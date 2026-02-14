Elmano reforça mudança que trata policial como interventor em ações com morte

Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO Elmano de Freitas reforçou posicionamento sobre decreto que altera o tratamento de policiais em inquéritos de lesão corporal ou morte durante intervenções

O governador Elmano de Freitas (PT) reforçou na sexta-feira, 13, sua decisão de assinar decreto que altera o tratamento de policiais em inquéritos de lesão corporal ou morte durante intervenções policiais. A ação substitui o termo “autor do crime” por “interventor”.

“Nós alteramos o decreto com essa nomenclatura como manifestação concreta de senso de Justiça”, afirmou Elmano, que acompanhava a saída de 9,3 mil agentes de segurança para a operação do Carnaval no Estado.

O chefe do Executivo estadual apontou que os policiais frequentemente se encontram em situações de enfrentamento contra suspeitos, que chegam a atirar contra a corporação.

A medida foi anunciada na sexta-feira, 6, e prevê que o policial seja colocado como interventor, enquanto a outra parte sai de vítima para opositor, até prova do contrário.

“Sempre defenderei a lei, mas não aceito que policiais que arriscam a vida para proteger o cidadão tenham o mesmo tratamento que bandidos, e nem que bandidos tenham o mesmo tratamento que vítimas, em situações que mostrem intervenção policial legítima no enfrentamento ao crime”, comentou o governador na ocasião.

O governador fez outros apontamentos sobre a alteração anteriormente, no mesmo dia da assinatura do decreto, em coletiva na noite do evento de inauguração do VLT Aeroporto.

"Ele [policial] foi obrigado a intervir, e aquele pessoal se opôs à intervenção [...] No futuro, se de fato ele tiver praticado algo, aí sim poderá ser considerado como autor, comprovado que foi, mas no início ele é um interventor, está intervindo como um agente público”, disse.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Roberto Sá, reafirmou o posicionamento relatado por Elmano de Freitas, defendendo o decreto assinado. O objetivo seria evitar um julgamento antecipado relacionado ao agente, que estaria participando de uma intervenção contra uma oposição aos serviços do Estado.

“A lei permite, na verdade, exige que o policial aja para proteger a vida dos outros, mas ele tem o direito e o dever de proteger sua própria vida”, declarou Sá. “Então, o que foi feito foi mostrar que, em uma ação como essa, quando o criminoso age contra a vida do policial, ele tem todo direito de agir em sua defesa, na defesa de terceiros”.

Reforço no período do Carnaval: 9.380 profissionais em 100 municípios

Durante o período carnavalesco, as forças de segurança contarão com um reforço de 9.380 profissionais, distribuídos por 100 municípios cearenses. A previsão é de que mais de 2.300 agentes atuem em Fortaleza e acima de 7 mil profissionais sigam para o Interior.

As frotas devem permanecer das 18 horas de sexta-feira, 13, até às 6 horas de quarta-feira, 18. A ampliação inclui equipes da Polícia Militar (PM-CE), Polícia Civil (PC-CE), Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e Perícia Forense (Pefoce).

No total, a contribuição na segurança será de 7.659 policiais militares, 326 policiais civis, 739 bombeiros militares e 112 servidores da Pefoce. Já a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) terá 480 profissionais, enquanto 47 farão parte da adição à Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e 17 da Coordenadoria de Inteligência (Coin).

"Toda a nossa atuação ordinária e extraordinária é baseada em evidências científicas. Num primeiro momento, 100 cidades receberam esse aporte, mas isso não significa que as outras 84 não têm. É o serviço ordinário reforçado", informou Roberto Sá.

Além da presença diária dos agentes no território cearense, o governador Elmano de Freitas enfatizou ações de segurança às mulheres no Carnaval. “Pedimos a quem for dirigir que não beba bebida alcoólica. Também respeito às mulheres quando elas dizem não. Sempre respeito ao próximo, e às mulheres mais ainda”, afirmou.

Em parceria da SSPDS com a Secretaria das Mulheres, a Tenda Lilás, descrita como um serviço de acolhimento, será disponibilizada em Paracuru, Aracati e São Benedito. Os municípios têm alta expectativa de participação do público no feriado.

O equipamento funcionará das 17h às 5h, oferecendo atendimento psicossocial e suporte da PC-CE e da PM-CE, além do recebimento de denúncias e a distribuição de materiais com orientações sobre combate à violência contra mulher.





