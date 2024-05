Tão longe, tão perto

A imagem da parede de baratas ficou na minha cabeça, mesmo que a parede tenha sido demolida, logo depois, e há 20 anos já, com a reforma da casa. Começou com uma barata, tentando escapar das águas do canal vizinho, que ganharam volume e força com o temporal e emergiram por todos os lados. Não tinha escapatória, para as baratas; e para o meu medo. Eu não podia correr, nem gritar porque era apenas o instante de salvar o que eu conseguisse salvar. Dos meus livros à minha mãe.

De repente, eram centenas de baratas, escalando a parede da cozinha, umas por cima das outras, voadoras até e que não conseguiam o voo sob o temporal, na tentativa desesperada, e quase humana, um conto pelo avesso de Kafka, de não morrer afogadas. Alguma vida contra toda morte.

A cena me assombra até hoje, quando chove e a rua desaparece, parecido quando se assiste a filme de terror, mas pior, porque você está dentro do pavor e tudo é assustador por anos e anos. Durante muito tempo, nem sei quanto porque não é o tempo do relógio, da hora marcada, mas é o tempo de viver, eu segui sem escapatória: se eu fechasse os olhos, as baratas, a água imunda que bebia caminhos, moradas e pessoas, o céu desabando sem fim... estavam dentro de mim. Um escuro. Também não existia mais silêncio no mundo: eram os gritos que eu não gritei, os pedidos de ajuda dos vizinhos, os olhos d'água-corrente dos meus pais.

A "chuva do século" foi manchete de jornal em 1997 e acontece, em mim, todas as vezes que o céu desaba. Seja perto, ou seja no Rio Grande do Sul. Eu sei dos desabrigos quando as perdas nos invadem. Depois daquelas 13 horas de chuva, restou-me o tempo que, nem sempre rápido, apenas, imensurável, me responde: tudo passa.

Fiquei ainda marcada pelo único sentimento maior que todos os medos daquele instante infinito: certo amor, voluntário por natureza, que, tão forte e grandioso quanto as águas, insurgiu de todos os lados. A solidariedade, de perto ou de longe, foi o meu resgate, de vida e de humanidade, há quase 30 anos. Até hoje é.