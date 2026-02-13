Criança de 1 ano morre a tiros dentro de casa e pais ficam feridos em Iracema

Foto: DIVULGAÇÃO PEFOCE Imagem de apoio ilustrativo. Equipes da Pefoce atenderam a ocorrência

Uma criança de 1 ano de idade morreu após ser atingida a tiros na noite desta quarta-feira, 11, no município de Iracema, no Vale do Jaguaribe. Um homem e uma mulher, apontados como pais da vítima, também foram baleados. O crime aconteceu dentro da residência da família após criminosos invadirem o imóvel e efetuaram disparos contra as vítimas.

Conforme informações policiais, os pais da criança foram socorridos para uma unidade hospitalar. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. A criança morreu no local do crime. O POVO apurou que a mulher também estaria grávida.

No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime. O policiamento ostensivo da região foi reforçado por equipes militares com intuito de localizar os suspeitos do crime.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem, de 24 anos, vítima dos disparos, já possui passagens por homicídio, lesão corporal e ameaça. Nenhum suspeito da ação criminosa foi preso até o fechamento desta matéria.

Ainda segundo a pasta, o caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Iracema, unidade da PC-CE, e que diligências seguem em andamento para identificar os autores e a motivação do crime.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Polícia Civil de Iracema: (88) 2113 0540

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br