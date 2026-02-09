Chuva e lotação no bloco Pra Quem Gosta É Bom, no Centro de Fortaleza

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼PALOMA Machado celebrou o aniversário na folia

Apesar da chuva forte na Capital neste domingo, 8, foliões aproveitaram o último dia do Pré-Carnaval em Fortaleza. O bloco Pra Quem Gosta É Bom agitou o público na Praça Waldemar Falcão, conhecida como Praça dos Correios, no Centro.

Entre os históricos prédios da estatal e o Palácio do Comércio, a diversidade de ritmos e músicas uniu a multidão. A DJ Julyanna e a banda Cheiro do Queijo foram algumas das atrações convidadas para o momento que se estendeu até a tarde.

O início do bloco estava marcado para às 10 horas, mas o tempo chuvoso atrasou a chegada do público. Uma hora depois, mesmo com a precipitação, os primeiros festeiros começaram a ocupar a praça.

Para escapar dos chuviscos, houve quem preferisse ficar abaixo das fachadas das lojas que rodeiam a praça, mas a maioria dos brincantes buscava estar perto do palco.



Quando a chuva deu uma trégua, por volta das 12h30min, o público aumentou e lotou a praça.

Paloma Machado, que completa 43 anos neste domingo, apostou no brilho e quis comemorar o aniversário no Carnaval de rua. "Eu amo meu aniversário carnavalesco. Ganhar de presente o (bloco) Pra Quem Gosta É Bom não tem preço", afirmou, animada.

￼PALOMA Machado celebrou o aniversário na folia Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O estilista André Freitas, 47 anos, também compartilhou a animação no bloco. Posicionado bem perto do palco para não perder nada, ele admite que o clima chuvoso não o atrapalhou e que ele quer aproveitar o último dia de Pré-Carnaval ao máximo.

Sobre o assunto Com show de Joelma e baterias de samba, Pré-Carnaval movimenta Praia de Iracema

Fantasias chamam atenção em baile do bloco Pra Quem Gosta É Bom



Buscando expressar todo o clima festivo do Carnaval de Fortaleza, os mais diferentes acessórios circularam pelo evento. A maioria apostou em arcos, cores chamativas e camisetas confortáveis - como o engenheiro Marcelo Nobre, 43 anos.



Trajando uma meia calça arrastão - tecido forma uma “rede” -; uma sunga rosa e um cropped com manga longa, ele utilizou pedaços de tule para criar detalhes coloridos na fantasia.

Bloco "Pra Quem Gosta é Bom", no Centro de Fortaleza. Renata amora, 43, engenheira civil e Marcelo Nobre, 43, engenheiro civil Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

No entanto, houve quem apareceu com fantasias temáticas, como o arquiteto Leonardo Ribeiro, 36 anos. Ele afirma que estava “aquecendo” para o Carnaval na próxima semana, decidiu ir fantasiado de palhaço e elogiou a festa.



“Esse é um dos melhores blocos de Fortaleza, um bloco de rua. Ele anima, e a festa de rua é a melhor que tem”, afirma.



Já o ator Moisés Cabral, 70 anos, prestou homenagem ao cantor Roberto Carlos e foi caracterizado com o famoso terninho, peruca e óculos que remetem ao estilo do Rei.

Bloco "Pra Quem Gosta é Bom", no Centro de Fortaleza. Mozar Cabral, 70, ator Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

“Eu animo o Carnaval de rua em Fortaleza há 16 anos e sou fã do Roberto Carlos desde a década de 1970, por isso estou sempre o homenageando”, celebra.

Veja imagens do bloco Pra Quem Gosta É Bom