A noite de segunda-feira, 12, e a madrugada de terça-feira, 13, na região do Grande Pirambu foram marcadas por episódios de violência que vitimaram agentes de segurança. No Álvaro Weyne, o soldado Bruno Lopes Marques, de 27 anos, foi assassinado a tiros. No Pirambu, um PM da Reserva Remunerada teve a casa invadida por um grupo de quatro criminosos e foi agredido por eles.

Era por volta das 20h40min de segunda quando o soldado Marques foi executado. Ele estava de folga em um estabelecimento comercial localizado na avenida Pasteur quando criminosos em um carro branco passaram pelo local e atiraram contra ele. O PM morreu no local do crime. Duas outras pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Ainda durante a noite, o veículo utilizado no assassinato foi encontrado. Até o fechamento desta página, nenhum suspeito havia sido preso, porém. A 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), especializada em crimes contra a vida de agentes de segurança, investiga o caso. Marques era lotado na 1ª Companhia do 20° Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia / 20º BPM). Ele havia ingressado na PM em 11 de outubro de 2017, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). "A SSPDS e todas as suas vinculadas, em especial a PMCE, se solidarizam com a família e os amigos do policial militar", disse a pasta em nota de pesar.

Já durante a madrugada de terça, ocorreu a agressão contra o PM da reserva. Conforme a Polícia Militar, as agressões foram motivadas pelo envolvimento do neto do PM com um grupo criminoso. Os suspeitos teriam ameaçado o neto da vítima de morte. Não foi informado o estado de saúde do militar após as agressões. Também no caso do PM da Reserva não houve suspeitos presos, até o momento.

"Informações que possam levar à captura dos suspeitos podem ser feitas pela população por meio dos contatos 190 ou 181, ou disque-denúncia e whatsapp da SSPDS (85) 3101-0181", informou a nota da PM.