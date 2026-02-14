Entorno da Av. Senador Virgílio Távora passa por alterações viárias; veja mapa

Foto: Tânia Alves / O POVO Mudanças no trânsito da avenida Senador Virgílio Távora passam a valer a partir desta sexta-feira, 13

Motoristas que circulam pelo entorno da avenida Senador Virgílio Távora, em Fortaleza, no trecho entre as avenidas Antônio Sales e Padre Antônio Tomás, devem ficar atentos às mudanças no tráfego a partir dessa sexta-feira, 13. As intervenções se concentram principalmente nas vias adjacentes, como as ruas Henriqueta Galeno, General Tertuliano Potiguara, Carolina Sucupira e demais acessos da região.

As medidas são executadas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e incluem a instalação de dois novos semáforos, além da alteração de sentidos em ruas estratégicas da região.

Novos semáforos e reconfiguração viária

Entre as mudanças, estão a implantação de novos semáforos nos cruzamentos da avenida Senador Virgílio Távora com as ruas Carolina Sucupira e Henriqueta Galeno. Já o semáforo no cruzamento com a rua General Tertuliano Potiguara foi desativado.

Segundo a AMC, a instalação dos equipamentos tem como objetivo disciplinar a circulação de veículos, reduzir o risco de acidentes e proporcionar mais segurança para condutores e pedestres. Confira mapa.

Com a abertura do canteiro central no cruzamento com a rua Carolina Sucupira, a via passa a funcionar como novo corredor de acesso para outras regiões da Cidade, como o Centro. O mesmo ocorre com a rua Henriqueta Galeno, que passa a atuar como ligação estratégica em direção à área central.

Alterações de sentido e novos acessos

Com as mudanças, a rua Henriqueta Galeno terá o sentido alterado para Aldeota/Centro no trecho entre a avenida Senador Virgílio Távora e a rua Leonardo Mota, passando a ser via preferencial.

Lélio Vale, coordenador da Central da Mobilidade para Preservação de Vidas no Trânsito, explica que o condutor que trafega pela rua Monsenhor Catão e deseja seguir para o Centro poderá entrar à esquerda na rua Henriqueta Galeno, otimizando o deslocamento.

“As modificações na avenida Senador Virgílio Távora e nas vias do entorno, além de reduzir os conflitos veiculares, devem melhorar a fluidez do tráfego. A proposta é otimizar o fluxo dos veículos que acessam a região em direção ao Centro e a outros bairros, especialmente os que vêm pelas avenidas Antônio Sales, Engenheiro Santana Júnior e Washington Soares”, destaca.

A rua General Tertuliano Potiguara também terá alteração e passará a operar no sentido Centro/Aldeota no trecho entre a avenida Senador Virgílio Távora e a rua Monsenhor Catão. De acordo com a AMC, a nova configuração contribui para melhor ordenamento do espaço urbano e mais comodidade para condutores e pedestres.

Monitoramento e período de adaptação

A AMC informou ainda que, nos próximos dias, técnicos irão avaliar a implementação das intervenções para realizar ajustes, caso necessário. Agentes de trânsito também serão posicionados nos principais pontos para orientar e esclarecer dúvidas dos condutores durante o período de adaptação.



