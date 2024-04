Preço do diesel está mais caro que o da gasolina no Ceará

Foto: Preço da gasolina e do diesel sobem nesta quinta com novo ICMS

O valor do litro do diesel no Ceará subiu enquanto o da gasolina apresentou estabilidade na última semana. De acordo com a pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP), divulgada neste sábado, 20.

Conforme os dados, o valor médio do diesel nos postos de combustível do Ceará subiu de R$ 6,01 para R$ 6,12 em uma semana. Entre os dias 14/4 e 20/4, o preço mínimo encontrado foi de R$ 5,85, já o preço máximo foi de R$ 6,59.

O valor médio do litro do diesel permanece acima do valor observado para a gasolina. Nessa semana, o valor médio apresentou uma pequena variação negativa mas manteve estabilidade.

A ANP encontrou no Ceará o preço médio de R$ 5,70 nos últimos sete dias, valor um pouco menor do que os R$ 5,73 encontrados na semana anterior.

Até esse sábado, 20, o maior valor da gasolina no Estado era de R$ 6,39, enquanto o menor era de R$ 5,37.

A pesquisa semanal ainda traz informações sobre o custo do etanol, que apresentou alta na comparação com a avaliação anterior, subindo de R$ 4,40 para R$ 4,45 em uma semana.

Há ainda os preços praticados no mercado de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) comercializado em botijões de 13 kg, o gás de cozinha. A ANP mostra que o preço segue a estabilidade de semanas anteriores.

O gás de cozinha segue com preço médio de R$ 99,03, com os valores nas revendedoras variando entre R$ 75 e R$ 117 na última semana.

Confira os preços dos combustíveis no Ceará (entre 14/4 e 20/4)

Gasolina

Preço Médio: R$ 5,70 (R$ 5,73 era o preço médio na semana anterior)

Preço Mínimo: R$ 5,37

Preço Máximo: R$ 6,39

Diesel

Preço Médio: R$ 6,12 (R$ 6,01 era o preço médio na semana anterior)

Preço Mínimo: R$ 5,85

Preço Máximo: R$ 6,59

Etanol

Preço Médio: R$ 4,45 (R$ 4,40 era o preço médio na semana anterior)

Preço Mínimo: R$ 4,19

Preço Máximo: R$ 5,05

Gás de cozinha

Preço Médio: R$ 99,03 (R$ 99,81 era o preço médio na semana anterior)

Preço Mínimo: R$ 75

Preço Máximo: R$ 117

Fonte: ANP

