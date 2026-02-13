Quatro crianças e quatro adolescentes são encontrados em sítio na Pacatuba

Foto: Divulgação/MPCE/PC-CE Imagem de apoio ilustrativo. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC/CE) investiga o caso

Quatro crianças e quatro adolescentes foram encontrados em um sítio localizado no município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi alvo de investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nesta quinta-feira, 12. A ação integra as apurações sobre um possível rapto de crianças e adolescentes na Grande Fortaleza.

A Polícia Civil cumpriu dois mandados de busca e apreensão em dois imóveis situados nas cidades de Pacatuba e Caucaia.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), "as diligências fazem parte de um desdobramento referente a um inquérito policial em andamento sobre uma tentativa de sequestro registrada no último dia 26 de janeiro, no município de Maracanaú".

No dia da ocorrência, quatro pessoas foram autuadas em flagrante e colocadas à disposição da Justiça.

Profissionais da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), uma equipe do conselho tutelar e do Ministério Público do Ceará (MPCE) acompanham a situação para confirmar a filiação dos menores encontrados no imóvel na Pacatuba.

Aparelhos eletrônicos e veículos foram apreendidos e serão periciados. Mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais em andamento.

Apesar de estarem com documentos de identificação, os jovens foram conduzidos para unidades policiais especializadas para esclarecimentos e apuração sobre o caso.

Alguns adultos também foram conduzidos à Delegacia Metropolitana de Maracanaú para prestar esclarecimento para a investigação da Civil. Até esta tarde, não foram identificados indícios da ação criminosa.

Circulou nas redes sociais informações que davam conta de crianças mortas no local e sobre possíveis maus-tratos. Imagens mostram dezenas de moradores da região de Pacatuba acompanhando as ações policiais no local.

No entanto, as informações foram desmentidas por fontes da Segurança Pública, que confirmou apenas que o caso trata-se de uma das etapas das ações de investigação para apurar os crimes.