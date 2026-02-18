Campanha da Fraternidade 2026 tem com foco o direito à moradia

Foto: FERNANDA BARROS ￼DOM Gregório Paixão vai presidir a celebração da Quarta-feira de Cinzas

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) realiza nesta Quarta-feira de Cinzas, 18, a cerimônia oficial de abertura da Campanha da Fraternidade 2026. Com o tema “Fraternidade e Moradia” e o lema “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14), neste ano a iniciativa propõe à Igreja e à sociedade a reflexão sobre a moradia como condição essencial para a dignidade humana.

LEIA TAMBÉM | Folga na Quarta-feira de Cinzas é obrigatória? Veja quem não precisa trabalhar



A abertura nacional será realizada na sede da CNBB, em Brasília, reunindo representantes de pastorais sociais, movimentos populares, organismos e parceiros da Igreja. O momento marca o início das mobilizações da Campanha em todo o País.

A Campanha da Fraternidade é tradicionalmente lançada na Quarta-Feira de Cinzas, que em 2026 ocorre neste 18 de fevereiro. A data é simbolizada pelo gesto de receber as cinzas como sinal de arrependimento e conversão. O rito recorda a fragilidade humana — “Tu és pó e ao pó voltarás” — e reforça, na tradição cristã católica, a compreensão da morte como passagem, e não como fim definitivo.

A data marca o fim oficial do Carnaval e o início da Quaresma, tempo de 40 dias de preparação para a Páscoa, dedicado à penitência, à conversão e à intensificação da oração.

Em Fortaleza, a Catedral Metropolitana, localizada no bairro Centro, receberá a solene Celebração da Quarta-feira de Cinzas. A cerimônia, que ocorre às 19h, será presidida pelo arcebispo dom Gregório Paixão.

Já na quinta-feira, 19, a Arquidiocese de Fortaleza promoverá o lançamento oficial da Campanha da Fraternidade 2026 na capital cearense, com coletiva de imprensa no Centro de Pastoral “Maria, Mãe da Igreja”, no Centro.

A Campanha da Fraternidade convida à conversão pessoal e social. A escolha do tema deste ano acolhe sugestão da Pastoral da Moradia e Favelas e faz uma reflexão sobre a realidade de milhões de brasileiros que ainda não têm acesso a uma casa adequada. Conforme dados apresentados pela campanha, 6,2 milhões de famílias no Brasil não têm moradia adequada e cerca de 328 mil pessoas vivem em situação de rua.

Milhares de fiéis optaram por aproveitar o período de Carnaval em retiros espirituais



Enquanto parte da população aproveitou o Carnaval nas ruas, milhares de fiéis escolheram vivenciar o período em retiros espirituais realizados em Fortaleza. A programação desses encontros incluiu adoração, palestras, pregações e atividades de animação.

Renascer 2026, Retiro de Carnaval da Comunidade Católica Shalom, reúne milhares de pessoas Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

No Ginásio Paulo Sarasate, no bairro Dionísio Torres, membros da Comunidade Católica Shalom celebraram, na terça-feira, 17, o último dia da 40ª edição do Renascer. Nem mesmo a intensa chuva registrada pela manhã interrompeu a programação. Segundo os organizadores, cerca de 18 mil pessoas participaram do evento ao longo dos três dias.

A missionária Alice Linhares, 22, é natural de Natal, no Rio Grande do Norte. Ela afirma que esta foi a quarta vez no Renascer em Fortaleza, mas sétima vez que participa do evento da Shalom. Para ela, a experiência de viver o Carnaval em retiro tem um significado próprio. “Não acaba na Quarta-feira de Cinzas, é eterna, como é o tema do nosso evento”, destaca.

Também entre os dias 13 e 17 de fevereiro, o Grupo Espírita Paulo e Estevão realizou a 26ª edição do Evoluir, um dos encontros cristãos mais tradicionais da Capital. Com o tema “Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão”, o evento ocorreu nas sedes Piedade, no bairro Joaquim Távora, e Água Fria, no bairro Luciano Cavalcante.

Paralelamente, o grupo promoveu o Despertar, programação voltada ao público infantil e juvenil. Realizado no domingo, 15, o encontro reuniu dezenas de crianças e jovens, de até 18 anos, com atividades específicas para cada faixa etária. (Com informações de Gabriele Félix)



Fiéis optam por aproveitar Carnaval em retiros espirituais

Enquanto parte da população aproveitou o Carnaval nas ruas, milhares de fiéis escolheram vivenciar o período em retiros espirituais realizados em Fortaleza. A programação desses encontros incluiu adoração, palestras, pregações e atividades de animação.

No Ginásio Paulo Sarasate, no bairro Dionísio Torres, membros da Comunidade Católica Shalom celebraram, na terça-feira, 17, o último dia da 40ª edição do Renascer. Nem mesmo a intensa chuva registrada pela manhã interrompeu a programação. Segundo os organizadores, cerca de 18 mil pessoas participaram do evento ao longo dos três dias.

A missionária Alice Linhares, 22, é natural de Natal, no Rio Grande do Norte (RN). Ela afirma que esta foi a quarta vez no Renascer em Fortaleza, mas sétima vez que participa do evento da Shalom. Para ela, a experiência de viver o Carnaval em retiro tem um significado próprio. "Não acaba na Quarta-feira de Cinzas, é eterna, como é o tema do nosso evento", destaca.

Também entre os dias 13 e 17 de fevereiro, o Grupo Espírita Paulo e Estevão (Gepe) realizou a 26ª edição do Evoluir, um dos encontros cristãos mais tradicionais da Capital. Com o tema "Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão", o evento ocorreu nas sedes Piedade, no bairro Joaquim Távora, e Água Fria, no bairro Luciano Cavalcante.

Paralelamente, o grupo promoveu o Despertar, programação voltada ao público infantil e juvenil. Realizado no domingo, 15, o encontro reuniu dezenas de crianças e jovens, de até 18 anos, com atividades específicas para cada faixa etária. (Com informações de Gabriele Félix)

Mais

Foram realizados, ainda, o retiro "Juventude TC", promovido pela Assembleia de Deus Templo Central de Fortaleza, e o "Essência do Evangelho", do Ministério Canaã