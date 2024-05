Prevenção ambiental para que(m)?

"E a natureza se ressente da ação do ser humano. É preciso que a gente tenha muito cuidado. Que a gente priorize a pauta ecológica, que a gente tenha muita discussão antes de fazer qualquer interferência no meio ambiente", disse o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), na semana que passou.

Embora boas e prudentes palavras, a declaração veio apenas um dia após a Câmara Municipal "passar a boiada" e aprovar projetos que excluem duas áreas de proteção e recuperação ambiental. Proposições, vale ressaltar, feitas por aliados de Sarto, o vereador Adail Jr e o hoje deputado estadual Antônio Henrique, ambos do PDT.

As proposições passaram sem muita dificuldade, graças aos votos da base do prefeito, bem como dos bolsonaristas e também daqueles que não se encontram necessariamente em um segmento ideológico tão fixo.

A declaração de Sarto é de quem conhece a prudência de se mexer no meio ambiente de forma desenfreada, mas ele está com uma decisão importar para tomar. Sanciona ou veta os projetos de seus aliados?

Uma vez sancionados, agrada os vereadores, alguns empresários e os demais pouco interessados em pautas ambientais. Se o prefeito o veta, pode comprar brigar com homens de negócios, mas pode também passar uma mensagem importante para a cidade de preservação. Importante, as eleições batem à porta.

Ele promete discutir antes de tomar qualquer medida. Mas afinal, a preservação do meio ambiente interessa a que e quem? Aos parlamentares? Empresários? Moradores que podem sofrer consequências?

Bom, a natureza não fala, mas como bem disse o prefeito, ela se ressente das ações que a atacam. Ela pede socorro em Fortaleza, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo.