Carnaval sem exageros: como brincar na folia com saúde

Foto: Samuel Setubal ￼YURI Gomes se prepara para curtir todos os dias de folia

Um dos períodos mais aguardados do ano para quem gosta de festa é, sem dúvida, o Carnaval, marcado por muitas festividades, encontros e muita animação. Trios elétricos, fantasias coloridas, desfiles e milhares de pessoas dispostas a aproveitar cada minuto da festa fazem parte do cenário que se repete todos os anos pelo País. No entanto, esse período também exige atenção redobrada à saúde.

A rotina agitada das festas coloca o corpo à prova, o que geralmente vem acompanhado de noites mal dormidas, horas de exposição ao sol, alimentação irregular, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e esforço físico além do habitual. O grande problema é que a combinação desses fatores pode resultar em desidratação, mal-estar, baixa imunidade, dores musculares e a conhecida ressaca, cujas consequências podem se estender para além do dia seguinte.

"O Carnaval submete o corpo a um grande estresse. Quem bebe demais ou não se hidrata adequadamente corre o risco de se sentir mal e perder a imunidade", alerta o clínico geral Jorge Acioly.

Um dos efeitos mais comuns do exagero é a ressaca. De acordo com o Instituto Nacional sobre Abuso de Álcool e Alcoolismo (NIAAA), a ressaca é um conjunto de sintomas que surge após o consumo excessivo de álcool e pode incluir dor de cabeça, náuseas, fraqueza, sede intensa, dores musculares, tontura, sensibilidade à luz e ao som, ansiedade e irritabilidade.

O médico Jorge Acioly explica que a ressaca acontece por vários motivos ao mesmo tempo. “O álcool faz a pessoa urinar mais, perde líquido e eletrólitos, e isso causa desidratação. Além disso, o fígado transforma o álcool em uma substância tóxica chamada acetaldeído, que provoca inflamação e mal-estar até ser eliminada pelo organismo.”

Segundo ele, o álcool também interfere no estômago, no açúcar do sangue e no sono. “Ele irrita a mucosa do estômago, pode baixar a glicose e ainda atrapalha o sono. A pessoa até dorme, mas não descansa direito, acorda cansada no dia seguinte", explica.

Apesar da popularidade de medicamentos e suplementos que prometem evitar a ressaca ou “proteger o fígado”, o médico alerta que não há comprovação científica. “Não existe remédio que impeça a ressaca. Esses produtos até aliviam um pouco o estômago, mas não evitam a intoxicação alcoólica. O perigo é a pessoa achar que está protegida e acabar bebendo mais", alerta.

Outro ponto de atenção é o uso de remédios junto com álcool. “Analgésicos, anti-inflamatórios e remédios para enjoo podem mascarar os sintomas. A pessoa parece melhor, mas o álcool continua alto no sangue, e isso atrasa a percepção da gravidade do quadro", afirma.

Para reduzir os efeitos do álcool, a orientação é simples. “O que realmente ajuda é beber água, intercalar álcool com água, comer antes e durante o consumo e, principalmente, evitar exageros", diz o médico.

Durante o Carnaval, também aumentam os casos de bebidas adulteradas, para evitar riscos, o importante é seguir as devidas orientações: “Se a bebida tiver gosto estranho, cheiro forte ou aparência diferente, é melhor parar de beber. Não aceite bebida de desconhecidos e não deixe o copo sozinho", afirma o médico.

Em situações mais graves, o médico alerta para a necessidade de atendimento imediato. “Confusão, vômitos persistentes, desmaio, convulsões e respiração lenta são sinais de intoxicação grave. Nesses casos, a pessoa precisa de atendimento médico imediato", conclui.