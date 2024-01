Mulheres são condenadas por fraudar cotas para filhos cursarem Medicina

Foto: Reprodução Facebook Fachada da Faculdade de Medicina da UFCA

Duas mulheres foram condenadas por falsidade ideológica de documento público por fraudarem o sistema de cotas para estudantes de escolas públicas com o objetivo de permitir que seus filhos fossem aprovados no curso de Medicina da Universidade Federal do Cariri (UFCA). Elas foram sentenciadas a dois anos e seis meses de prisão, pena que foi convertida em pagamento de R$ 15 mil à UFCA, além de prestação de serviços comunitários e multa.

A sentença foi proferida pelo juiz Fabricio de Lima Borges, da 16ª Vara Federal em Juazeiro do Norte (Cariri Cearense) na última sexta-feira, 26. A decisão aponta que uma das rés era coordenadora de uma escola pública na Zona Rural de Missão Velha, também no Cariri, para onde efetuava a transferência da matrícula de sua filha a cada fim de bimestre letivo do Ensino Médio. A mesma prática teria sido feita em favor do outro estudante — há ainda outros casos suspeitos.

Dessa forma, mesmo que os estudantes tenham cursado, praticamente, todo o Ensino Médio em colégios particulares, eles puderam concorrer a vagas destinadas a estudantes de escolas públicas. O favorecimento à filha da coordenadora ocorreu em 2016, enquanto o segundo caso se deu em 2018. Os estudantes, por serem menores de idade na época dos delitos, não puderam ser imputados criminalmente, conforme o Ministério Público Federal (MPF), que patrocinou a acusação.

"Esse movimento migratório de inúmeros alunos oriundos das melhores escolas privadas da região para uma escola pública da zona rural de Missão Velha também beneficiava a direção da escola, que selecionava esses alunos para programas de avaliação da qualidade de ensino, o que elevava a nota da instituição nos rankings da educação", escreveu na sentença o juiz Fabricio de Lima Borges.

O magistrado ainda apontou que, conforme a UFCA, o custo anual de um estudante do curso de Medicina corresponde a R$ 75.075,84. Como a filha da coordenadora cursou três anos do curso, enquanto o outro estudante, dois anos, o prejuízo aos cofres públicos foi estimado em R$ 375.379,20.

Em seus depoimentos, ambas as rés negaram o crime. A coordenadora afirmou que não leu o documento que assinou asseverando que sua filha havia cursado integralmente o ensino médio em escola pública. Ela também disse não saber da existência de cotas para estudantes da rede pública, somente das cotas raciais. E que as transferências da filha para a escola onde trabalhava se motivaram por episódios depressivos sofridos pela adolescente.

A outra ré também afirmou que não leu o documento que assinou e que não tinha conhecimento do sistema de cotas para alunos do sistema público. Ela afirmou que as transferências de seu filho para a escola de Missão Velha se deram por "razões financeiras".

Em 2022, ambas as rés já haviam sido condenadas em ação civil pública pelo mesmo caso. Na ocasião, foi decretado o cancelamento da matrícula dos estudantes beneficiados pelo esquema, assim como eles foram condenados a ressarcir à UFCA pelo valor investido no período em que cursaram medicina.