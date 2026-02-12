Carnaval no Ceará terá mais de 9 mil policiais e atuação contra foragidos da Justiça

Foto: Samuel Setubal Foto de apoio ilustrativo. Canaval terá mais de 9 mil policiais em atuação no Estado

O Carnaval no Ceará, em 2026, contará com 9,3 mil agentes de segurança atuando de sexta-feira, 13, até quarta-feira, 18. O efetivo, que teve 6% de aumento em relação a 2025, terá policiais civis e militares, além de agentes do Corpo de Bombeiros e Perícia Forense.

As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa na Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) durante divulgação do plano operacional do Carnaval, nesta quarta-feira, 11.

A pasta informou que, durante o período festivo, continuará executando a operação estadual contra foragidos da Justiça, iniciada na segunda-feira, 9.

O objetivo é capturar os suspeitos envolvidos em crimes de roubo e furto. A ação já resultou em diversas prisões e segue com diligências em andamento. O foco ao longo do feriado será o cumprimento de mandados de prisão. As ações devem contar com apoio do uso de reconhecimento facial por meio de câmeras de videomonitoramento e demais diligências.

Durante o período, estarão atuando 7.659 policiais militares, 326 policiais civis, 739 bombeiros militares e 112 servidores da Pefoce, além de 480 profissionais da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), 47 da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e 17 da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da SSPDS.

Em Fortaleza, estarão concentrados, por dia, 2.481 servidores das forças de segurança. Os demais serão distribuídos para atuação em demais regiões do Estado. Para atendimento das ocorrências, 46 delegacias da Polícia Civil atuaram em formato 24 horas, sendo sete na Capital, sete na Região Metropolitana, 15 no Interior Norte e 17 no Interior Sul.

Haverá também atuação com a Secretaria das Mulheres, por meio da implantação da Tenda Lilás em três municípios com maior expectativa de foliões: Paracuru, Aracati e São Benedito. Além da atuação das especializadas, como a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Conforme o coordenador da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) da SSPDS, Harley Filho, há uma atuação desde segunda-feira, 9, para desestimular condutas criminosas contra alvos de roubos e furtos. “Já temos vários foragidos da justiça que tiveram suas prisões realizadas e aí ao final na sexta-feira a gente vai dar um balanço total”, disse.

Ainda segundo Harley, durante o Carnaval, as diligências seguem com apoio de ferramentas para auxiliar na operação. “Nós temos algumas câmeras espalhadas pela cidade, né, eh, aptas para o reconhecimento facial, ou seja, se houver e a passagem de algum criminoso, a polícia faz e diligência para tentar localizar e se confirmado realmente que se trata de um foragido da justiça”, afirma.

Na atuação durante o carnaval, a PMCE segue no patrulhamento nas ruas com policiamento a pé, motorizado e montado. Na Capital, serão 2.073 policiais militares. Nos trechos rodoviários, a corporação, por meio do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPRE), manterá 25 postos fixos com testes do etilômetro, utilizado para identificar consumo de bebida alcoólica por condutores.

Pulseiras de identificação serão disponibilizadas para crianças na região litorânea

Uma das preocupações durante o período de folia são com as crianças, principalmente, nas regiões litorâneas. Para reforçar a segurança do público na região litorânea, os postos de guarda-vidas irão disponibilizar pulseiras de identificação para crianças.

Conforme o Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), a iniciativa busca facilitar a localização dos responsáveis em casos de crianças perdidas nos locais. O comandante adjunto do Corpo de Bombeiros, coronel Wagner Maia, informou que as pulseiras são padronizadas e devem ser preenchidas pelas famílias com o nome da criança e o contato dos pais ou responsáveis.

Ainda segundo o coronel, caso haja necessidade, os guarda-vidas podem utilizar as informações para entrar em contato com os responsáveis da criança. A recomendação é que os pais e responsáveis procurem os postos para solicitar as pulseiras ao público durante a folia.

Durante o período, a corporação informou que irão atuar, diariamente, 739 agentes em 47 municípios, 109 localidades entre 256 postos em Fortaleza, na RMF e interior do Estado. Eles atuaram em salvamentos aquáticos, atendimentos pré-hospitalares de emergência e fiscalizações relacionadas à segurança contra incêndio e pânico em imóveis.

A Pefoce também atuará durante o feriado com 112 servidores nos núcleos periciais em Fortaleza, Sobral, Itapipoca, Canindé, Crateús, Quixeramobim, Juazeiro do Norte, Iguatu e Russa. A atuação também será reforçada nas cidades de Tianguá, Paracuru, Aracati, Juazeiro do Norte e na RMF.





Bloqueio na av. Domingos Olímpio provoca transtornos a motoristas e passageiros

Passageiros e motoristas que trafegam pela avenida Domingos Olímpio se depararam com um bloqueio no cruzamento da via com a rua Jaime Benévolo até a avenida Aguanambi, no sentido Centro–Aldeota, nesta quarta-feira, 11, em Fortaleza.

A interdição faz parte das intervenções para viabilizar a montagem do palco do tradicional polo do Carnaval de Fortaleza. O trecho apresentou lentidão e gerou transtornos para quem utiliza a via diariamente, especialmente usuários do transporte público.

Congestionamento na Domingos Olimpio. Crédito: João Filho Tavares

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a mudança provisória no tráfego segue até o dia 20 de fevereiro. Durante o período, condutores que trafegam pela avenida Domingos Olímpio com destino à Aldeota devem utilizar a pista contrária da via a partir do cruzamento com a rua Barão de Aratanha.

Linhas de ônibus têm itinerário alterado

Ao todo, 22 linhas de ônibus que trafegam pela avenida Domingos Olímpio e seu entorno tiveram alteração no itinerário. Os pontos de parada serão desativados conforme os desvios, e os passageiros devem estar atentos às mudanças.

Francisco Herlandeson, 41, relatou ter sido surpreendido pelas alterações no trânsito e nas rotas do transporte público. Ele afirma que precisará reorganizar o trajeto para retornar do trabalho à Região Metropolitana de Fortaleza, onde reside.

“Com a mudança de hoje, nesse ponto dá certo para vir, mas, para voltar, eu já vou ter que planejar outro lugar para pegar”, disse ele, enquanto aguardava o ônibus no canteiro central que divide o tráfego e a área de montagem do palco.

Com linhas de ônibus com itinerário alterado, passageiros que utilizam a avenida Domingos Olímpio foram orientados a embarcar na rua Antônio Pompeu. Crédito: Victor Marvyo / O POVO

Karine Oliveira, 29, também foi impactada. Ao chegar à parada para aguardar o ônibus da linha 079 – Antônio Bezerra/Náutico, não percebeu de imediato a ausência dos veículos. Segundo ela, foi informada por um agente da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), que orientava passageiros no local.

“Estava voltando para casa. Na outra parada consigo pegar o ônibus, mas fui pega de surpresa. Creio que faltou informação no aplicativo”, declarou.

Trânsito reconfigurado e congestionamento

Com o bloqueio, veículos que seguem em direção ao Papicu/Aldeota passaram a utilizar duas faixas do sentido contrário, originalmente destinadas a quem trafega em direção ao Antônio Bezerra. Uma terceira faixa foi reservada para veículos de pequeno porte que vêm da avenida Aguanambi e acessam a Domingos Olímpio, onde o tráfego segue normalmente.

Motoristas que trafegam pela rua Visconde do Rio Branco não podem mais dobrar à esquerda na avenida Domingos Olímpio. Para acessar o Centro, a orientação da AMC é dobrar à direita na avenida Antônio Sales, à esquerda na rua Dona Leopoldina e, em seguida, à esquerda na rua Padre Valdevino.

O motorista de aplicativo Atila Rubens afirmou ter ficado retido no congestionamento entre a rua Barão de Aratanha e a avenida Aguanambi. “Não tinha passado por aqui. Fui pego de surpresa e fiquei uns 30 a 40 minutos”, relatou.

Durante apuração do O POVO no local, um sinistro leve envolvendo um veículo HB20 e um caminhão foi registrado por volta das 17h30min, em meio ao congestionamento.

AMC intensifica monitoramento

Em nota enviada ao O POVO, a AMC informou que, com o bloqueio e a implementação dos desvios, intensificou o monitoramento do tráfego na região por meio de agentes em campo e acompanhamento por câmeras em tempo real.

“Equipes atuam na orientação dos condutores, no controle dos principais cruzamentos e na realização de ajustes semafóricos, sempre que necessário, para reduzir eventuais retenções e otimizar o tráfego durante o período de interdição”, destacou o órgão.



