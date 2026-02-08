Ondas de calor: o planeta no limite

Foto: ADOBE STOCK CAPA - ONDAS DE CALOR

calor está mudando a forma como a vida — humana, animal e vegetal — tenta se adaptar na Terra. Médicos, cientistas e ambientalistas alertam, no entanto, que toda adaptação tem um limite . E, segundo eles, o planeta está perigosamente próximo do seu limite.

Dados do relatório The Global Climate Highlights indicam que 2025 foi o terceiro ano mais quente já registrado, com temperaturas médias globais 1,48 °C acima dos níveis pré-industriais — um patamar considerado extraordinário pela comunidade científica.

Especialistas são categóricos: a ação do homem não apenas contribuiu, como segue alimentando um planeta cada vez mais quente. O Acordo de Paris, criado para conter o aquecimento global abaixo de 1,5 °C, é descrito por pesquisadores como praticamente inviável nos moldes atuais.

Para muitos deles, a humanidade avança a passos largos rumo a um ponto de não retorno. Silenciosas, negligenciadas e fatais, as ondas de calor fazem o início de 2026 ferver sobre sua própria dinâmica. Ela não deixam destroços visíveis como tempestades ou inundações, mas corroem vidas, economias e a saúde coletiva sob um sol cada vez mais implacável.

Nas primeiras semanas de janeiro, o Ceará enfrentou ondas de calor com temperaturas até 3 °C acima da média histórica. Dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indicam que, em alguns municípios, os termômetros chegaram a marcar 39 °C.

Além do calor extremo, a Funceme alerta para um cenário de chuvas escassas e irregulares. A combinação entre temperaturas elevadas e baixa precipitação tende a intensificar o desconforto térmico e potencializar os impactos do calor sobre o meio ambiente, a economia e a saúde pública.

O POVO+ analisou dados meteorológicos brutos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para dimensionar o problema. Definidas pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) como períodos de temperaturas anormalmente altas que persistem por ao menos dois dias consecutivos em relação ao padrão local, as ondas de calor não possuem um limiar global fixo.

“Não podemos confundir uma onda de calor com um simples período quente. Se olharmos para o semiárido, sabemos que os últimos meses do ano naturalmente apresentam temperaturas mais elevadas", comenta o cientista do clima e professor da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Alexandre Costa.

O que caracteriza uma onda de calor é justamente a duração do evento e o histórico de temperatura daquele local, naquela época do ano, explica. As ondas de calor são analisadas cientificamente a partir de parâmetros como magnitude (o quanto a temperatura ultrapassa o esperado), duração (dias consecutivos acima do limiar), extensão geográfica e gravidade, que combina intensidade e persistência.

Pode-se pensar na onda de calor como uma "febre planetária localizada". Assim como uma febre no corpo humano indica que a temperatura subiu além do que o organismo consegue gerenciar confortavelmente, a onda de calor é um pico de temperatura que sobrecarrega a capacidade de resfriamento tanto do ambiente quanto das pessoas que nele vivem.

O calor extremo, além de comprometer a capacidade do organismo de regular sua própria temperatura, leva à desidratação, exaustão térmica, paradas cardíacas, complicações respiratórias e ao agravamento de doenças crônicas, como o diabetes — efeitos que, muitas vezes, só se tornam visíveis quando os serviços de saúde entram em colapso.

No Rio de Janeiro, onde os termômetros ultrapassaram os 40 °C entre os dias 9 e 11 de janeiro, a rede municipal de urgência e emergência registrou 1.734 atendimentos relacionados ao calor extremo. A maioria dos pacientes apresentava sintomas como tontura, vertigem, fraqueza e desmaios. O número representa um aumento de 27,92% em relação à média dos anos anteriores. Crescimento diretamente associado à onda de calor que atingiu a cidade no período.

Metologia

Para entender como as ondas de calor passaram a fazer parte do cotidiano climático brasileiro, O POVO mergulhou em dados meteorológicos brutos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As informações vêm de estações automáticas e convencionais espalhadas por todo o País.

O recorte temporal vai de 1º de janeiro de 2019 a dezembro de 2025. A análise adotou como linha de base um histórico decenal iniciado em 2015, usado para definir o que seria considerado normal para cada local.

Ao todo, foram avaliadas as temperaturas máximas diárias de 489 estações de monitoramento. A definição de onda de calor seguiu critérios técnicos claros: são considerados eventos em que a temperatura máxima diária ultrapassa o percentil 90 (P90) do histórico local (2019-2024) por ao menos três dias consecutivos.

A partir desse ponto, os dados foram cruzados para revelar três dimensões do fenômeno: quanto tempo o calor dura, com que frequência ele se repete e quão intenso ele se torna.