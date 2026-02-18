Fortaleza registra, pelo menos, 4 homicídios durante o Carnaval

Foto: Divulgação/SSPDS ￼DHPP prendeu suspeitos de homicídios ocorridos nos bairros Parque Dois Irmãos e Pedras

Pelo menos, quatro homicídios foram registrados em Fortaleza durante o Carnaval 2026. Apuração do O POVO identificou assassinatos nos bairros Praia de Iracema, Parque Dois Irmãos, Pedras e Quintino Cunha.

O último desses casos foi registrado na tarde dessa terça-feira, 17, no Quintino Cunha. Um homem identificado como Fabrício Costa, foi morto a tiros na rua XV, localizada na comunidade das Malvinas. Ele chegou a ser socorrido por moradores da região para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Até o fechamento desta edição, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) não havia confirmado se houve ou não prisões referentes ao caso.

Já na segunda-feira, 16, um idoso de 73 anos, identificado como Nilo Sergio Marques, foi morto no bairro Pedras. Uma suspeita de ter praticado o crime foi presa no mesmo dia. Isis Cavalcante Oliveira, de 27 anos, foi localizada em um estabelecimento comercial do bairro Benfica. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima foi morta com golpes de um objeto contundente. Com Isis, a Polícia Civil apreendeu celulares, três vias de CNH, documentos de um veículo e cartões de crédito, todos objetos que pertenceriam a Nilo. A suspeita teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia.

Já na manhã de domingo, 15, por volta de 7 horas, o corpo de um homem de 23 anos foi encontrado com lesões causadas por instrumento perfurocontundente em um terreno baldio da rua H do bairro Parque Dois Irmãos. A vítima não teve a identidade divulgada. Moradores relataram aos policiais civis acionados para investigar o caso que homens que trafegavam em um carro modelo Sedan, de cor predominantemente cinza, haviam jogado o cadáver no local. Também foi informado que um desses homens usava uma tornozeleira eletrônica. A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) informou ao DHPP que os dados do monitoramento indicavam que Luiz José Bezerra de Lima Filho, de 27 anos, havia passado pelo local do crime em horário compatível com o da ocorrência. Os policiais civis, então, localizaram o suspeito e prenderam-no. Também Luiz José teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia. Além de homicídio, o suspeito foi autuado por ocultação de cadáver.

Por fim, um outro homem foi encontrado morto no Aterro da Praia de Iracema na madrugada do domingo. De acordo a SSPDS, a vítima, que não foi identificada formalmente, foi morta após ser atingida por um objeto contundente. O POVO apurou que o homem sofreu um linchamento. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso.

No Interior, o Carnaval foi marcado pelo feminicídio que vitimou Ana Karolina de Sousa Silva, de 31 anos, crime ocorrido no sábado, 14, em Itapipoca (Litoral Oeste). Nessa terça-feira, a Justiça expediu um mandado de prisão contra o suspeito de praticar o crime, o ex-namorado de Ana Karolina, Anderson Renan Magalhães Freitas, de 35 anos. Conforme a decisão judicial, Anderson Renan não aceitava o término do relacionamento e já havia ameaçado Ana Karolina, assim como espionado-a após ter acesso a câmeras de segurança instaladas na casa dela. Na manhã de sábado, Ana Karolina retornava de uma confraternização em Paracuru, a 75 quilômetros de Itapipoca, quando se deparou com o ex dentro da residência onde ela morava. Laudo Pericial indica que Ana Karolina sofreu, pelo menos, 20 lesões de arma branca. Após o crime, Anderson Renan teria fugido na própria moto da vítima, tendo, ainda, subtraído o celular dela. Até o fechamento desta edição, ele ainda não havia sido localizado.





BALANÇO

A SSPDS ainda não divulgou o balanço oficial de ocorrências criminais do Carnaval, o que deve ocorrer até o final desta semana.