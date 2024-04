Médicos entre telas: como a teleinterconsulta altera a jornada do paciente

Foto: Getty Images A teleconsulta, entre médico e paciente, é ligeiramente diferente da teleinterconsulta, em que um profissional discute com outro

O percurso desde os primeiros sintomas até a resolução de um problema de saúde — mesmo que seja uma patologia sem maior gravidade e sem a necessidade de tratamento de alta complexidade — pode durar anos. O acesso a um especialista requer, em muitos casos, enfrentar filas imensas.

A tecnologia entra nesse cenário como uma oportunidade de ligar médicos generalistas a especialistas e, consequentemente, afetar o processo de tratamento do paciente. A pandemia da Covid-19 acelerou uma tendência que já despontava, a telessaúde.

Para o caso específico do exercício da Medicina, a telemedicina foi regulamentada em 2022, por meio da Resolução nº 2.314/2022 do Conselho Federal de Medicina (CFM).

A telemedicina compreende diferentes modalidades de atendimentos. Conforme a resolução, a teleinterconsulta é "a troca de informações e opiniões entre médicos, com auxílio de TDICs (tecnologias digitais da informação e comunicação), com ou sem a presença do paciente, para auxílio diagnóstico ou terapêutico, clínico ou cirúrgico".

Texto pormenoriza que o médico assistente responsável pela teleinterconsulta deverá ser, obrigatoriamente, o médico responsável pelo acompanhamento presencial do paciente. Desta forma, os demais profissionais envolvidos de forma remota "só podem ser responsabilizados por seus atos".

O projeto TeleNordeste, implementado há pouco mais de um ano, realizou mais de 54.026 teleinterconsultas de 20 especialidades, atendendo usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) dos nove estados da região.

A iniciativa é executada por cinco hospitais: BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, Hcor, Hospital Moinhos de Vento, Hospital Alemão Oswaldo Cruz e Hospital Sírio-Libanês, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS). Ou seja, em parceria com o setor público.

No Ceará, foram realizadas 2.878 no período. No Estado, as especialidades mais demandadas são pediatria (13,9%), neurologia (11,3%), cardiologia (9,8%), psiquiatria (9,7%), endocrinologia (9,2%), reumatologia (8,7%), nutrição (7,1%), dermatologia (5,8%) e ortopedia (5,4%).

Fernando Moreira Gonçalves, médico de Família e Comunidade e referência Técnica do Projeto TeleNordeste pelo Hospital Sírio-Libanês — que atua no Ceará e na Bahia por meio da parceria —, avalia que qualquer estratégia de saúde digital vai necessitar de adaptação dos processos de trabalho. O que ele considera um dos desafios. Outro é a mudança cultural dos profissionais da saúde.

Ele explica que o teleconsultor do Sírio-Libanês presta apoio ao médico que atua diretamente com o paciente. Há o "compartilhamento do cuidado com um profissional especializado".

Foto: Reprodução Dr. Fernando Moreira Gonçalves, médico de Família e Comunidade e Referência Técnica do Projeto TeleNordeste pelo Hospital Sírio-Libanês

Antes, quando havia necessidade, era feito o encaminhamento para uma consulta presencial para uma policlínica ou ambulatório. "Ao invés disso, a gente poder promover esse contato e essa discussão de caso no próprio território", compara.

"Atuamos desde meados de 2022. Começamos no Sertão dos Inhamuns, na Região de Saúde de Tauá. Fomos incorporando outras regiões. Há cerca de seis meses incorporamos Itapipoca e Maracanaú", explica. "A gente consegue observar que tem um apoio importante da gestão, que viabiliza a entrada no território", afirma o médico.

No Ceará, atualmente, o projeto atua em quatro regiões de saúde e 27 municípios, além de três pólos-base de saúde indígena (ver quadro). "Na região de Tauá, que é mais distante geograficamente, os pacientes precisariam se deslocar 5 horas, 6 horas para uma consulta com especialista. Precisariam de múltiplos deslocamentos", exemplifica.

Do Sírio-Libanês, 15 teleconsultores de 11 especialidades médicas diferentes prestam a consultoria aos médicos nos postos de saúde dos municípios cearenses atendidos.

A iniciativa do Ministério da Saúde é promovida pelas Secretarias de Informação e Saúde Digital (Seidigi) e de Atenção Primária à Saúde (SAPS) em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).