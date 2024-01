Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) destaca que não existe no momento nenhuma discussão em andamento quanto à restrição do uso ou proibição da dipirona no País.

Conforme a Anvisa, alguns países retiraram o medicamento do mercado devido ao risco de agranulocitose. "No entanto, o produto permanece com registro válido no Brasil. Conforme a bula do medicamento de referência Novalgina®, a frequência da reação de agranulocitose é rara", afirma o órgão.

A agência realizou, em 2001, o Painel Internacional de Avaliação da Segurança da Dipirona com o objetivo de promover o amplo esclarecimento sobre os aspectos de segurança da dipirona.

O evento contou com a participação de cientistas nacionais e estrangeiros, além de ouvintes representando diversas instituições, como o Ministério Público.

Conforme o relatório final, concluiu-se que "há consenso de que a eficácia da dipirona como analgésico e antitérmico é inquestionável e que os riscos atribuídos à sua utilização em nossa população são baixos e similares, ou menores, que o de outros analgésicos/antitérmicos disponíveis no mercado".

Segundo a Anvisa, desde a realização do painel, não foram identificados novos riscos ou emitidos novos alertas de segurança relacionados à dipirona.