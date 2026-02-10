Estação do Cuidado, no bairro Moura Brasil, recebe visita do Ministério da Justiça

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FACHADA do espaço voltado a pessoas em situação de rua

A manhã dessa segunda-feira, 9, foi de acompanhamento dos trabalhos realizados no Centro de Acesso a Direitos e Inclusão (Cais) Estação do Cuidado, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza. Equipes do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e da Secretaria da Proteção Social do Ceará (SPS) visitaram o local para presenciar os atendimentos prestados a pessoas em situação de rua e uso abusivo de drogas.

Inaugurado em outubro de 2024, o espaço oferta desde quesitos básicos como água para beber, lavanderia e boxes para banho, até procedimentos mais complexos como atendimento psicossocial, jurídico e encaminhamentos para outros órgãos.

Há três anos em situação de rua, Antônio Fabiano, 50, é uma das pessoas que usam diariamente o espaço em busca de garantia de direitos. Segundo ele, entretanto, o que mais lhe convida a frequentar a Estação é o atendimento humanizado da equipe de atendimento da Estação, com os quais ele afirma possuir uma relação de amizade e respeito mútuo.

"Esse Centro de Atendimento, você vê que tem espaço para as crianças brincarem, tem desenhos, todo mundo se diverte. O atendimento é excepcional. Todo mundo é bem atendido. Se você chegar com a sua família o atendimento é o mesmo. Você vai ser acolhido, vai ter o que você precisa e vai ser respeitado. Estar aqui é a melhor coisa que tem", conta.

Segundo dados da SPS, mais de 45 mil atendimentos foram realizados só na Estação, algo em torno de 100 pessoas por dia. Apesar da alta quantidade, a pasta destaca que parte desses atendimentos são de pessoas que vão uma vez por mês ou em datas esporádicas, o que dificulta a progressão do serviço.

Caio Sá Cavalcanti, secretário executivo de Políticas sobre Drogas e Cidadania da SPS, afirma que o objetivo central da Estação é que as pessoas acessem não somente os serviços imediatos, mas entrem em um percurso de superação da situação de rua, com direcionamento para programas de emprego, moradia e renda.

"Se a pessoa vem quase todo dia é mais fácil trabalhar diversas questões. Por exemplo, se a pessoa tem um sonho de fazer uma qualificação profissional e conseguir um emprego, a gente encaminha essa pessoa para a qualificação profissional, busca uma vaga para ela fazer. Às vezes, a qualificação não é aqui, é em outro espaço, então a gente tem que buscar essa vaga em outro espaço. Tudo isso tem que ser visto", pontua.

Espaço foi o primeiro Cais do Brasil

A Estação do Cuidado surgiu a partir de uma parceria entre o a SPS e o Programa de Cooperação sobre Drogas da União Europeia (Copolad III). A instalação na região do Moura Brasil se deu através de estudos feitos pelo Copolad sobre quais serviços a população em situação de rua daquele território necessitava.

Mayra Mazzon Camargo, consultora técnica do Copolad III, explica que antes de o equipamento ser inaugurado equipes do programa fizeram visitas à região para saber o que os técnicos que iriam trabalhar ali precisavam saber.

Inspirados em projetos semelhantes acompanhados pelo Copolad III em outros países da América Latina, o programa buscou saber qual o público a ser atendido, quais as necessidades deles e como os técnicos poderiam se valer de equipamentos de assistência social já existentes para abordar essas pessoas de forma acolhedora e efetiva.

"Aqui a comunidade abraçou esse espaço por entender que não era necessário tirar essas pessoas daqui, mas oferecer dignidade para que elas convivessem de uma forma melhor nesse território. Foi uma comunidade que ao invés de dizer 'não queremos essas pessoas aqui', queria saber 'como podemos ajudar essas pessoas' e isso foi muito bacana", afirma.

Ao mesmo tempo que a Estação tomava corpo aqui no Ceará, uma nova ideia de atendimento às pessoas em situação de rua e uso excessivo de drogas se desenvolvia no Governo Federal, os Cais.

Devido à similaridade das ideias, a Estação que não havia sido pensada originalmente dentro dos Cais, se tornou a primeira unidade do programa no Brasil, que deve contar com mais de 400 novas equipes espalhadas pelo país este ano.

"O que a gente observa já como resultado de alguns atendimento que já foram feitos aqui, é que era exatamente isso o que a gente gostaria que fosse o Cais [...] Com todos os instrumentos de parceria que fechamos com o Governo Federal, dos estados, municípios e toda a sociedade civil estamos chegando a 409 equipes Cais sendo implantadas em 2026", explica a diretora de prevenção e reinserção social da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), Nara de Araújo.

SPS estuda implementar três novos cais na RMF, Sobral e Juazeiro do Norte

Devido aos bons resultados apresentados pelo Cais de Fortaleza, a SPS tem projetado a implementação de três novos equipamentos similares à Estação do Cuidado. Os espaços seriam construídos em Fortaleza ou na Região Metropolitana (RMF), Sobral e Juazeiro do Norte.

A medida ainda é elaborada nos bastidores pela pasta, sem confirmação de quando será lançada e se em todas as cidades. Entretanto, Cavalcanti afirma que a experiência acumulada em Fortaleza é um ponto positivo para facilitar a implementação em outras partes do Estado.

"Esse mais de um ano que existe aqui nos permite estar mais preparados para implantar outras iniciativas e similares a essa em territórios distintos. E é claro que a resposta, a oferta, a concepção não é a mesma. São realidades distintas. Mas o fato da gente ter esse aprendizado institucional aqui, eu acho que nos permite estar mais preparado para plantar do Interior do Estado", conclui o secretário executivo.

