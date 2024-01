Violência ameaça turismo no Ceará e no Brasil

Foto: AURÉLIO ALVES CUMBUCO-CE, BRASIL, 17-01-2023: Cumbuco ouvir turistas, donos ou profissionais de restaurantes, pousadas, hotéis e bugueiros sobre o impacto da violência no turismo.. (Foto: Aurélio Alves/O Povo)

"Pé na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha". Esses versos interpretados pelo sambista Diogo Nogueira poderiam muito bem descrever o que um turista espera encontrar no Ceará e em boa parte do Brasil.

Contudo, conforme o Índice Global da Paz (GPI, na sigla em inglês), elaborado e publicado anualmente pelo Instituto para Economia e Paz (IEP), o Brasil é apenas o 132º país mais pacífico do mundo, em uma lista com 163 nações.

Por outro lado, aparece como o 15º mais seguro para o turista, em ranking desenvolvido pela seguradora americana Berkshire Hathaway Travel Protection.

A dubiedade de apresentar, ao mesmo tempo, altas taxas de criminalidade, mas relativa boa estrutura de proteção ao turista, talvez explique porque o Brasil é apenas o 44º país mais visitado do mundo, entre 58 nações pesquisadas pela Organização Mundial do Turismo.

Foto: AURÉLIO ALVES Vídeo com tentativa de assalto na praia do Cumbuco viralisa e acende alerta na cadeia turística do Ceará

A questão volta à tona quando ocorrem episódios de violência em alguns dos principais destinos turísticos do Estado e do País.

No Ceará, por exemplo, entre o fim do ano passado e os primeiros dias de 2024, pelo menos, duas ocorrências envolvendo turistas ganharam destaque na mídia convencional e nas redes sociais: o estupro de uma turista em um sítio no município de Cruz e a tentativa de assalto a um grupo de visitantes que faziam um passeio de buggy nas dunas do Cumbuco, em Caucaia.

No Rio de Janeiro, em outubro de 2023, três turistas foram assassinados na Barra da Tijuca, confundidos com desafetos de milicianos.

Voltando ao Ceará e retroagindo dez anos no tempo, um dos casos mais marcantes foi o do assassinato da turista italiana Gaia Molinari.

Tais episódios de grande repercussão e a sensação de insegurança, são considerados limitadores da expansão dos investimentos em turismo, principalmente, fora dos grandes centros, conforme representantes do segmento ouvidos por O POVO.

No caso específico do Ceará, o Estado figura como o 5º com maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes, 37,5, do Brasil, e segundo na região Nordeste, atrás apenas da Bahia, com 48 homicídios por 100 mil habitantes, conforme o último relatório do Atlas da Violência, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Foto: JÚLIO CAESAR Vera Lúcia da Silva, representante dos meios de hospedagem do Ceará do Hotel alerta para o agravamento da situação de violência no Ceará

Paradoxalmente, ambos os estados apareciam entre os dez mais visitados do País, com a Bahia na terceira e o Ceará na oitava colocação nacional. Além deles, também o Pará aparece nas dez primeiras posições nos dois rankings.

O cruzamento de dados não permite, portanto, em um primeiro momento, fazer uma associação entre os índices de criminalidade e o número de visitantes recebidos, mas representantes do setor turístico estadual veem a problemática da violência com bastante preocupação.

Para a presidente da Associação dos Meios de Hospedagem e Turismo do Ceará (AMHT-CE), Vera Lúcia da Silva, tanto o Brasil quanto o Ceará já passam há muitos anos por esse processo de piora na segurança pública.

"Todos os estados sofrem com essa insegurança porque, na verdade, existe uma omissão, seja dos governos estaduais seja das prefeituras em entrar num acordo em relação a esse problema que afeta o cidadão comum e o turista. Não existe uma união para resolver esse problema”.

“Todo mundo hoje busca por segurança. Ninguém quer sair do seu estado para visitar outro e ser assaltado ou correr o risco de ser morto em uma viagem de turismo. Ninguém, em nenhum país do mundo aceitaria isso, mas o Brasil aceita isso há muitos anos. Então, por mais que os empresários tentem se organizar, a insegurança, infelizmente, é um fator muito sério. E precisa de uma política pública séria, mas não é o que hoje a gente tem visto no Brasil”, acrescenta Vera Lúcia.

Por sua vez, o diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Ceará (Abav-CE), Murilo Santa Cruz, diz que a segurança pública é um dos gargalos do turismo no País, onde a criminalidade está matando mais do que nas guerras no Oriente Médio.

"A gente começa a relativizar, mas não é natural não poder frequentar determinada parte de uma cidade, às vezes, o próprio centro, em determinado horário da noite, como se faz na Europa”.

“A segurança é um dos principais pontos que o turista observa quando vai escolher um destino. Se um norte-americano ou europeu pensa em visitar o Brasil e toma conhecimento desses problemas, ele termina indo para outros países. Ele acaba indo para o Caribe, para a Ásia, para a Oceania ou mesmo para outros países da América do Sul, que sofrem menos os efeitos da violência, tais como o Uruguai e o Chile”, exemplifica.

Foto: JÚLIO CAESAR Ivana Bezerra, do Visite Ceará afirma que o maior problema do turismo do Estado não é a violência, mas a redução das malhas aéreas nacionais e internacionais

Embora concorde que episódios de violência no Brasil e no Ceará tenham potencial para impactar o turismo, a presidente do Visite Ceará, Ivana Bezerra, aponta que não é possível generalizar casos que considera pontuais, como os de Cruz e do Cumbuco.

“Eu sou totalmente a favor de melhorar sempre a segurança das cidades, mas esses dois casos ocorreram em lugares mais isolados, um em uma duna e outro em um sítio, locais onde não era possível ter um policiamento ostensivo”, ponderou.

Para Ivana, o maior gargalo para a expansão do turismo no Estado é a redução nas malhas aéreas doméstica e internacional.

Sobre o impacto da violência, a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE), defende, em nota, ao O POVO, que o turismo é um setor transversal.

"Por essa razão a Setur dialoga de forma permanente com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a fim de garantir a segurança de todos os cearenses e visitantes nos equipamentos e destinos turísticos."

Frias ainda que as ações adotadas são coordenadas pela SSPDS, por meio do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur/PMCE).

"Em conjunto com as outras unidades de segurança do Estado, o órgão executa estratégias tanto preventivas como resolutivas dos casos, com policiamento intensivo e ostensivo feito com rondas, bicicletas e bases fixas."

Capacitação de bugueiros é trunfo



Foto: AURÉLIO ALVES Capacitação e conhecimento da região são aspectos que contam para segurança dos turistas que visitam Cumbuco e usam os serviços dos bugueiros

Embora haja preocupação com a repercussão da tentativa de assalto em duna do Cumbuco, bugueiros que atuam lá e em outros destinos que oferecem esse tipo de passeio no Ceará destacam que o treinamento e a qualificação são trunfos para evitar novos episódios.

O conhecimento das regiões em que atuam ajuda a garantir a segurança dos turistas tanto do ponto de vista da prevenção de acidentes quanto para evitar transitar em áreas mais propensas a ações de criminosos.

Mesmo assim, o reforço na fiscalização e no policiamento, no entorno das áreas de dunas é um aliado bem-vindo, de acordo com bugueiros ouvidos pela reportagem.

Foto: AURÉLIO ALVES Reforço do policiamento é alívio para os empresários que atuam na Praia do Cumbuco e para os turistas que visitam o lugar

Natan Souza, que trabalha há pouco mais de dez anos transportando turistas pelas formações arenosas do Cumbuco comemora que foram deslocadas, após o episódio, duas viaturas para circularem pela região. “Isso dá uma segurança total para todos, turistas e para gente que é bugueiro porque a insegurança está em todo o Brasil”, pondera.

Ele destaca que o serviço na localidade é organizado por meio de uma cooperativa a reunir 189 bugueiros.

“Os buggys são todos credenciados, autorizados para fazer essa parte de dunas e as trilhas para conhecer as lagoas. Tem o seguro-passageiro, para o caso de algum acidente. E, por isso, a gente é muito procurado o ano inteiro”, exalta.

Já o bugueiro Rodrigo Gurgel, que trabalha transportando turistas em Paracuru, afirma que o policiamento no município é reforçado e não há registros de tentativas de assalto durante passeios nos chamados Lençóis Paracuruenses.

Ele disse acreditar que a repercussão do caso no Cumbuco não teve qualquer impacto sobre o turismo em outras regiões do Estado.

“Os turistas entenderam que são casos isolados. Eu não sei que loucura foi essa, mas felizmente, esses caras estão presos”, comemorou.

Prevenção é estratégia em Aracati

Prestes a receber um grande fluxo de turistas no Carnaval, notadamente após o anúncio da apresentação da cantora Ivete Sangalo, o município de Aracati aposta na prevenção para evitar que criminosos tentem aproveitar a movimentação de pessoas para realizar delitos.

De acordo com o secretário de Segurança Pública de Aracati, Werisleik Matias, “haverá 50 homens do Corpo de Bombeiros nas praias e mais 300 homens da Polícia Militar por noite, fora isso tem o aporte da Polícia Civil com delegados em plantão com suas equipes e já estão sendo providenciado os alojamentos para esse efetivo”.

Foto: IANA SOARES Coronel Werisleik Matias, Secretário de Segurança Pública do Aracati

Sobre o trabalho de prevenção relacionado ao transporte de turistas por buggys e quadriciclos, o secretário destaca o trabalho de credenciamento dos profissionais que atuam nesses passeios.

“Eles são todos inspecionados pela Guarda Municipal do Aracati. Então, tudo isso traz essa sensação de segurança. Com relação aos guias turísticos a secretaria do Turismo credencia e a de Segurança vai atrás de saber quem é o guia, levanta todos os dados dele para que a gente possa receber o turistas de forma segura”, detalha.





Alta estação é foco para SSPDS

O período da alta estação tem sido o principal foco das ações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) voltada para a proteção do turista, conforme nota enviada ao O POVO pela Pasta.

“A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realiza, desde dezembro de 2023, a Operação Alta Estação, com foco na atuação no litoral. Os trabalhos são executados pelo Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), com apoio de outras unidades como o Regimento de Polícia Montada (RPMont), Policiamento Ostensivo Geral (POG), Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPM)”, explica o comunicado.

O informe lembra que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) conta com a Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), unidade especializada para a proteção e investigação de crimes contra turistas. A delegacia fica na rua Costa Barros, 1971, no bairro Aldeota (em Fortaleza).

"Como o turista tem data para retornar para sua cidade, o ideal é que o registro do Boletim de Ocorrência seja feito de maneira presencial. Nos demais municípios cearenses, o procedimento deve ser feito na delegacia que responde pela região”.

Sobre as oito Áreas Integradas de Segurança (AIS) que abrangem os municípios com maior potencial turístico do Estado (excetuando Fortaleza), a SSPDS destaca que, considerando as AIS 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e 23, foram realizadas 833 capturas em flagrante durante o ano de 2023, relacionadas aos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), como são tipificados os roubos.

Os dados foram compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

Conforme classificação da própria SSPDS, o Ceará está dividido em 25 AISs, sendo 10 na Capital e 15 em municípios litorâneos ou do Interior.

Dos oito que abrangem os principais destinos turísticos, quatro registaram mais de 1 mil roubos (ou CVPS) em 2023, enquanto outros quatro registraram menos de 500 ocorrências do tipo no ano passado.

