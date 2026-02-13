Em 6 meses, 64 suspeitos de expulsar moradores foram presos

Foto: Mateus Dantas em 14/2/2019 ￼MORADORES coagidos por meio de pichações a deixarem suas casas no bairro Passaré em 2019

De agosto de 2025 até 9 de fevereiro de 2026, 64 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em expulsões de moradores realizadas por facções criminosas no Ceará, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) repassados pela pasta ao O POVO nessa segunda-feira, 9.

Conforme a SSPDS, as prisões se deram tanto por meio de cumprimento de mandados de prisão, quanto em flagrantes. "Além disso, investigações por parte da PCCE (Polícia Civil do Ceará) estão em andamento", traz nota enviada pela SSPDS.

"A prática, registrada em vários estados do País e que é parte da forma de atuação de grupos criminosos quando há acirramento entre eles, vem sendo combatida no Ceará a partir do mapeamento, monitoramento e prisões de suspeitos".

A SSPDS ainda destacou que, em janeiro passado, ocorreram 160 prisões ou apreensões de suspeitos de envolvimento com grupos criminosos, o que representa um aumento de 113,3% em relação a janeiro de 2025, quando houve 75 capturas.

"Referente ao ano de 2025, foram 2.541 pessoas presas ou apreendidas, em flagrante ou por mandado, por integrar organizações criminosas no Ceará. O número representa um aumento de 96,1% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando houve 1.296 capturas".

Na segunda-feira, 9, dois homens foram presos suspeitos de exigir a saída de um casal de idosos da casa deles em Iguatu, na região Centro-Sul do Estado. As ameaças teriam ocorrido porque os criminosos acreditavam que as vítimas haviam denunciado um comparsa deles à Polícia Militar, ocorrência em que uma motocicleta foi apreendida.

Por isso, eles teriam exigido R$ 2.000 do casal. Apesar dos autores das ameaças estarem usando máscaras e as vítimas terem dito que não tinham como reconhecê-los, a Polícia conseguiu identificar seis suspeitos de envolvimento no crime.

Nas diligências realizadas na segunda, um deles conseguiu fugir, mas Renan Rodrigues dos Santos e Hélio Fernandes Neto foram presos. Os demais seguem sendo procurados.

"Consta, ademais, que já era de conhecimento no meio policial a prática, por determinados indivíduos, de utilizar casas abandonadas como esconderijo e local para guarda de materiais ilícitos", é afirmado no Auto de Prisão em Flagrante (APF).

Em uma das residências próximas ao local onde Renan se encontrava antes de fugir da abordagem policial, foram localizadas duas espingardas, duas máscaras, uma faca e uma quantia não especificada de dinheiro.

Renan negou envolvimento com o crime, afirmando que as armas apreendidas pertenciam ao pai dele e que as máscaras seriam utilizadas durante a tradicional Manifestação dos Caretas.

Hélio, por sua vez, confessou apenas a posse da maconha, cerca de 49 gramas, que havia sido encontrada com ele. Tanto Hélio, quanto Renan tiveram a prisão preventiva decretada.

Mais de 200 eventos com expulsões de moradores foram registrados em menos de 2 anos no CE O POVO havia solicitado à SSPDS informações sobre o número de eventos com expulsões de moradores ocorridos no Estado a partir de setembro passado. A pasta, porém, não respondeu.

Como O POVO mostrou em outubro passado, entre 1º janeiro de 2024 e 30 de setembro de 2025, dados da SSPDS indicavam a ocorrência de 219 eventos nos quais facções criminosas expulsaram moradores de suas casas no Estado.

Relatório do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil, listou 143 eventos com expulsões de moradores em 49 bairros de Fortaleza. Ancuri (16 casos), José Walter (16 casos), Vicente Pinzón (15 casos), Jangurussu (8 casos), Barra do Ceará (7 casos), Papicu (7 casos) e Canindezinho (6 casos) foram os bairros onde mais os crimes ocorreram.



