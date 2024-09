Correr: um ato de viver

Foto: Arcevo Pessoal Regina concilia atualmente a prática da corrida com suas responsabilidades domesticas e profissional

Entre as ruas das avenidas de Fortaleza, a corrida está se tornando cada vez mais presente. Não é difícil se deparar com alguém em passos apressados com roupas de atividade física colocando a sua velocidade para jogo. Em sua grande maioria, eles são amadores ou competidores compartilhando algo em comum além do suor no rosto: o zelo por uma boa saúde.

A corrida tem sua origem na pré-história, quando os homens eram obrigados a caçar ou fugir de predadores. Os primeiros relatos de corridas de rua vêm da Inglaterra, no século XVIII. A mais famosa, a Maratona, surgiu de uma lenda de 490 a.C., onde um soldado teria corrido 40 quilômetros visando chegar em Atenas para dar a notícia da vitória dos gregos sobre os persas na Batalha de Maratona.



Não existem provas desse fato, mas foi ele que impulsionou a maratona que conhecemos hoje — com a distância oficial de 42.195 metros que se trata de uma das mais longas e difíceis provas do atletismo — e é uma modalidade olímpica desde a primeira edição dos Jogos, em Atenas 1896. Segundo a Federação Internacional das Associações de Atletismo (IAAF), as distâncias oficiais hoje em dia variam de 5 km a 10 km.

“O divisor de águas que deu forças a corrida de rua aqui em Fortaleza foi a primeira edição da maratona do Pão de Açúcar, que influenciou muita gente a essa prática”, relembra o presidente da Federação Cearense de Atletismo (FCAT), Jerry Welton.

O Pão de Açúcar Club foi criado em janeiro de 1992, e surgiu como estímulo aos funcionários do grupo a prática do atletismo. A prova aconteceu em 1993, quando pouco mais de 1000 atletas se reuniram para revezar a distância de 42.195 metro. Com o passar dos anos, a competição foi crescendo até se tornar um dos eventos que reúne a maior quantidade de corredores estreantes.

Segundo estimativa da FCAT, através de cálculos de números de meias-maratonas e maratonas — aprovadas por lei e com autorização da federação — a capital soma aproximadamente 110 mil corredores, e esse número cresce a 300 mil quando projetado a todo estado cearense.

“A gente considera aquelas pessoas que participam frequentemente de corridas e que tem um treino planejado e organizado, então se for pensar nos amadores são uns 50 mil só em Fortaleza” pontua Jerry. Recentemente, a capital recebeu mais uma edição do Iroman, uma prova muito importante no meio esportivo.

O evento, ocorrido entre os dias de 22 a 25 de agosto, reúne três grandes modalidades de peso: o ciclismo, o atletismo e a natação. A ação reuniu mais de 1.200 atletas, que estão concorrendo para a classificação do IRONMAN 70.3 World Championship 2025, realizado na Espanha.

Para o presidente a FCAT, o grande crescimento da prática de corrida nas ruas nos últimos tempos se dá pela busca de socialização, principalmente no cenário pós-pandêmico, onde as pessoas criam relações e interações através dessa prática.

“A gente costuma dizer que Fortaleza é a capital da corrida de rua do Nordeste, porque uma só corrida pequena aqui reúne mais de mil pessoas. Aqui é um dos lugares mais receptivos do Brasil. É uma cidade linda com um litoral lindo. E apesar de ser uma cidade que tem problemas de planejamento, ela é quase que 100% plana, facilitando a locomoção, e consequentemente a própria prática da corrida” finaliza.

Plínio Linhares, ortopedista e docente do Instituto de Educação Médica (IDOMED), explica que a atividade é uma forma eficaz de auxiliar na melhora do funcionamento do coração e dos pulmões, e que os seus benefícios vão ainda mais além.

“O tema rotina saudável tomou proporções absurdas no pós-pandemia, e a corrida tem um caráter muito democrático, criança, adulto e também idoso podem realizar. Ela atua no fortalecimento e no desenvolvimento muscular, ajuda a controlar a pressão arterial, fortalece o sistema imunológico, queima calorias e melhora a saúde mental no auxílio da qualidade do sono e redução dos sintomas de ansiedade e depressão” destaca.

Uma pratica que necessita de cuidados

Com uma trajetória de oito anos marcada por resistência, luta, paixão e diversas vitórias, a maratonista e atleta Irlanir Coelho, residente da região do Cariri, não esconde o seu amor pela corrida. Foram diversos troféus e medalhas, um deles sendo conquistado na sua primeira disputa válida. Atualmente, é ultramaratonista, com 60 km já percorrido em uma única competição.

“O maior desafio no início dessa trajetória foi o sedentarismo, eu entrei na corrida exatamente para fugir disso. Além da queima de gordura que eu estava procurando, ali foi um refúgio, eu me sentia praticamente obrigada a correr e hoje eu sou feliz e muito realizada. Eu amo o que faço, então foi isso que me levou a entrar no mundo do atletismo”, relata Irlanir.

Ela explica que já sofreu lesões, e que isso acaba sendo muito frequente na vida de um atleta. “Já passei perrengue na corrida, mas não desisto, viu? E acontece, é inevitável não acontecer com o corredor, seja o amador ou o de elite, não importa. Eu já tive lesão na lombar, calcâneo e distensão muscular. Foi sempre correndo atrás de profissional para tratar”, afirma.

Plínio explica que alguns cuidados básicos precisam ser incluídos na rotina para evitar algum agravamento, principalmente aqueles que estão iniciando na corrida. Para ele, alguns locais do corpo humano, como membros inferiores (pé, tornozelo e joelho) e região da coluna (em destaque a lombar) são mais suscetíveis a desenvolver danos.

“As lesões tendinosas e musculares são as duas principais que observamos. As mais comuns são a tendinite do tendão de Aquiles, a tendinite da região da canela — a famosa canelite — a fascite plantar, uma inflamação da parte de baixo do pé perto da região do calcanhar, e também condromalácia, uma lesão que fica muito evidente em pacientes que já tem essa patologia e acabam agudizando a dor, se não fizer um tratamento adequado”, aponta o ortopedista.

Irlanir assegura que seus cuidados vão desde a alimentação a acompanhamento médico. “A cada seis meses vou ao meu cardiologista. Tenho uma nutricionista e sou acompanhada por uma assessoria. Além disso, é ideal a realização de atividade física, ou seja, correr e fazer musculação é um conjunto muito importante para nós. Esses acompanhamentos são muito eficazes na vida de quem quer ser um atleta”, finaliza.

Andréa Benevides, presidente do Conselho Regional de Educação Física da 5a Região (CREF5) e profissional de educação física, explica que a corrida tem sido predominantemente associado ao treinamento de resistência aeróbica, no entanto, alguns estudos destacam a importância do treinamento de força para os corredores.

“Atividades como a musculação oferecem benefícios bem significativos, aumentando a força e potência muscular, prevenindo lesões, além do aprimoramento da eficiência da biodinâmica do movimento. Tudo isso ajuda incluir no trabalho de potência muscular, resistência e trabalho de estabilidade” explica.

Andréa lista as precauções básicas e necessárias para uma boa corrida. “Uma boa alimentação, roupas leves, tênis adequado, utensílios de proteção ao sol — como protetor solar e óculos escuros —, uma boa noite de sono, acompanhamento médico e a prática de outros exercícios são os cuidados mais recomendáveis”.

Qualquer lugar é um lugar ideal mesmo?

Foi em uma tarde qualquer, em meio a suas horas livres, que Pedro Álex, estudante, decidiu vestir uma roupa leve que encontrara em seu guarda-roupa e calçar um tênis para começar a colocar em prática, o que já tinha decidido como meta para esse ano: a sua corrida diária.

A necessidade surgiu como um suporte para o seu bem-estar físico e o controle de sua ansiedade. Ele queria utilizar esse tempo para se cuidar, e começou a correr próximo de casa, pela praticidade que esse lugar oferecia, visto a sua rotina agitada e de tempo preenchido.

"Apesar de eu saber que a presença de um profissional me auxiliando nesse início era essencial, o fato de eu não ter acesso não foi o maior desafio, mas sim o espaço que eu estava inserido. Onde eu estava correndo não era um lugar seguro, e sim bem perigoso, violento e de muitos assaltos e mortes. E daí tem essa questão também de você não conseguir acessar cantos melhores e recomendáveis para correr", indaga o estudante.

Ele relata que a apreensão era grande quando estava praticando a atividade e que sempre ficava atento por sua segurança. "Os lugares que você precisa correr livremente e que são recomendáveis são cantos mais arborizados, com mais árvores e segurança. Quero muito continuar a correr, amei fazer isso e os resultados positivos foram imediatos, mas infelizmente não sei se vou continuar", finaliza.

O ortopedista Plínio Linhares explica que o mais recomendado para a corrida ao ar livre são ambientes como parques, praças ou até mesmo em avenidas que têm uma boa sinalização.

"Esses locais são mais agradáveis e tem uma ventilação mais adequada, evitando a fadiga a curto prazo. É também importante sempre ficar atento à regularidade do piso, se forem irregulares com calçamento inadequado, podem predispor a lesões. Uma dica é iniciar a corrida em ambientes fechados, como na academia com a esteira ou elíptico, dois equipamentos adequados para esse início", conclui.

A corrida é um caminho que precisa ser traçado com paciência, seguindo os cuidados necessários e com responsabilidade, como qualquer outra atividade. Ela é um exercício que oferece muitos benefícios, e de acesso, em sua maioria das vezes, pratico. Percorrendo esse caminho, você já pode começar a despertar o atleta que tem dentro de você.

A professora e treinadora de atletismo da Universidade de Fortaleza (Unifor), Sonia Ficagna, esclarece como deve ser feita a inserção da corrida na rotina de quem não tem essa prática.

O ideal é começar com atividades leves e depois. Conforme for ganhando o condicionamento, a pessoa pode ir aumentando tanto a frequência cardíaca, como também a distância, que pode ser intercalada com caminhada.

"A gente, como profissional, usa um cálculo de frequência cardíaca, além de uma preparação progressiva para a pessoa", alerta.