Maracatus trabalham mais de 12 horas por dia nos últimos retoques para desfiles

Foto: FCO FONTENELE INTEGRANTES do Maracatu Vozes da África nos últimos ajustes para o desfile

Acabou a espera para o início dos desfiles de maracatus na avenida Domingos Olímpio, no Carnaval de Fortaleza. Nos dias que antecedem a festa, os grupos se reúnem para construir os últimos carros alegóricos e dar os toques finais nas fantasias. As horas de trabalho, em sua maioria de voluntários, entram pelas madrugadas.

Vice-presidente e carnavalesco do maracatu Vozes da África, Márcio Santos relata que as fantasias e tudo que faz parte do cortejo de quase 300 pessoas estão prontos. As preparações finais são dedicadas a concluir os carros alegóricos.

Na última semana, cerca de oito pessoas se reuniram todos os dias a partir de 12 horas e ficaram até 1 hora do dia seguinte, soldando, costurando e colando os adereços às estruturas que vão para a avenida às 20h35min deste domingo, 15.

“Como nós não temos galpão, a gente não tem como montar isso e ir guardando, tem que montar tudo no dia”, explica Márcio.

Além dos carros alegóricos, o maracatu Az de Ouro aproveita os últimos dias para finalizar a fantasia da rainha. Um dos principais personagens do cortejo, a rainha tem também uma das roupas mais complexas, com bordados, veludos, cangalha e esplendor de plumas.

O conjunto completo chega a pesar 35 kg, conforme Marcos Gomes, guardião do maracatu Az de Ouro. Ele conta que uma das alegorias vai homenagear Zé Rainha, um dos homens que fez história ao desfilar como rainha durante décadas nos maracatus de Fortaleza.

“Esses carros vão dando referência aos homenageados. O maracatu [Az de Ouro] está fazendo 90 anos de existência, é o mais antigo. A gente tá levando essa parte mais sentimental, para mostrar um pouco dessa história”, conta.

O fundador do Az de Ouro, Raimundo Feitosa, o mestre Juca do Balaio e Zé Rainha são as principais referências das alegorias. A loa de 2026 — o enredo que embala os maracatus — trará memórias dos 90 anos do grupo e dos 300 anos de Fortaleza. Ela será apresentada ao público às 19h05min do domingo.

No sábado e domingo de Carnaval, os grupos se dirigem às ruas com as fantasias em mãos e os adereços prontos para serem utilizados. Os carros alegóricos são arrastados por guinchos e as peças maiores são levadas por caminhões.

A novidade é a mudança no sentido do desfile devido à adição de um palco para shows de artistas no encerramento das atividades tradicionais de segunda-feira, 16, e terça-feira, 17. Márcio conta que a troca do local de início e fim do desfile alterou o espaço onde os adereços são guardados.

“A gente ficou meio desorientado, mas a própria Prefeitura tratou de organizar isso. Ela fez um estudo e mandou um mapinha, cada um já tem o local porque foi feita essa demarcação”, diz Márcio.

“A gente vai dar esse esse voto de confiança e, se não der certo, a gente vai brigar para que no próximo ano seja revertido isso aí, voltar para o sentido original”, afirma Marcos.

Ao todo, 15 maracatus se apresentam nos dois dias do fim de semana de Carnaval. O Vozes da África trará como tema a pedra fundamental da tradição: as congadas que deram origem aos maracatus de Fortaleza por meio da devoção à Nossa Senhora do Rosário.

As congadas, congados e reinados foram registrados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como patrimônio cultural do Brasil em 2025.

“A gente também aproveita e faz esse link em homenagem aos 300 anos de Fortaleza, trazendo essa questão da Igreja do Rosário, que fica ali na Praça dos Leões, onde aconteciam as festas de Nossa Senhora do Rosário das Congadas, que é uma das igrejas mais antigas que a gente tem aqui”, explica Márcio.



Confira a programação do Carnaval na avenida Domingos Olímpio:

Sábado (14/02)

16h15 - Cordão Bolinha Bolão

16h55 - Cordão Princesa no Frevo

17h35 - Maracatu Rei do Kilombo

18h15 - Maracatu Solar

19h - Maracatu Rei Zumbi

19h45 - Maracatu Axé de Oxóssi

20h30 - Maracatu Obalomi

21h15 - Maracatu Corte Imperial

22h - Maracatu Nação Iracema

22h45 - Maracatu Nação Baobab

Domingo (15/02)

16h20 - Cordão Na Pegada do Frevo

17h - Cordão Vampiros da Princesa

17h40 - Cordão As Bruxas

18h20 - Maracatu Leão de Ouro

19h05 - Maracatu Az de Ouro

19h50 - Maracatu Rei de Paus

20h35 - Maracatu Vozes da África

21h20 - Maracatu Nação Palmares

22h05 - Maracatu Nação Fortaleza

22h45 - Maracatu Nação Pici

Segunda-feira (16/02)

Avenida

16h25 - Bloco Prova de Fogo

17h - Bloco Unidos da Vila

17h35 - Bloco Doido é Tu

18h10 - Bloco Garotos do Benfica

18h45 - Bloco do Zé Almir

19h20 - Bloco Amigos do Zé

19h55 - Bloco Império da Vila

20h30 - Bloco A Turma do Mamão

21h05 - Bloco Balakubaku Folia

21h40 - Escola de Samba Império Ideal

22h15 - Escola de Samba Pavão Misterioso

22h50 - Escola de Samba Colibri



Palco

23h30 - Samya Kassia

01h - Jorge Aragão

Terça-Feira (17/02)

Avenida

17h - Afoxé Obatalá

17h35 - Afoxé Ilê Ilú

18h10 - Afoxé Oxum Odolá

18h45 - Afoxé Acabaca

19h20 - Afoxé Ogun Alakayê

19h55 - Afoxé Omõrisà Odé

20h30 - Escola de Samba Sambamor

21h05 - Escola de Samba Imperadores da Parquelândia

21h40 - Escola de Samba Barão Folia

22h15 - Escola de Samba Corte no Samba

22h50 - Escola de Samba Girassol



Palco

23h30 - Bloco Luxo da Aldeia

1h - Chico César



Carnaval: rodoviária tem ações de conscientização e serviços ao consumidor

As primeiras horas de Carnaval foram de serviços e conscientização dos passageiros na Rodoviária João Thomé, em Fortaleza. Durante a manhã dessa sexta-feira, 13, equipes de diferentes órgãos estiveram presentes no terminal para conversar com os usuários sobre os direitos e deveres de cada um durante os dias de folia.

Os primeiros a chegar foram os agentes do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon) da Capital.

Em operação intitulada "Carnaval na Estrada - viagem com direitos", os técnicos do Procon alertaram sobre quais informações devem ser repassadas pela empresa de transportes na hora da compra e tiraram dúvidas de passageiros sobre reembolso, descontos e como agir em situações de impasse.

"Véspera de Carnaval a gente observa um aumento na demanda de compra de passagens terrestres e por isso que a gente resolveu fazer essa operação para orientar os direitos básicos do consumidor nas viagens terrestres, reforçando o cumprimento desses direitos para cada consumidor", explica Eneylândia Rabelo, assessora da presidência do Procon Fortaleza.

Quem também esteve presente na Rodoviária foi a equipe de Vigilância em Saúde de Fortaleza. Com fanfarra cantando paródias de marchinhas de carnaval, os agentes alertaram para o cuidado com as arboviroses, especialmente a dengue, durante os meses iniciais do ano.

A ação é continuidade de força-tarefa iniciada na semana anterior ao Carnaval, com visitas domiciliares dos agentes de endemias nos bairros onde o mosquito tem maior histórico de reprodução.

"A gente tem um movimento de mobilização social e educação em saúde. Essa fanfarra na Rodoviária João Thomé tem a ver com essa mensagem lúdica. Trazer para a população na forma de música, de paródia, pequenos vídeos, o despertar à responsabilidade que cada um tem em relação a esse compromisso sanitário", explica o coordenador da Vigilância em Saúde de Fortaleza, Josete Malheiro.

A preocupação com a proliferação do Aedes aegypti e outros tipos de mosquito foi tema não só pela ação da Prefeitura, mas também pela alta presença dos insetos na rodoviária.

Parte dos passageiros ouvidos pelo O POVO demonstraram incômodo com quantidade de mosquitos pairando na área de convivência do terminal, onde os passageiros compram passagens, se alimentam e aguardam os horários de embarque nos ônibus.

Entre esses esteve a técnica em enfermagem Natália Rodrigues, 28, que foi acompanhar a mãe, Léa Rodrigues, para pegar um ônibus rumo a Itapipoca. Para evitar contratempos, as duas chegaram cedo à rodoviária, mas não contavam com os mosquitos e o grande calor que enfrentariam durante a espera.

"O que está deixando a desejar é que está muito quente. Essa época é uma época em que está havendo muitas endemias, então a gente acaba sentindo dificuldade. Às vezes você precisa passar muitas horas aqui. A gente chegou aqui 8h50, ela só vai pegar ônibus 11h40min, então a gente vai ficar pelo menos umas duas horas nesse clima", conta a também estudante de fisioterapia.

Empresa de ônibus oferta café da manhã e serviços pré-viagem a clientes

Na área de embarque, um stand colorido e bem animado chamava a atenção de quem passava para embarcar nos ônibus. Era a "Blitz Guanabara", evento realizado pela empresa de viagens terrestres que reúne DJ, café da manhã, trancistas de cabelo, massagem e brindes para os passageiros.

Toda a movimentação chamou a atenção de Joana Ferreira, 47, que embarcava em viagem para o município de Barroquinha, distante 344 quilômetros de Fortaleza. Antes de subir no ônibus, a doméstica parou para arriscar uma tentativa na máquina de brindes da empresa, onde ganhou um copo com tirante.

"Está bom demais. Muito bom mesmo. Foi uma surpresa porque nunca tinha visto. Quando cheguei foi uma surpresa muito grande", afirma.

A gerente comercial da Guanabara, Tatiane Leite, conta que a ação é realizada há 20 anos pela empresa durante o carnaval, com o fito de acolher melhor o passageiro e já embarcá-lo no clima de folia.

Neste carnaval 2026, a ação é realizada nas cidades de Fortaleza, Teresina (PI), João Pessoa (PB), São Luís (MA) e Belém (PA).

"A ideia foi justamente para trazer essa folia, esse acolhimento... É um momento de orientação dos clientes, para que eles se sintam seguros e confortáveis antes de viajar, recebendo todo esse acolhimento da Guanabara", pontua a representante da empresa.

Polícias Rodoviárias Federal e Estadual realizam operações nas estradas durante o feriado

Junto à curtição, é preciso se preocupar também com a segurança nos deslocamentos, especialmente os de grandes distâncias durante o feriado. Foi pensando nisso que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início na última segunda-feira, 9, à "Operação Carnaval 2026 no Ceará", com ações preventivas e de orientações nas estradas federais até o dia 23 de fevereiro.

Com enfoque especial no período de sexta-feira, 13, à quarta-feira de cinzas, 18, a operação trabalhará a prevenção de acidentes com policiamento ostensivo e ações educativas voltadas à conscientização de condutores e passageiros.

Também serão realizadas fiscalizações direcionadas a condutas que representam maior risco à segurança viária, como excesso de velocidade, direção sob efeito de álcool e ultrapassagens proibidas.

As práticas são apontadas pela PRF como diretamente associadas aos sinistros mais graves registrados nas rodovias federais, especialmente em períodos de grande movimentação.

Alguns veículos de carga terão restrição temporária de tráfego em rodovias federais de pista simples a fim de melhorar a fluidez do trânsito e reduzir o risco de acidentes. A lista de quais são esses veículos e os horários de restrição podem ser conferidos no site da PRF.

Haverá reforço também da Polícia Rodoviária Estadual, essa voltada às rodovias competentes ao Ceará (CEs). Ao todo serão 535 policiais, 25 postos fixos, 75 motos, 12 guinchos e 46 viaturas em campo por dia para ajudar na prevenção de acidentes e penalização de condutas temerárias no trânsito.

"Carnaval vai ser de chuva no Ceará", afirma meteorologista da Funceme

O Carnaval será marcado por ocorrência de chuvas em diferentes regiões do Ceará, com maiores acumulados esperados principalmente no sul e no oeste do território cearense entre esta sexta-feira, 13, e o próximo domingo, 15.

Nesse sentido, a gerente de meteorologias da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) Meiry Sakamoto, informa: "O Carnaval vai ser de chuva aqui no Ceará. Na faixa litorânea, chuvas isoladas devem acontecer ao longo do período todo de Carnaval”.

A previsão do tempo para o início do Carnaval cearense indica condições favoráveis às precipitações, que devem ser mais expressivas e se concentrar nas regiões do Cariri, sul e oeste do Sertão Central, Inhamuns, sul da Jaguaribana e Ibiapaba.

“No centro sul do Estado, chuvas mais significativas de moderadas à forte deverão acontecer por causa do posicionamento do vórtice ciclônico de altos níveis, que deve trazer chuvas na noite desta sexta-feira, madrugada de sábado”, explica Meiry Sakamoto.

Conforme as informações da Funceme, a tendência nessas áreas é de chuvas mais abrangentes, com intensidade variando de fraca a forte que devem ocorrer principalmente nos períodos da tarde e à noite.

Também há possibilidade de precipitações nas demais macrorregiões do Ceará, porém essas chuvas podem ocorrer de forma mais isolada, com menores acumulados e intensidade que varia entre fraca e moderada.

Nesses locais, o céu deve apresentar maior variação de nebulosidade ao longo do dia, enquanto nas regiões com maior potencial de chuva a tendência é de períodos mais prolongados de céu encoberto.

Em Fortaleza e na Região Metropolitana, são esperadas chuvas isoladas até este domingo, 15, em geral durante a madrugada e no fim da noite, com intensidade variando de fraca a moderada. Nos outros períodos, o céu deve variar entre parcialmente nublado e com poucas nuvens.

Essas condições meteorológicas devem se manter até a segunda-feira, 16, e a terça-feira, 17, de Carnaval, com possibilidade de chuvas isoladas em diversas regiões do território cearense.

Por que vai chover no Carnaval?

“Enquanto o litoral cearense deve registrar apenas precipitações isoladas, as regiões do centro-sul enfrentarão tempestades mais intensas devido a um fenômeno atmosférico de altos níveis”, informa Meiry Sakamoto.

Segundo a Funceme, as chances de chuva estão associadas principalmente à atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) sobre o Nordeste, e devido a influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), posicionada ligeiramente ao sul da linha do Equador.

“Fatores locais, como temperatura, umidade, relevo e ventos vindos do oceano também contribuem para aumentar a instabilidade atmosférica”, comunica a Fundação.

O VCAN se refere ao sistema de baixa pressão atmosférica, que atua na alta troposfera, sendo caracterizado por ventos girando no sentido horário (no Hemisfério Sul) e ar frio no centro.

Esse sistema é comum no Nordeste do Brasil, especialmente na estação do verão. As bordas do VCAN geram nuvens e chuvas intensas, enquanto o centro causa tempo seco.

Já a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) contribui para os efeitos locais como à temperatura, umidade, relevo e do fluxo do vento de nordeste, que auxilia para trazer umidade vinda do oceano para o continente.