Basta mudar um hábito. A garrafa térmica, o alarme no celular, a indicação profissional e a constatação de bem-estar. Beber mais água é uma orientação dada desde sempre por médicos e outros profissionais da Saúde, porém, muitas vezes não levada a sério como deveria. Em tempos que andar com a garrafinha térmica pendurada no braço é cena comum e as temperaturas beiram os 40°C, é necessário saber o quanto beber e os reais benefícios do líquido que compõe mais de 70% do nosso corpo.

A água é responsável por eliminar as toxinas do corpo, levar oxigênio para as células, interfere na pele, nos cabelos, na corrente sanguínea. E apesar de o corpo humano alertar para as necessidades fisiológicas e já até se preparar para enfrentar adversidades, a ingestão de água em quantidade suficiente é indispensável para o funcionamento dos órgãos. "Todo dia nós perdemos água. Na urina, nas fezes, no suor, quando respiramos... o corpo sente quando há uma perda que não está sendo reposta e aciona o cérebro", explica o médico nefrologista Jerônimo Junqueira, que atua no Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC).

Essa reposição não acontece quando, por exemplo, negligenciamos os sinais da sede. Beber água, inclusive, nem deveria ser resposta a uma demanda. A hidratação pode vir por diferentes líquidos, sucos, café a até sopa. Mas nada tem o mesmo potencial que a água. E a desidratação pode se apresentar com diferentes sintomas: dor de cabeça, tontura, boca e olhos secos, fadiga e alterações na cor e constância da urina.

"Quando as toxinas não são eliminadas, aquilo fica no nosso corpo, causa infecção, doença de pele. São elementos que precisam ser liberados. A necessidade que a pessoa tem de beber água é sempre maior do que ela acha. E muitas se limitam a dois litros", corrobora Camila Mezer Arruda, nutricionista clínica, especializada em nutrição esportiva, veganos e vegetarianos e nutrição hospitalar. Até existe um cálculo orientativo: 35 ml para cada quilo do corpo, mas diversos fatores vão influenciar nesses números. Estilo de vida, realização de atividade física e temperatura ambiente também vão definir a quantidade que cada indivíduo precisa ingerir de água por dia.

Os efeitos de uma vida mais hidratada também podem ser percebidos no dia a dia, no compartilhar de hábitos, no consumo ditado pela moda, nas metas a serem batidas, nas sensações de energia, limpeza e alívio. "A água participa do funcionamento das células, do metabolismo, de toda a cascata de enzimas funcionantes. Promove a comunicação entre os órgãos através de uma melhor circulação sanguínea, fazendo com que o trabalho, a nível celular, aconteça de forma completa", detalha a dermatologista Hercília Queiroz.

Perceber esses benefícios no corpo fez com que a editora de textos Sofia Barbosa Freitas, 25, passasse de menos de 500 ml para 2 litros de água por dia ingeridos. "A nutricionista ficou chocada e disse que eu precisava aumentar o consumo o quanto antes, e entendeu que e esse aumento ia acontecer aos poucos", conta. E tem acontecido. Hoje, o indicado para Sofia são 2 litros 1 litro durante a atividade física. "O meu desafio agora é bater essa meta. Eu até bebo entre as séries (do treino), mas comecei a ter o hábito de mascar chiclete enquanto treinava, aí diminuí", destaca.

Pele e cabelos, conforme Sofia, melhoraram depois que a ingestão de água quadruplicou. "Meu cabelo era muito ressecado, vivia com muito produto. Sinto minha pela mais hidratada, minha boca... lembro que quando comecei da mudança, sentia meus lábios machucados. E também percebi que sinto menos fome. Muitas vezes eu achava que era fome, mas era sede".