cerca de mil são mulheres, atuando nos mais diversos setores e departamentos. Cerca de um terço do efetivo da Guarda Municipal é composto por mulheres”, afirmou Evandro Leitão.

LEIA TAMBÉM | Caso Epstein: "recrutador" de garotas teria visitado Fortaleza e cita praias do Ceará





Solenidade de posse de 260 novos guardas municipais Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

A inspetora Cristiane Correia, comandante da Guarda Municipal, destacou a importância da ampliação do espaço feminino na corporação.

“Sou a primeira mulher na direção após 66 anos de instituição, não deveria ser algo extraordinário, mas, sim, algo natural. É isso que a gente tem buscado imprimir na Guarda Municipal: que as mulheres ingressem na Guarda, façam parte da segurança pública e também da cidade”, disse.

Para Jéssica Souza, natura de Salvador (BA), ingressar na Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) é a realização de um sonho. “Vim para cá [Ceará] sem conhecer a cidade, sem conhecer ninguém. Eu conhecia apenas a boa reputação da Instituição. Eu costumo dizer que cheguei com a mala e o sonho”, diz.

“Minha família não pode vir hoje, mas eu sei que esse dia não seria possível sem o apoio incondicional que eles sempre me deram. Agora eu quero dar o meu melhor dentro da corporação”, concluiu a nova servidora.

