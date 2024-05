Os danos psicológicos causados por uma tragédia climática

Foto: Carlos FABAL/AFP Foto de apoio ilustrativo. Um homem navega em um barco em uma rua inundada de Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, em 9 de maio de 2024.

Assistir à água subir, invadir o lar e inundar cama, sofá, geladeira, brinquedos das crianças, fotos, roupas. Ter de sair de casa e não saber quando voltar. Passar por uma enchente ou outro desastre climático, como o que assolou o Rio Grande do Sul e deixou milhares de pessoas desabrigadas, causa impactos psicológicos imediatos e duradouros nas vítimas, voluntários e socorristas.

Sentimentos de medo, choque, ansiedade, raiva e frustração podem estar presentes nos primeiros momentos após a tragédia. Além deles, a culpa por deixar uma pessoa, um animal ou objetos importantes para trás pode surgir. Há quem sinta até mesmo vergonha de ter sobrevivido.

Apesar de alguns sentimentos serem comuns a todos, a psicóloga clínica Fernanda Gomes Lopes explica que não é possível prever as reações apresentadas em situações extremas. “A gente tende a não acreditar que aquele evento negativo vai acontecer com a gente, acha que está muito distante. Diante da emergência em si, parece que é algo que conseguimos controlar, mas as pessoas não sabem como reagiriam”, afirma.

“Vai depender de diversas questões, até mesmo se aquela pessoa já vivenciou situações de crise antes”, diz a psicóloga hospitalar Aline Franco. Segundo ela, as sensações também podem ser físicas, como tremores, dores de cabeça e no corpo, além de insônia.

“Pode ocorrer confusão emocional e desorientação. Em casos mais extremos, a pessoa pode não ser capaz de cuidar dela mesma ou das pessoas próximas. Ela está tão desorganizada mentalmente que perde a capacidade de autocuidado naquele momento”, descreve Aline.

Perder um ente querido em um desastre climático é um dos desfechos mais traumáticos. No entanto, pessoas que conseguiram sobreviver, mas tiveram pertences engolidos pela enchente, também passam por um luto.

“O luto não é só quando alguém morre, mas quando a gente perde aquilo que também tem um grande significado. A pessoa tinha um universo pessoal que era conhecido, um quarto, um carro, qualquer coisa que fizesse sentido pra ela. Isso também exige tempo para a pessoa se organizar emocionalmente e traz grandes consequências psicológicas”, afirma Aline.

Compreender os eventos trágicos pode ser ainda mais desafiador para crianças. Por isso, Fernanda orienta os responsáveis a não mentir ou enganar, mas procurar uma linguagem adequada para a faixa etária.

“A gente tende a querer excluir crianças em momentos difíceis, mas elas sabem o que está acontecendo. Não querer dar tantas informações pode desencadear mais ansiedade. É importante transmitir segurança, validar o sentimento e dizer que está ao lado dela, mais do que falar que vai ficar tudo bem”, explica.

Depois do choque inicial, é possível que as vítimas lidem com sequelas psicológicas. Podem ser indicadas sessões de psicoterapia e acompanhamento psiquiátrico. Depressão, ansiedade, estresse pós-traumático e agudo são alguns dos transtornos comuns a quem passa por desastres. Profissionais que trabalham na catástrofe também devem receber atenção, pois podem desenvolver as mesmas questões, além do burnout.

“A gente tem que olhar tanto para as próprias pessoas que perderam algo como para quem está cuidando delas”, atenta Fernanda. O suporte, para ela, precisa ser pensado em forma de política pública por governos e instituições, como empresas e escolas. Os traumas ultrapassam a esfera individual e são sentidos de forma coletiva, como a pandemia, o rompimento da barragem de Brumadinho, de Mariana ou o acidente da Boate Kiss.