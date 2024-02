Momento é mais que oportuno para a parceria Brasil-África

Foto: Instituto Brasil África/Divulgação João Bosco Monte, presidente do Instituto Brasil África

Com o embarque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na última terça-feira, 13, para o continente africano, levantou-se o debate sobre os impactos das relações comerciais entre Brasil e África. Especificamente para esta agenda, as visitas serão para Egito e Etiópia, dois dos novos integrantes do Brics.

Para João Bosco Monte, presidente do Instituto Brasil África (Ibraf), o que ocorre é um movimento de retomada e de oportunidades há muito não vista. Segundo ele, abre-se a possibilidade de capacitação, de alternativas comerciais benéficas às duas partes, de propagação de tecnologias e métodos produtivos brasileiros, além do auxílio à qualidade de vida de um continente que, de acordo com ele, consiste, hoje, no mais propício para se pensar em negócios.

O POVO - Muito se fala sobre a retomada do diálogo entre o Brasil e África. Por que a utilização deste termo em específico?

João Bosco Monte - Acho que a retomada é muito mais simbólica, no sentido do apagão que tivemos no governo de Jair Bolsonaro, quando a política externa do Brasil ficou muito relegada a vontades pessoais. O presidente não tinha uma estratégia para onde a política externa brasileira seria apontada, portanto, houve um vácuo, com diversas geografias, com diversas latitudes. Agora com a volta do presidente Lula, no ano passado, houve encontros, viagens, reuniões, em diversos lugares do mundo. Todos os continentes foram contemplados. E houve uma retomada do posicionamento brasileiro nas relações internacionais. Não apenas no contexto africano, mas com a África o dano foi muito maior. O ex-presidente brasileiro sequer visitou, em quatro anos, qualquer um dos 54 países do continente africano.

OP - Quais os principais tópicos a serem discutidos nas agendas entre o Brasil e os países africanos?

Bosco Monte - A agricultura é a aproximação mais fácil e objetiva entre o Brasil e a África. Eu já visitei, dos 54 países, 45, e, sem exceção, todos têm o Brasil como modelo de produção agrícola. É simples: o Brasil há quatro décadas era importador de grãos, precisávamos da assistência de outros países para termos comida. Passamos a ser um dos maiores produtores e exportadores de commodities e também de alimentos. Isso faz com que haja uma vontade africana de dialogar com o Brasil porque há uma necessidade muito grande. Estamos falando de um continente que tem 1,4 bilhão de pessoas. Com constrangimentos significativos para acesso a alimentos em muitos ambientes. Podemos ajudar. Se o Brasil pode sair dessa situação de importador e passar a ser um grande ator, por que isso não pode acontecer com a África? A resposta é bem simples. Depende de tempo, de vontade, mas é possível que aconteça. E isso faz com que possamos transladar uma experiência brasileira ao contexto africano.

OP - O presidente Lula visitará os dois novos integrantes do Brics: Egito e Etiópia. Neste último encontro, o senhor participará. Quais as intenções do Brasil e da Ibraf com esses dois países em específico?

Bosco Monte - O Egito é um parceiro que importa produtos importantes do Brasil. 80% das proteínas que eles consomem vêm do Brasil. Uma das agendas do presidente Lula no Egito é ampliar a possibilidade de compra do Egito. Também há a possibilidade da Egyptair, que é a empresa estatal egípcia, iniciar as operações aéreas ligando Cairo a algumas cidades brasileiras. Já na Etiópia, haverá a 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana. Lá lançaremos uma edição especial do Youth Technical Training Program. Será uma ação ousada: entre 2024 e 2025, queremos capacitar 1 mil jovens africanos aqui no Brasil. O intuito é trazer justamente trazer respostas para a produção de alimentos no contexto africano.

OP - De que forma essa capacitação da Ibraf e a participação brasileira como um todo retornam para o Brasil?

Bosco Monte - Nas relações internacionais falamos do soft power. Os jovens que vêm para o Brasil recebem o conhecimento, usam os equipamentos e se apropriam de tecnologias brasileiras. Quando elas voltam para seus países elas replicam naqueles lugares o que receberam do Brasil e a marca é brasileira, isso se traduz em respostas. São mais produtos brasileiros, são mais equipamentos do Brasil, mais tecnologias brasileiras são utilizadas e isso amplia o que nós chamamos de memória afetiva. Dentro de duas, três décadas, essas pessoas que vêm pra cá, ao replicarem o que aprenderam aqui e servem também de catalisadores, amplificam a participação do Brasil naqueles lugares e isso é uma beleza significativa porque plantamos a semente aqui e dentro de algum tempo essa semente dará frutos.

OP - Qual a participação do Ceará nesse processo de aproximação com o continente africano?

Bosco Monte - O Ceará tem privilégios. Sua localização geográfica atrai a relação. Temos a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), vocacionada para jovens africanos. Retomaremos uma conexão aérea entre Brasil e Cabo Verde. Nós entendemos que é um momento muito oportuno, no qual o presidente define que África é uma das suas prioridades. África é o ambiente mais propício para se pensar em negócios. Dos 10 países que mais cresceram nos últimos dois anos, sete estão lá. Há uma população jovem que ronda os 75% desse contingente. Há uma classe média ascendente, reservas naturais que estão sendo cobiçadas. Os empresários precisam entender que o porto seguro para seus negócios pode ser na África. O Ceará é privilegiado, mas ao mesmo tempo isso pode ser uma maldição. Porque não se utilizar o benefício que tem pode ser um atestado de incapacidade de desinteresse, desânimo. Isso é muito ruim.