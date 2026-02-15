Equipe multiprofissional integrada

As mais de 100 cirurgias robóticas foram realizadas através de equipes multiprofissionais, formadas por cirurgiões, enfermeiros, anestesistas, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos que trabalham juntos em todas as etapas do cuidado, seguindo o modelo "Jeito ICC de Cuidar", um modelo baseado na integração entre especialidades e centralidade no paciente.

"Hoje, cada cirurgião que compõe a equipe do ICC tem a plena convicção de que ele é incapaz de resolver o problema do paciente sozinho. A gente precisa desse suporte multidisciplinar, desse suporte integral completo", afirma Bruno Soares.

Com mais de 80 anos, a Rede ICC mantém investimentos constantes em tecnologia, pesquisa e capacitação. A cirurgia robótica reforça o cuidado baseado em ciência, inovação e atenção integrada ao paciente.

Após alcançar esse marco na consolidação da cirurgia robótica, o próximo passo é ampliar o acesso à tecnologia, avalia o cirurgião. "Precisamos estruturar a cirurgia robótica não mais como um sonho ou como futuro, mas como realidade", afirma. "Agora é hora de expandir o acesso, especialmente para pacientes com câncer de intestino, de endométrio e de colo do útero."