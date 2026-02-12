Cinco mil estudantes participam de "boas-vindas" ao Ensino Médio em Fortaleza

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO ￼ALUNOS conheceram projetos que terão acesso nos próximos três anos

Cinco mil novos estudantes da rede de educação do Ceará participaram do projeto "#ChegueiEnsinoMédio", realizado na manhã desta quarta-feira, 11, em Fortaleza. Os alunos são ingressantes no 1° ano do ensino médio nas escolas do Estado e puderam conhecer os projetos e benefícios governamentais que terão à disposição durante os próximos três anos.

Ao todo, discentes de 98 escolas foram ao Centro de Eventos do Ceará para acompanhar a manhã de recepção. Entre esses estiveram Emilly da Silva, 14, Pedro Kalebe, 14, Maria Esther, 14, Luiz Antônio, 15, e Francisco Paulo, 15, grupo de alunos da EEEP Professora Fernanda Maria Gomes de Amorim, que se dizem ansiosos com os primeiros dias na nova escola.

"A expectativa está muito alta. Aquela animação para a gente de uma nova fase. A gente encerrou um ciclo no 9° ano e agora estamos iniciando outro de três anos", conta Maria Esther.

Entre as principais mudanças esperadas para essa nova fase está o ensino técnico, que na escola oferta os cursos de Segurança do Trabalho, Logística, Informática e Administração.

Oriundos de escolas que já atuavam em tempo integral, os jovens pontuam que a experiência de passar o dia na escola já durante os anos de ensino fundamental têm auxiliado na adaptação à rotina na EEEP.

"É muito bom porque a gente já está acostumado, então quando chegamos lá, nos sentimos mais acolhidos. É uma coisa totalmente diferente mas é uma experiência muito top", ressalta Emilly.

Estudantes foram apresentados aos projetos disponíveis para alunos do ensino médio

Durante a programação desta manhã no Centro de Eventos, os alunos puderam ouvir depoimentos de egressos da rede estadual de ensino e membros da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), que apresentaram programas que poderão ser acessados pelos estudantes, como o Pé-de-Meia, Ceará Científico e Enem Chego Junto Chego Bem.

"Nós acreditamos muito no potencial de vocês. Acreditem também, construam o conhecimento de vocês, participem das atividades que tem nas escolas. Vocês têm realmente condições de cada um fazer seu melhor. São inteligentes, jovens e com um grande presente e futuro", pontuou a secretária da Educação, Eliana Estrela, durante fala aos ingressantes.

Quem também conversou com os novos alunos foi Kaue Alves, estudante de medicina na Universidade Estadual do Ceará (Uece) e egresso da EEEP Edson Queiroz, em Cascavel, município na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Filho de mãe técnica de enfermagem e pai agricultou, o estudante conta que não imaginava entrar na universidade até começar o ensino médio, e atribui às experiências que teve os três anos de EEEP a mudança de chave que o levou até a aprovação no curso que almejou.

"Minhas participações em olimpíadas me fizeram perceber que o resultado da educação não levaria muito tempo para se reverter em benefício na minha vida. Por ter sido medalhista da OBMEP quatro vezes, consegui durante todo o Ensino Médio receber uma bolsa do CNPq. Essa bolsa me permitiu adquirir aparelhos essenciais para o meu estudo e trouxe o senso de valorização da educação muito forte, que me impulsionou a estudar mais e mais", contou o ex-bolsista do programa de Iniciação Científica Júnior (ICJ).

Ceará tem 88% das escolas funcionando em tempo integral e projeta universalização até o fim do ano

Iniciada ainda no mandato do ex-governador Camilo Santana (PT), em 2022, a universalização da educação em tempo integral no Estado deve ser concluída até o fim deste ano. Atualmente, 88% das escolas de ensino médio do Ceará funcionam no modelo, conforme informado por Estrela durante entrevista coletiva durante a recepção dos alunos.

O plano apresentado à época pelo atual ministro da educação previa a reforma ou construção de 326 unidades de ensino até 2026, prazo que segundo a secretária, será cumprido a rigor.

"Estamos com muitas obras ainda, em andamento e execução. Hoje temos 88% das nossas escolas em tempo integral e até o final do ano a meta é universalizar o tempo integral. Muitas escolas já estamos entregando desde o começo do ano, com estruturas boas, adequadas para que a gente possa realmente até o fim do ano universalizar o tempo integral", conclui a titular da Seduc.

