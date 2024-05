O café de Mulungu que atravessa gerações

Foto: Arquivo Pessoal Donas do Café Humaitá. Concília, Letícia e Mirtha.

Com uma família que carrega a paixão pelo café, o Café Humaitá, comandado pelas irmãs Concília, Letícia e Mirtha Farias, nasceu no município de Mulungu, localizado a 105,7 quilômetros de Fortaleza.

Criada em 2023 por Mirtha, a empresa de café especial e micro torrefação é fruto de uma influência que resiste há mais de 80 anos pelo avô Otávio Barros.

Além dos cursos e especializações sobre a iguaria, Mirtha carrega as lembranças e ensinamentos aprendidos com a mãe e o avô.

Para a representante comercial, a criação da marca serviu para unir ainda mais as irmãs após a morte da mãe, que faleceu em 2022.

“O movimento começou comigo, mas depois que elas entraram, elas se redescobriram como pessoa, como família, a gente se uniu mais depois que minha mãe foi embora, é como se fosse um propósito”.

Hoje, em Fortaleza, o Café Humaitá pode ser encontrado no restaurante Flor do Café, gerenciado por Letícia, também irmã das 3, no restaurante Divina Comida, na Padoca Fortaleza e em feiras criativas.

O item também é vendido em Mulungu, na feira orgânica que acontece aos domingos, e em Guaramiranga, no empório Amor da Serra e também na cidade de Caruaru, em Pernambuco, no Jerinana Café.

O POVO - Como começou a história do Café Humaitá?

Mirtha Farias - O sítio fica em Mulungu, nossa família é de lá e a gente teve um contato quando criança com o café porque meu avô foi um produtor. Ele tinha o sítio Humaitá, por isso que a gente deu o nome do café em homenagem a ele.

Com a pandemia eu tive que me refugiar, então passava metade do mês em Pernambuco, que é onde eu trabalho, e metade do mês no Ceará. À época, eu fui com minha mãe, ela se chamava Didi, para o Mulungu, como meu avô já tinha falecido e o sítio estava se perdendo, eu dei a ideia para a gente cuidar de lá.

Ela foi fazendo o processo de colher, de torrar no fogão a lenha e eu ia aprendendo com ela. Aquele momento era uma festa para nós, e o engraçado era que as pessoas falavam: 'Vocês não têm o que fazer, não?', mas era uma alegria tão grande ter aquele contato, sentir aquele cheiro, aquelas lembranças.

Com isso, eu comecei a mandar para algumas pessoas conhecidas, em Fortaleza, e todo mundo adorava, porque era torrado no fogão a lenha e a cada ano ia melhorando a produtividade e aí foi aumentando a minha curiosidade.

Então eu fui atrás de saber o que era o café especial e aí fui estudar em junho de 2020, com um curso online.

E esse curso, que foi o meu primeiro, era justamente sobre como cuidar da lavoura, como separar um café especial, como é que armazena, então eu ia tentando fazer com tudo que eu tinha no sítio, como se fosse um laboratório.

E desse curso, que era de Minas Gerais, me abriu o universo de possibilidades e eu comecei a descobrir novos cursos sobre café em São Paulo. Em 2021, que já estava podendo sair, viajar, mas de máscara, claro, eu peguei um avião e fui para SP fazer um curso de barista e de pó de café, ainda como uma vontade de aprender a torrar.

Nisso, eu fui conhecendo várias pessoas e continuava torrando e dando para as pessoas, aí todo mundo ficava perguntando porque eu não colocava para vender e eu explicava que não tinha tempo porque lá em casa todo mundo tem a sua atividade.

Era um desejo e uma vontade de religar, eu acho que está muito ligado a isso, porque eu fui transferida para Pernambuco com 26 anos e eu fiquei distante, mas sempre quando tinha café eu já estava ali no meio.

O meu mundo, o meu repertório de informações sobre café, sobre pessoas foi aumentando e minha mãe também acompanhando tudo. Só que em 2022 aconteceu a coisa mais triste da minha vida, que foi quando perdemos a nossa mãe para a Covid-19.

Em menos de 15 dias minha mãe foi embora e foi desolador, porque ela era tudo, ela era o exemplo do meu avô, aprendeu tudo sobre agricultura e também saiu muito cedo de Mulungu para ir para a cidade para ter perspectiva e auxílio.

Nossa mãe também era muito empreendedora, muito desenrolada, muito danada. E nesse período, um amigo meu chegou e falou para eu fazer um curso de café, um curso de cerâmica, alguma coisa para acabar com a minha tristeza.

E foi nisso, um mês depois da morte da mamãe, eu descobri um curso em São Paulo de um japonês e foi maravilhoso. Eu escutava as palavras dele e via a minha mãe, eu chorava, mas ao mesmo tempo estava me dando alegria e foi quando eu voltei a sorrir e conhecer pessoas novas. E detalhe: esse professor foi o primeiro que se eu soubesse a técnica de torrar, eu podia usar o fogão a lenha.

Aí quando foi em no Carnaval de 2023, eu fui para o Sítio e vi que tava tudo muito triste e sem graça, quando minhas duas vizinhas, a Cristina e a Emiliana, me chamaram para vender o café na feirinha de orgânicos lá no Mulungu e eu não tive tanta vontade porque não tinha mais minha mãe, aí eu falei para minha irmã, a Concília, e ela disse que me ajudava.

Quando a gente chegou na feirinha, eu não só vendi nosso café, como eu vendi os produtos da minha vizinha, então a gente movimentou a feira, foi tanta alegria, e o que era para ser só um momento, foi algo transformador que a gente se encheu de alegria e de ânimo.

Aí a gente fez uma etiqueta na gráfica, colocamos o telefone da Concília para quem quisesse comprar porque ela mora em Fortaleza. Só sei que foi se espalhando pela indicação e aumentando a demanda, e em junho de 2023 nossa irmã, a Letícia, também entrou com a gente.

O POVO - Quantas pessoas estão envolvidas na produção do Café Humaitá?

Mitha Farias - Além de mim, Letícia e Concília, hoje nós temos o seu Edmilson, que é o nosso anjo da guarda, tem Marilene, que é a nossa anjo da guarda também, que cuida mais da casa, mas também quando precisa ela embala o café e quando tem algum um período temporário a gente consegue mais duas pessoas para fazer a colheita, para fazer alguns serviços mais diários.

O POVO - Qual a diferença entre o café tradicional e o café especial?

Mirtha Farias - Na classificação da Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café) há o café extra forte e tradicional, que está na primeira base da pirâmide, que seriam os grãos defeituosos, os grãos de baixíssima qualidade e é um sabor muito intenso, e as pessoas põem açúcar e acham que aquilo ali é café.

Depois dessa categoria vem o superior, que é um pouquinho melhor, são alguns grãos selecionados, mas ainda não é o melhor.

Aí vem o gourmet, que já é um café com uma qualidade interessante, pode ter alguns grãos verdes, mas existe uma regra que existe um percentual mínimo. Já o especial tá na categoria máxima, são grãos selecionados, isentos de defeitos.

O POVO - Como está a produção?

Mirtha Farias - Hoje a gente faz parte de uma associação, chamada Ecoarcafé (Associação de Produtores de Café do Maciço de Baturité), que são uns 15 produtores e a gente de novos participantes para revitalizar o café, para plantar novas mudas e fazer com que a região se torne uma grande produtora de café de qualidade, de café especial.

Então esses 15 produtores já estão com essa consciência de fazer a colheita seletiva, de fazer a secagem, porque não adianta eu colher corretamente e não secar da forma correta. Como é um processo trabalhoso, muita gente não quer passar por isso.

O POVO - Quais os planos futuros para o Café Humaitá?

Mirtha Farias - Antes a gente não imaginava porque a casa do sítio era mais pra gente repousar e hoje já é para a gente trabalhar.

Agora que a Concília vai ficar mais tempo lá, a gente tá pensando em organizar para receber pessoas, aí a gente vai atrás do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e a gente já tem um pouco de suporte deles, porque nós já fizemos um plano de negócio.

A gente visualiza o um movimento de turismo rural, de experiência, para as pessoas conhecerem, então a gente já tá pensando nessa possibilidade de abrir, das pessoas verem como se torra um café, delas também tomarem um café e comerem um bolo da Flor do Café.

Mas a princípio a ideia seria fazer uma vez ao mês, receber um grupo, até mesmo para a gente poder se organizar para ter segurança e também não ficar de qualquer jeito.



