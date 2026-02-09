Chuvas e tempo nublado marcam o primeiro fim de semana de fevereiro

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Fevereiro marca início da quadra chuvosa no Ceará

O açude Curral Velho, em Morada Nova, foi o primeiro do Estado a sangrar neste ano. O reservatório atingiu sua capacidade máxima, ontem, 8.



Apesar da sangria, nenhum outro açude do Ceará está com volume acima de 90% e 41dos reservatórios estão com menos de 30% da capacidade, entre eles o Castanhão, que abastece Fortaleza, e, até ontem, registrava 19,53% do total.



O fenômeno coincide com o início da quadra chuvosa no Ceará, conhecida como "inverno cearense", período que se estende até maio e concentra os maiores volumes de chuva do ano.

De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o acumulado médio no estado até esse domingo, 8, foi de 46,3 milímetros (mm).

A média climatológica histórica para o mês é de 121,3 mm, o que representa, até o momento, um desvio negativo de 61,9 mm.

Vale destacar que a média mensal é calculada a partir da divisão do total acumulado pelo número de dias do mês, podendo ser alterada conforme o comportamento das chuvas nas próximas semanas.

Entre os maiores acumulados de fevereiro até agora, municípios da região Norte e da Serra da Ibiapaba concentraram os volumes mais elevados.

Destaque para Coreaú, no Sertão de Sobral, e Guaraciaba do Norte, na Serra de Ibiapaba, que registraram, ambos, 111 mm em um único dia.

Confira os dez maiores volumes de chuva registrados em fevereiro, até o momento:

06/02 — 111,0 mm (Coreaú)

07/02 — 111,0 mm (Guaraciaba do Norte)

06/02 — 105,0 mm (Cariré)

06/02 — 104,0 mm (Frecheirinha)

06/02 — 101,5 mm (Ibiapina)

06/02 — 94,4 mm (Ubajara)

06/02 — 92,0 mm (Hidrolândia)

06/02 — 88,0 mm (Coreaú)

07/02 — 85,6 mm (Redenção)

05/02 — 85,0 mm (Morada Nova)

Fonte: Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme)

Em Fortaleza, o maior volume registrado até agora foi de 75,2 mm, no dia 5 de fevereiro. No dia, o município chegou a contabilizar 122 raios, conforme a Enel.

Conforme apuração do O POVO, pelo menos 16 bairros da Cidade registraram oscilações ou quedas de energia.

Conforme prognóstico divulgado pela Funceme, nos meses de fevereiro, março e abril, que correspondem aos primeiros três meses da quadra chuvosa no Ceará, há 40% de probabilidade de ocorrência de chuvas abaixo da média no Estado.

Há também 40% de probabilidade de precipitações dentro da normalidade e 20% de chances de um volume maior que a média.

Este domingo, 8, foi marcado por chuvas na maior parte do Ceará. De acordo com o monitoramento, 133 dos 155 municípios informados registraram precipitações.

No intervalo entre 7h do sábado, 7, e 7h do domingo, 8, 96 postos acumularam volumes superiores a 20 mm, 15 registraram mais de 40 mm e seis ultrapassaram os 50 mm.

Os maiores volumes foram observados em Mombaça, no Sertão Central, com 66,0 mm, e em Ararendá, no Sertão de Crateús, com 64,2 mm.

Confira as maiores chuvas do Estado

Mombaça: 66,0 mm

Ararendá: 64,2 mm

Pedra Branca: 58,0 mm

Mombaça: 55,0 mm

Itapiúna: 55,0 mm

Pedra Branca: 54,4 mm

Cascavel: 50,0 mm

Quixeramobim: 50,0 mm

Ararendá : 49,0 mm

Baturité: 48,0 mm

Previsão do tempo

Durante a manhã de domingo, as chuvas tendem a se concentrar no litoral e no Maciço de Baturité, com intensidade fraca a moderada, podendo ser forte em pontos isolados.

À tarde, os maiores eventos são esperados na porção noroeste do estado e no norte da região Jaguaribana. À noite, há previsão de chuvas fracas a moderadas no centro-sul cearense.

Na Capital e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o domingo é marcado por tempo nublado e chuvoso, com temperaturas mais amenas.

Pela manhã e início da tarde, são esperadas chuvas fracas a moderadas, ocasionalmente fortes. No decorrer da tarde, a nebulosidade deve variar, com chuvas fracas e isoladas, principalmente no sul da RMF. À noite, há previsão de aumento de nuvens e possibilidade de chuva fraca no fim do período.

Para a segunda-feira, 9, a tendência é de redução da instabilidade, com chuvas mais isoladas, concentradas no centro-sul, no litoral durante a madrugada e manhã, e no noroeste à tarde.

Já na terça-feira, 10, a previsão é de chuvas isoladas na madrugada, no litoral e no sul, com alta possibilidade no litoral pela manhã e na porção norte à tarde. À noite, o tempo segue nublado.

Áreas de instabilidade

Conforme a Funceme, os eventos previstos estão associados à atuação de áreas de instabilidade vindas do Oceano Atlântico e do leste do Nordeste, além de fatores locais, como brisas marítima e terrestre e a interação entre relevo, umidade e temperatura.

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas durante a quadra chuvosa, permanece próxima à linha do Equador.

Com Gabriela Almeida