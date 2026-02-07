Ventania derruba plantações de bananeira em Varjota

Foto: Emanuell Côelho/Especial para O POVO ￼HÁ SETE ANOS não havia fenômeno com tamanha intensidade no local

Uma ventania registrada nessa quinta-feira, 5, trouxe prejuízos financeiros para produtores Perímetro Irrigado Araras Norte, localizado em Varjota, distante 236,76 km de Fortaleza. Ventos derrubaram plantações de bananeira do local, com algumas áreas chegando a registrar perda de 100% da produção.

De acordo com Francisco Teixeira, 72, um dos produtores afetados, o fenômeno natural teve início por volta das 17h30min de quinta, e veio acompanhado por forte chuva.

O vento intenso chegou a derrubar cerca de 80% de uma das plantações de banana que ele mantém na área, mas conta que teve agricultores que perderam toda a produção.

Plantações foram derrubadas por ventos fortes em Varjota Crédito: Emanuell Côelho/Divulgação

Francisco conta que a última ventania semelhante no local aconteceu há sete anos, em 2019, e, desde então, o "normal" dentro do período chuvoso era perder de 20% a 30% da produção.

Fotos realizadas pelo fotógrafo Emanuell Côelho e encaminhadas por ele ao O POVO mostram diversas plantações caídas na área, com grande parte do perímetro afetado.

Conforme Francisco, o receio é de que outras ventanias aconteçam e causem mais prejuízos. "Normalmente no começo vem esse vento [mais forte] e continua surgindo mais ventos [fortes]. Às vezes dá uma parada de dois e três meses, mas - de repente - dá outro vento", conta o agricultor.

Previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para quinta, 5, era de um "cenário meteorológico mais favorável à ocorrência de chuvas" no Ceará, com intensidade moderada a forte em alguns períodos e com a possibilidade de "rajadas de vento".

Já para este sábado, 7, e o domingo, 8, o prognóstico do órgão é que os maiores acumulados de chuva sejam registrados na faixa litorânea, com precipitações observadas durante a madrugada e a manhã.