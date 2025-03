A Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-CE) realizará a quinta edição do Fórum Saúde RH. O evento deve acontecer no dia 10 de abril, das 8h às 17h, no BS Design, em Fortaleza, reunindo profissionais e estudantes de Recursos Humanos, tratando sobre saúde integral no ambiente de trabalho.Inscrições pelo https://www.e-inscricao.com/abrhceara/forumsauderh2025