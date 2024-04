Preço da gasolina cai para R$ 5,78 no Ceará, aponta ANP

Foto: Samuel Setubal Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

O preço da gasolina no Ceará caiu para R$ 5,78. É o que aponta o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referentes aos dias 31 de março a 6 de abril. Já o etanol ficou em torno R$ 4,40, enquanto o diesel alcançou R$ 5,91.

Comparando com a semana anterior, de 24 a 30 de março de 2024, a gasolina teve uma baixa de R$ 0,06. Por outro lado, o etanol aumentou R$ 0,04 e o diesel apresentou estabilidade.

Em relação ao gás natural veicular, mais conhecido como GNV, o Estado apresentou a segunda maior precificação média do Nordeste (R$ 4,99). O preço fica atrás apenas do Rio Grande do Norte, com R$ 5,19.

Além disso, o gás liquefeito de petróleo (GLP), que diz respeito ao combustível usado nas cozinhas brasileiras, foi observado valor próximo a R$ 100,41.

Veja preço médio de revenda da gasolina comum pelas regiões do Brasil

Norte: R$ 6,01/L

Sul: R$ 5,83/L

Centro-Oeste: R$ 5,80/L

Nordeste: R$ 5,79/L

Sudeste: R$ 5,64/L



Preços dos combustíveis: quais cidades mais caras no Ceará?



Dentre todos os municípios, Itapipoca, a 139,9 km de Fortaleza, é a cidade do Ceará com os valores mais altos para a gasolina (R$ 6,34), diesel (R$ 6,55) e etanol (R$ 4,97).

Para o GNV, o destaque negativo foi Quixadá, a 163,4 km da Capital, com valor de R$ 6,28. Por fim, a cidade com maior preço do GLP foi Juazeiro do Norte (R$ 105,75).

Confira o preço da gasolina nas cidades do Ceará

Canindé: R$ 5,97

Caucaia: R$ 5,74

Crateús: R$ 5,99

Crato: R$ 6,00

Fortaleza: R$ 5,70

Icó: R$ 6,03

Iguatu: R$ 5,97

Itapipoca: R$ 6,34

Juazeiro do Norte: R$ 5,99

Limoeiro do Norte: R$ 6,05

Maracanaú: R$ 5,68

Quixadá: R$ 5,94

Sobral: R$ 5,98

