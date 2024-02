Volume dos açudes no Ceará aumenta e dois atingem mais de 90% da capacidade

Foto: aurélio alves AÇUDE Germinal é o primeiro a sangrar em 2024

O Ceará tem dois açudes acima de 90% da capacidade de abastecimento: Caldeirões, no município de Saboeiro, com 97,95%, e Curral Velho, em Morada Nova, com 97,5%. Eles possuem capacidade para armazenar 1.243 hm³ e 12.17 hm³ de água, respectivamente. Entre o dia 10 de fevereiro e este sábado, 24, o volume total dos reservatórios monitorados passou de 36,7% para 37,8%. O Estado registra chuvas há sete dias seguidos em todas as regiões.

Os dados são do Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh) e foram consolidados às 18h20min deste sábado, 24.

Além do registro, o Estado também possui o primeiro açude a sangrar neste ano. O açude Germinal, no município de Pacoti, atingiu a capacidade máxima no último dia 16 de fevereiro. O reservatório de pequeno porte tem capacidade para armazenar 2.107 hm³.

Outros 47 açudes estão com volume abaixo de 30%. Entre eles, 13 registram volume morto, quando estão abaixo de 5% da capacidade de armazenamento: Favelas, Trici, Varzea do Boi, Cedro, Monsenhor Tabosa, Salão, Sousa, Madeiro, Potiretama, Amarelas, Pompeu Sobrinho, Barra Velha e Cupim.

Aporte hídrico tem aumento com chuvas de fevereiro

O volume de água nos reservatórios do Ceará teve um leve aumento percentual a partir do dia 10 de fevereiro até este sábado, 24. O aporte passou de 36,7% para 37,8%. Os dados foram consolidados no portal de monitoramento da Cogerh, neste sábado, 24.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), desde o dia 18 de fevereiro, o Ceará registra chuvas em todas as regiões. Foram sete dias seguidos com precipitações distribuídas pelo Estado. Todas as regiões já atingiram a média chuvas para o período faltando cinco dias para finalizar o mês.