Hapvida inaugurará hospital em Fortaleza

Foto: Falcão Junior O Hospital Santa Maria ficará localizado na Rua Eusébio de Souza, 1560, Fátima – Fortaleza/CE

A Hapvida NotreDame Intermédica, maior empresa de saúde e odontologia da América Latina, inaugura nesta segunda-feira, 6, o Hospital Santa Maria, localizado no bairro de Fátima, em Fortaleza. Foram investidos cerca de R$ 50 milhões na unidade, que possui 7,6 mil m² de área.

Previsto para acontecer a partir das 9h, no auditório da própria unidade, na rua Eusébio de Souza — 1560, a apresentação do novo equipamento acontecerá inicialmente para a imprensa e autoridades, que conhecerão alguns setores do prédio. No mesmo dia, à noite, a unidade será aberta ao público.

Em entrevista exclusiva para O POVO, o vice-presidente de Operações Hapvida, Francisco Souto, explica que o bairro de Fátima está na área mapeada como estratégica pela companhia, já que permite atender o maior número de pacientes e estará próximo de outras unidades da rede.

"Foi um presente para nós, estamos entregando mais uma unidade com serviços de altíssimo nível no Ceará, onde temos um público bem consolidado. É uma expansão pensada em cada detalhe, desde a localização privilegiada e de fácil acesso aos usuários, até o oferecimento de serviços exclusivos", afirma.

Ele explica que a nova unidade hospitalar faz parte de um plano de expansão de toda rede pelo Brasil. Estão previstos dez novos hospitais ao longo dos próximos dois anos. "O nosso maior princípio é a boa medicina adotada", diz.

O Hospital Santa Maria, com 68 novos leitos, atenderá pacientes clínicos e cirúrgicos. A unidade terá ainda 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto.

"A unidade contará com um moderno centro cirúrgico, serviço de diagnóstico por imagem e de análises clínicas, esse é o maior diferencial. Como não é uma unidade de urgência e emergência, vamos começar aos poucos, com um fluxo inicial reduzido", finaliza o vice-presidente.

O Hospital Santa Maria é a sétima unidade hospitalar da rede Hapvida no Ceará, que atende atualmente mais de 1 milhão e 331 mil pessoas. A companhia ainda disponibiliza aos beneficiários cearenses cinco prontos atendimentos, 22 clínicas médicas e 17 centros de diagnóstico por imagem e coleta ambulatorial.

SERVIÇO

Inauguração do Hospital Santa Maria

Data: 6 de janeiro de 2025

Local: Hospital Santa Maria

Endereço: Rua Eusébio de Souza, 1560, Fátima - Fortaleza/CE

Para mais informações: hapvidaimprensace@gmail.com