Chuvas e tempo nublado marcam o primeiro fim de semana de fevereiro

O açude Curral Velho, em Morada Nova, foi o primeiro do Estado a sangrar neste ano. O reservatório atingiu sua capacidade máxima, ontem, 8.
Apesar da sangria, nenhum outro açude do Ceará está com volume acima de 90% e 41dos reservatórios estão com menos de 30% da capacidade, entre eles o Castanhão, que abastece Fortaleza, e, até ontem, registrava 19,53% do total.
O fenômeno coincide com o início da quadra chuvosa no Ceará, conhecida como "inverno cearense", período que se estende até maio e concentra os maiores volumes de chuva do ano.
De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o acumulado médio no estado até esse domingo, 8, foi de 46,3 milímetros (mm).
A média climatológica histórica para o mês é de 121,3 mm, o que representa, até o momento, um desvio negativo de 61,9 mm.
Vale destacar que a média mensal é calculada a partir da divisão do total acumulado pelo número de dias do mês, podendo ser alterada conforme o comportamento das chuvas nas próximas semanas.
Entre os maiores acumulados de fevereiro até agora, municípios da região Norte e da Serra da Ibiapaba concentraram os volumes mais elevados.
Destaque para Coreaú, no Sertão de Sobral, e Guaraciaba do Norte, na Serra de Ibiapaba, que registraram, ambos, 111 mm em um único dia.
06/02 — 111,0 mm (Coreaú)
07/02 — 111,0 mm (Guaraciaba do Norte)
06/02 — 105,0 mm (Cariré)
06/02 — 104,0 mm (Frecheirinha)
06/02 — 101,5 mm (Ibiapina)
06/02 — 94,4 mm (Ubajara)
06/02 — 92,0 mm (Hidrolândia)
06/02 — 88,0 mm (Coreaú)
07/02 — 85,6 mm (Redenção)
05/02 — 85,0 mm (Morada Nova)
Fonte: Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme)
Em Fortaleza, o maior volume registrado até agora foi de 75,2 mm, no dia 5 de fevereiro. No dia, o município chegou a contabilizar 122 raios, conforme a Enel.
Conforme apuração do O POVO, pelo menos 16 bairros da Cidade registraram oscilações ou quedas de energia.
Conforme prognóstico divulgado pela Funceme, nos meses de fevereiro, março e abril, que correspondem aos primeiros três meses da quadra chuvosa no Ceará, há 40% de probabilidade de ocorrência de chuvas abaixo da média no Estado.
Há também 40% de probabilidade de precipitações dentro da normalidade e 20% de chances de um volume maior que a média.
Este domingo, 8, foi marcado por chuvas na maior parte do Ceará. De acordo com o monitoramento, 133 dos 155 municípios informados registraram precipitações.
No intervalo entre 7h do sábado, 7, e 7h do domingo, 8, 96 postos acumularam volumes superiores a 20 mm, 15 registraram mais de 40 mm e seis ultrapassaram os 50 mm.
Os maiores volumes foram observados em Mombaça, no Sertão Central, com 66,0 mm, e em Ararendá, no Sertão de Crateús, com 64,2 mm.
Mombaça: 66,0 mm
Ararendá: 64,2 mm
Pedra Branca: 58,0 mm
Mombaça: 55,0 mm
Itapiúna: 55,0 mm
Pedra Branca: 54,4 mm
Cascavel: 50,0 mm
Quixeramobim: 50,0 mm
Ararendá : 49,0 mm
Baturité: 48,0 mm
Durante a manhã de domingo, as chuvas tendem a se concentrar no litoral e no Maciço de Baturité, com intensidade fraca a moderada, podendo ser forte em pontos isolados.
À tarde, os maiores eventos são esperados na porção noroeste do estado e no norte da região Jaguaribana. À noite, há previsão de chuvas fracas a moderadas no centro-sul cearense.
Na Capital e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o domingo é marcado por tempo nublado e chuvoso, com temperaturas mais amenas.
Pela manhã e início da tarde, são esperadas chuvas fracas a moderadas, ocasionalmente fortes. No decorrer da tarde, a nebulosidade deve variar, com chuvas fracas e isoladas, principalmente no sul da RMF. À noite, há previsão de aumento de nuvens e possibilidade de chuva fraca no fim do período.
Para a segunda-feira, 9, a tendência é de redução da instabilidade, com chuvas mais isoladas, concentradas no centro-sul, no litoral durante a madrugada e manhã, e no noroeste à tarde.
Já na terça-feira, 10, a previsão é de chuvas isoladas na madrugada, no litoral e no sul, com alta possibilidade no litoral pela manhã e na porção norte à tarde. À noite, o tempo segue nublado.
Conforme a Funceme, os eventos previstos estão associados à atuação de áreas de instabilidade vindas do Oceano Atlântico e do leste do Nordeste, além de fatores locais, como brisas marítima e terrestre e a interação entre relevo, umidade e temperatura.
A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas durante a quadra chuvosa, permanece próxima à linha do Equador.
Com Gabriela Almeida