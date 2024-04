Dia D de vacinação contra gripe em Fortaleza começa com baixa adesão

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo CAMPANHA para Influenza, iniciada em março, já vacinou mais de 137,6 mil pessoas em Fortaleza

Na manhã deste sábado, 20 de abril, Fortaleza iniciou o Dia D de Vacinação contra a gripe. Os postos de saúde em diversas regiões da capital abriram suas portas às 8h e têm previsão de funcionamento até às 16h30min. No entanto, até o meio-dia, a procura pela vacina no posto Celio Brasil Girão foi pouco expressiva.

O objetivo é imunizar os grupos considerados de risco para a influenza, como idosos, crianças, gestantes e puérperas, dentre outros.



A campanha, iniciada em 11 março, registrou, até o momento, a vacinação de 137.633 mil fortalezenses contra a Influenza. O número corresponde a apenas 13% do total de pessoas no grupo prioritário na Capital.

Galeno Taumaturgo, secretário municipal da Saúde, destaca a importância de reverter esse quadro. Segundo ele, uma das grandes vantagens do Dia D é a abertura de todos os 134 postos municipais, ao contrário dos fins de semana normais, quando apenas dois postos são abertos na Cidade.



“Hoje estamos com 134 postos abertos e durante a semana também vamos intensificar. Devemos, provavelmente, fazer novamente a abertura dos postos no próximo sábado”, diz, prevendo que o projeto se estenda.



Para ele, a tendência de baixa cobertura é nacional, o que demanda um empenho muito maior das autoridades de Saúde. “Ao tomar a vacina você evita adoecer. Não tem sentido você deixar de tomar uma vacina e correr o risco de ter uma gripe e evoluir para uma pneumonia, e ir para uma emergência”, enfatiza.

Dia D contra a gripe: a importância da vacinação

Nos locais de vacinação também estão sendo ofertados outros imunizantes que fazem parte do calendário nacional e a vacina contra a Covid-19, que segue disponível para bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos.

O comerciante Inácio Rabelo, 63, foi ao posto tomar a vacina da gripe e aproveitou para levar os netos: “A população tem que entender que é crucial se vacinar, porque as pandemias estão aí, as doenças estão aí, tanto as antigas quanto as novas. Não se sabe quem será afetado”.

“Tem uns que não querem vir, que têm medo de tomar injeção, mas eu não tenho medo não. O importante é a saúde. Tá aí, já tomei”, conta, rindo, Osana Ribeiro Tavares, 68, dona de casa. Ela é diabética e, por isso, não perde um dia de vacinação.



Viviane Soares, 27, diarista, levou os três filhos para e destaca que pretende manter a cultura de imunização na família. “Sempre trouxe meus filhos para vacinar, ter a carteira de vacinação em dia. Prezo muito por isso, até para eles aprenderem e continuarem quando crescerem”, conta.



Entre uma aplicação e outra, era possível ouvir o choro inevitável das crianças pelos corredores, que logo era atenuado pela equipe do posto, que dispunha de brincadeiras interativas, livros e pinturas para descontrair o momento.

A autônoma, Karilene Silva, 35, trouxe o filho de 6 anos para tomar a vacina da gripe e, para ela, o destaque é a comodidade e atenção aos pequenos. “Achei bom a interação com as crianças, isso já tira um pouquinho do medo dele. Ele saiu chorando, agora tá brincando e já esqueceu a dor”, comenta.



Além dos pontos de vacinação, ao longo do sábado cerca de 90 profissionais vão realizar a vacinação domiciliar para grupos prioritários, entre eles, idosos acamados e idosos em instituições de longa permanência.

Confira os grupos prioritários para a vacina da gripe:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos

Trabalhadores da Saúde

Gestantes

Puérperas

Professores dos ensinos básico e superior

Povos indígenas

Idosos com 60 anos ou mais

Pessoas em situação de rua

Profissionais das forças de segurança e de salvamento

Profissionais das Forças Armadas

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade)

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso)

Trabalhadores portuários

Funcionários do sistema de privação de liberdade

População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos)

Outras vacinas disponíveis nos postos de saúde

Além da vacina contra a Influenza, o mutirão de vacinação deste sábado conta com outras vacinas em todos os postos de saúde da Capital. Veja quais:

Vacinas disponíveis para crianças em Fortaleza

BCG

Hepatite A

Hepatite B

Poliomielite (VIP – inativada e VOP - atenuada)



Rotavírus

Pentavalente

Pneumocócica 10

Meningocócica C (conjugada)

Febre Amarela

Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola)

Varicela

Tríplice Bacteriana (Difteria, Tétano e Coqueluche)

Papilomavírus humano (HPV)

Vacinas disponíveis para adolescentes em Fortaleza

Hepatite B

Dupla bacteriana (Difteria e Tétano)

Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola)

Papilomavírus humano (HPV)