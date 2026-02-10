Marinha francesa flagra cocaína em alto-mar; 3 brasileiros estão presos na PF do Ceará

Foto: DIVULGAÇÃO/ MARINHA NACIONAL DA FRANÇA ￼PERITOS da Marinha francesa examinam amostras da cocaína apreendida em alto-mar em embarcação brasileira

Um pernambucano, um baiano e um paulista estão recolhidos na carceragem da Polícia Federal em Fortaleza, desde a última quinta-feira, 5, depois de terem sido presos em alto-mar por militares da Marinha Nacional da França. Numa embarcação brasileira, que teria partido em meados de janeiro do litoral catarinense, eles transportavam 1.375 quilos de cocaína.

O flagrante do navio pesqueiro "Capitão Loro", de porte médio, aconteceu em águas caribenhas. A abordagem ocorreu num ponto do Atlântico a 1.810 milhas náuticas (cerca de 3.300 km) a sudoeste da ilha de Martinica, que é parte do território francês.

O envio dos brasileiros teria sido por decisão de um juiz francês, que atuou no caso após a confirmação dos brasileiros presos. Os traficantes desembarcaram no porto do Mucuripe, na capital cearense. A escolha do Ceará como local das prisões se deu por decisão conjunta das autoridades dos dois países, por questão operacional.

Grande quantidade de substância entorpecente no Oceano Atlântico, durante ação realizada em alto-mar, por autoridades estrangeiras com apoio de organismos internacionais Crédito: Reprodução/ PF

Militares da fragata Ventôse, usada pela armada francesa em operações de vigilância marítima na região, realizaram a interceptação. Os franceses haviam recebido autorização para atracar no porto de Belém poucos dias antes, entre 15 e 23 de janeiro - o que teria agilizado a operação.

O POVO apurou que o pesqueiro tinha pelo menos dois indícios de que estivesse sendo usada por traficantes: navegava todo o trajeto com o aparelho localizador desligado e sem a bandeira nacional hasteada no mastro. Mesmo com espaço para transporte de redes ou manzuás (armadilhas para lagosta), circulava em águas profundas com o convés esvaziado.

O carregamento de cocaína estava acondicionado em 40 fardos, espalhados por todo o interior da embarcação. A pesagem foi feita pelos agentes ainda no mar. Não houve reação à prisão. Um helicóptero da fragata Ventôse foi utilizado durante a abordagem.

O pesqueiro foi interceptado no dia 1º, mas a operação realizada e as prisões foram divulgadas somente ontem pela Polícia Federal brasileira. Uma das imagens divulgadas confirmou que houve o uso de lentes especiais para o monitoramento noturno.

Logo que a suspeita da ação de tráfico foi apontada, agências de inteligência do Brasil e dos Estados Unidos compartilhavam dados de rastreamento com os militares franceses. Também dividiam cenários de rotas mais utilizadas, logística das organizações criminosas e perfis das embarcações acionadas para o tráfico.

Peritos da Marinha francesa examinam amostras da cocaína apreendida em alto-mar em embarcação brasileira Crédito: DIVULGAÇÃO/ MARINHA NACIONAL DA FRANÇA

O destino final considerado, segundo fontes ouvidas pelo O POVO, seriam os Estados Unidos ou algum país da América Central, mas a informação ainda não foi confirmada. Dependerá do andamento das diligências.

No sábado, 7, os três brasileiros flagrados passaram por audiência de custódia, já com uma advogada deslocada de São Paulo para atuar no caso. O Ministério Público Federal (MPF) requisitou a prisão preventiva, que foi confirmada pela Justiça Federal brasileira.

Eles deverão responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. As identidades não foram divulgadas. O POVO não conseguiu o nome da advogada constituída pelos presos.

Barco e droga foram descartados no local da interceptação

O pesqueiro Capitão Loro, flagrado com os 1.375kg de cocaína, nem chegou a ser trazido de volta para águas brasileiras. Tão logo a Marinha Nacional da França constatou a presença dos fardos da droga, e realizou procedimentos protocolares de registro, o barco foi afundado ainda naquele ponto da abordagem no mar do Caribe.

Toda a droga também foi descartada por dispersão nas águas, com imagens feitas pelos agentes. A informação foi confirmada por fonte da Polícia Federal brasileira. Os militares já haviam feito a pesagem oficial do entorpecente, a identificação dos tripulantes a coleta de amostras e a comunicação às autoridades dos países envolvidos na operação.

Embarcação com a carga de cocaína foi acompanhada com rastreamento noturno Crédito: DIVULGAÇÃO/ MARINHA NACIONAL DA FRANÇA

“Esse é um protocolo das autoridades da França, não seria o mesmo no Brasil, mas foi feito”, ressaltou a fonte. “Eles coletaram apenas as amostras da droga e afundaram o barco”.

O intervalo de quatro dias, entre a data da interceptação no mar (1º de fevereiro) e o desembarque dos três brasileiros em Fortaleza (dia 5), foi para que a autoridade judicial da França confirmasse a custódia deles em solo brasileiro. Nesse período, os traficantes permaneceram no interior da fragata francesa Ventôse, até a deliberação.

O POVO apurou que a cocaína teria sido embarcada no “Capitão Loro” ainda no porto catarinense de Itajaí, um dos principais do Estado. De lá, passaria por Belém e seguiria para o Caribe. Porém, uma parada teria acontecido forçadamente no porto paraibano de Cabedelo. Aparentemente, para possíveis reparos no motor do barco.

A reportagem não obteve a duração dessa mudança de rota. Nesse momento, a embarcação supostamente ainda não estava no radar das autoridades militares e de segurança. A viagem prosseguiu até a interceptação dos militares franceses, no dia 1º, no mar caribenho. Não há informação de que o barco parou em algum trecho da costa cearense.

