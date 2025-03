O médico ginecologista Marcelo Cavalcante, especialista em saúde reprodutiva, faz um alerta sobre o risco de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) durante o período do Carnaval, em função de relações sexuais desprotegida. "ISTs como gonorreia e clamídia estão entre as principais causas de infertilidade relacionadas a infecções. O problema é que muitas vezes essas doenças são assintomáticas no início".