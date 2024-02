Um copo de água, um "crossfitzinho" às

5 horas da manhã e um banho gelado na volta. Água, saindo e entrando no corpo da educadora física Camila Lins. Ativa nas redes sociais e também personal online, muitos seguidores já estão acostumados a ver Camila com seu copo de 500 ml de água enquanto o sol ainda está nascendo. A rotina matinal é o que ela chama de

"melhora comportamental".

"Beber água é o primeiro passo para uma vida saudável. Para quem não gosta ou esquece de tomar, faz uma tabelinha com a quantidade de copos por dia ou deixa uma garrafinha do lado", orienta Camila.

E apesar de o cálculo sobre a quantidade indicada de água a ser ingerida por dia ser algo individual, a educadora física destaca que o Colégio Americano de Esporte e Medicina sugere, para quem faz atividade física, a ingestão de 500 ml de água antes do treino. "Durante os exercícios deve-se sempre ingerir líquidos com intervalos regulares", afirma.

A editora de textos Sofia Barbosa de Freitas, 25, bebe água entre as séries nas máquinas da academia, mas conta que já não consome tanto durante os treinos de cardiorrespiratório. "Sinto que a barriga fica muito cheia e também não consigo beber água em movimento. Eu já tentei, mas derramo, me engasgo", brinca.

Para o tecnólogo em construção de edifício, Roberto Moreira Mendes, 32, é exatamente a hora do exercício físico que o faz ingerir ainda mais água. "Em dias comuns, raramente eu bebo um litro de água. Mas quando estou a praticar academia ou futebol, costumo beber até 1,5 l de água durante a prática. Se praticar as duas atividades no mesmo dia, chego a beber quase quatro litros".

Quando a atividade for yoga, porém, a indicação já não beber água constantemente. "Quando a gente pratica, nós queremos aquecer o nosso corpo.

E quando a gente bebe água, durante a prática, ela vai resfriar o corpo", explica a instrutora de yoga, Tatiana Fortes. Conforme ela, se o praticante bebe água de forma constante durante a prática, pode causar desconforto durante as posturas de torções, durante as invertidas.