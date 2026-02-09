Chuva e lotação no bloco Pra Quem Gosta É Bom, no Centro de Fortaleza

Entre os históricos prédios da estatal e o Palácio do Comércio, a diversidade de ritmos e músicas uniu a multidão. A DJ Julyanna e a banda Cheiro do Queijo foram algumas das atrações convidadas para o momento que se estendeu até a tarde.
O início do bloco estava marcado para às 10 horas, mas o tempo chuvoso atrasou a chegada do público. Uma hora depois, mesmo com a precipitação, os primeiros festeiros começaram a ocupar a praça.
Para escapar dos chuviscos, houve quem preferisse ficar abaixo das fachadas das lojas que rodeiam a praça, mas a maioria dos brincantes buscava estar perto do palco.
Quando a chuva deu uma trégua, por volta das 12h30min, o público aumentou e lotou a praça.
Paloma Machado, que completa 43 anos neste domingo, apostou no brilho e quis comemorar o aniversário no Carnaval de rua. "Eu amo meu aniversário carnavalesco. Ganhar de presente o (bloco) Pra Quem Gosta É Bom não tem preço", afirmou, animada.
￼PALOMA Machado celebrou o aniversário na folia
O estilista André Freitas, 47 anos, também compartilhou a animação no bloco. Posicionado bem perto do palco para não perder nada, ele admite que o clima chuvoso não o atrapalhou e que ele quer aproveitar o último dia de Pré-Carnaval ao máximo.
Fantasias chamam atenção em baile do bloco Pra Quem Gosta É Bom
Buscando expressar todo o clima festivo do Carnaval de Fortaleza, os mais diferentes acessórios circularam pelo evento. A maioria apostou em arcos, cores chamativas e camisetas confortáveis - como o engenheiro Marcelo Nobre, 43 anos.
Trajando uma meia calça arrastão - tecido forma uma “rede” -; uma sunga rosa e um cropped com manga longa, ele utilizou pedaços de tule para criar detalhes coloridos na fantasia.
Bloco "Pra Quem Gosta é Bom", no Centro de Fortaleza. Renata amora, 43, engenheira civil e Marcelo Nobre, 43, engenheiro civil
No entanto, houve quem apareceu com fantasias temáticas, como o arquiteto Leonardo Ribeiro, 36 anos. Ele afirma que estava “aquecendo” para o Carnaval na próxima semana, decidiu ir fantasiado de palhaço e elogiou a festa.
“Esse é um dos melhores blocos de Fortaleza, um bloco de rua. Ele anima, e a festa de rua é a melhor que tem”, afirma.
Já o ator Moisés Cabral, 70 anos, prestou homenagem ao cantor Roberto Carlos e foi caracterizado com o famoso terninho, peruca e óculos que remetem ao estilo do Rei.
Bloco "Pra Quem Gosta é Bom", no Centro de Fortaleza. Mozar Cabral, 70, ator
“Eu animo o Carnaval de rua em Fortaleza há 16 anos e sou fã do Roberto Carlos desde a década de 1970, por isso estou sempre o homenageando”, celebra.
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.02.2026: Andre Freitas, 47:estilista. O bloco Pra Quem Gosta é Bom é uma das atrações tradicionais do Pré-Carnaval e Carnaval de Fortaleza, conhecido por arrastar multidões com música regional e brasileira.. (Daniel Galber/Especial para O POVO)
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.02.2026: O bloco Pra Quem Gosta é Bom é uma das atrações tradicionais do Pré-Carnaval e Carnaval de Fortaleza, conhecido por arrastar multidões com música regional e brasileira.. (Daniel Galber/Especial para O POVO)
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.02.2026: Leonardo Ribeiro, 36 arquiteto. Urbanista. O bloco Pra Quem Gosta é Bom é uma das atrações tradicionais do Pré-Carnaval e Carnaval de Fortaleza, conhecido por arrastar multidões com música regional e brasileira.. (Daniel Galber/Especial para O POVO)
FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 08.02.2026: Paloma Machado, 43 defensora pública. O bloco Pra Quem Gosta é Bom é uma das atrações tradicionais do Pré-Carnaval e Carnaval de Fortaleza, conhecido por arrastar multidões com música regional e brasileira.. (Daniel Galber/Especial para O POVO)
Bloco "Pra Quem Gosta é Bom", no Centro de Fortaleza
Bloco "Pra Quem Gosta é Bom", no Centro de Fortaleza. Mozar Cabral, 70, ator
Bloco "Pra Quem Gosta é Bom", no Centro de Fortaleza. Natanael Rodrigues, 27, agente de viagens
Bloco "Pra Quem Gosta é Bom", no Centro de Fortaleza
Bloco "Pra Quem Gosta é Bom", no Centro de Fortaleza. Maria Luiza, 27, concurseira
