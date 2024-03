Homem é preso por receptação com 218 kg de cobre, em Fortaleza

Foto: Polícia Civil do Estado do Ceará 216 METROS de cobre foram apreendidos

Uma diligência da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na prisão em flagrante de um homem de 60 anos. O suspeito é acusado de receptação. Com ele a equipe da PCCE apreendeu 216 metros de fios de cobre. A captura ocorreu no bairro Aerolândia, em Fortaleza.

Após receber denúncia de uma possível venda do material, as equipes da polícia iniciaram as investigações, que culminaram na localização de 218 kg de fios de cobre na última quinta-feira, 7 de março. O material foi encontrado em um estabelecimento comercial pertencente ao homem preso. Todo o material e o homem foram encaminhados para o 13º Distrito Policial (DP).

No local ele foi autuado em flagrante por receptação e, agora, ele está à disposição da Justiça.

Saiba como denunciar



Aqueles que desejarem denunciar e contribuir com a polícia para investigações podem acionar o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

As informações podem ser repassadas também pelo Whatsapp, por meio do número (85) 3101-0181, onde imagens, áudios e vídeos podem ser utilizados.