Márcio Henrique Araújo: De olho nas ondas e nos aplicativos

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 01-02-2024: Fotos: Márcio Henrique Araújo-Uber/Surfista. (Foto: Yuri Allen/Especial para O POVO)

Quem pede uma viagem de carro por aplicativo na Praia do Futuro, no Titanzinho, na Ponte Metálica ou na Praia de Iracema, possivelmente, pode ter se deparado com uma cena inusitada em meio ao trânsito de Fortaleza: um automóvel municiado de uma prancha parando ao aceitar uma corrida.



A primeira reação é confirmar a placa para se dar conta que aquele motorista é Márcio Henrique Araújo, 46 anos, morador do Henrique Jorge, que resolveu unir o trabalho com lazer pelas praias e ruas da Capital.



Surfista desde os 16 anos, ele encara o esporte como terapia de vida. Através dele diz encontrar paz espiritual, emocional e física. “É sem explicação ainda mais quando tem boas ondas”. Já o trabalho é uma necessidade.

Para não perder tempo, utiliza outro aplicativo — não o de transporte —, para checar a previsão das ondas, a maré e horários em que ela está cheia ou seca. O que lhe deu bom conhecimento sobre o mar e o clima.



Tudo isso, ainda tem que estar ligado aos dias e períodos que tem mais solicitações de corridas e a agenda da esposa, que ele leva e busca no trabalho.

O POVO – Como o surfe entrou na sua vida?



Márcio Araújo – Eu não tinha muitas condições financeira e aí eu conheci o surfe através de amigos, escolas e vizinhos. Eu ia muito para a praia com meus amigos e sempre pegava as pranchas emprestadas. Eu sempre os esperava praticar, surfar e brincar e quando eles ficavam cansados, eu pegava (a prancha).



Fiz amizade com alguns e, às vezes, me emprestavam as pranchas e eu ia sozinho de ônibus até que eu consegui meu primeiro emprego, depois que terminei os estudos, e com o meu primeiro salário, fui direto comprar uma prancha numa oficina de pranchas que tem lá na Leste-Oeste.



Daí fui comprando outras e outras...trocava de prancha de duas a três vezes no ano.



O POVO – Quando percebeu que poderia conciliar o surfe e o trabalho?



Márcio – Primeiro comecei em um trabalho de supervisor de moda que me atrapalhou um pouco, pois eu viajava muito de ônibus e aí perdi a liberdade em relação ao surfe.

Depois fui para uma empresa de representação de vendas de calçados de Santa Catarina, em 2012, já conhecia o patrão do surfe. Ele vendo meus resultados com as vendas ele disse: "Quando der três, quatro horas, se quiser ir surfar, está liberado", e eu comecei aí. Eu só queria escutar essa frase.



O POVO – Manteve a prática ao começar como motorista de aplicativo. Como faz no dia a dia?



Márcio - Eu pedi demissão do emprego anterior, fiquei parado um tempo e eu entrei na Uber há seis anos. Aí comecei a rodar, rodar e eu fiquei pensando como poderia fazer para surfar.



Eu comecei a me dedicar de manhã, de tarde, para quando fosse no fim da tarde ir surfar. Eu junto as duas coisas, pois o esporte também é importante para nossa qualidade de vida.



Como moro meio longe, não dá para ir pegar a prancha, ir surfar e depois voltar para guardar lá em casa. Gera muito tempo e despesa com combustível, então coloco ela na capa e amarro com uma tira específica em cima do carro, troco de roupa e faço as corridas.



O POVO – O que os passageiros comentam?

Márcio - No começou eu fiquei com vergonha, pois o pessoal julgava a prancha no carro, mas tem outro pessoal que curtiu e acha legal a ideia e tem gente que nem percebe a prancha.

Outros acham massa juntar os dois, trabalho e lazer. Uma vez uma senhora disse: "Você não faz ideia de como isso é bom para sua saúde mental. Lá na frente você vai entender". Eu já captei o que ela quis dizer.

Uma vez uma moça ao descer falou: "Eu acho que esqueceram uma prancha em cima do seu carro…" Eu ri muito e respondi "é minha". (risos)

Márcio Henrique Araújo-Uber/Surfista



O POVO – O que gosta mais nessa relação com o mar?

Márcio – Isso é muito bom para a saúde, pois dá para envelhecer com saúde. A vibe que o surfe tem. Você pode chegar estressado ou com algum problema, mas sai do mar outra pessoa. A energia que o mar traz. Quem pratica, entende. Tanto que o surfe é hoje um esporte de alto nível.

O POVO – E como concilia a agenda hoje em dia?



Márcio – Eu acompanho constantemente as previsões (do tempo) e é possível ver uma semana para frente. Se o dia eu sei que vai dar onda, o dia todo eu passo o dia no mar, e depois faço as corridas, pois sei que não vai ter outro dia igual assim.



Em geral, acordo às 6 horas, toma café e assisto os noticiários. Às 7h30min levo minha esposa ao trabalho, no Centro, na Praça do Ferreira. De lá vou dar uma caminhada na praia ou vou surfar, se tiver onda, e começo a rotina como Uber às 11 horas.



Rodo até 19 horas, quando vou pegar minha esposa no trabalho para irmos para casa, chegando em casa vamos para academia onde ficamos até às 21 horas. O esporte também é importante para nossa qualidade de vida.