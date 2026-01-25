Homem é morto a tiros por agente federal de imigração nos Estados Unidos

Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP ￼PROTESTOS nos EUA contra ações que perseguem imigrantes registrou nova morte, segundo o governo de Minnesota

O governador de Minnesota, Tim Walz, denunciou "mais um ataque a tiros" partindo de agentes federais do governo do presidente americano Donald Trump, no último sábado, 24, em Minneapolis. Um homem de 37 anos morreu após ser baleado por um agente federal de imigração dos Estados Unidos. O caso aconteceu durante uma patrulha do Departamento de Segurança Interna (DHS).

O caso ocorreu duas semanas após um agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) ter matado a tiros outra americana, também de 37 anos, em Minneapolis. Milhares de agentes do ICE foram mobilizados para a cidade, que é governada por democratas, no âmbito da campanha de Trump para deportar imigrantes irregulares em todo o território dos EUA.

"Acabei de falar com a Casa Branca após mais um ataque a tiros atroz por agentes federais esta manhã. Minnesota não aguenta mais. Isso é repugnante", disse o governador Walz no X (antigo Twitter). "O presidente (Trump) deve colocar fim a esta operação. Tirem de Minnesota os milhares de oficiais violentos e sem treinamento. Agora", disparou o governador.

De acordo com o DHS, o agente envolvido no caso teria disparado em legítima defesa depois que o homem, supostamente armado, teria se aproximado da patrulha de fronteira. A vítima do disparo morreu no local da ocorrência. Apesar das alegações das forças de segurança, O jornal The New York Times informou que imagens analisadas, quadro a quadro, mostram a vítima segurando apenas um telefone quando foi derrubada no chão e baleada pelos agentes do DHS.

O governo de Minneapolis afirmou, na mesma rede social, que estava "ciente" de que "novos disparos envolvendo forças federais" perto de um cruzamento nesta cidade do norte dos Estados Unidos, que tem sido palco de protestos há várias semanas contra a presença e contra a atuação do ICE.

Um vídeo, não confirmado, que circula nas redes sociais mostra uma pessoa que parece ter sido baleada durante um tumulto na rua. É possível ouvir vários disparos e pelo menos uma pessoa nos arredores usa um colete com a palavra "Polícia". Minneapolis foi abalada por protestos cada vez mais tensos desde que agentes federais atiraram e mataram Renee Nicole Good, de 37 anos, em 7 de janeiro.

No caso da mulher, uma autópsia concluiu que a ocorrência tratava-se de homicídio, o que não significa automaticamente que tenha sido cometido um crime. Jonathan Ross, o oficial responsável pelos disparos que mataram Renee Nicole Good, não foi suspenso ou acusado formalmente pela ação.

Outro caso que gerou indignação pública, também em Minnesota, e reacendeu as tensões envolveu Liam Coelho Ramos, uma criança de apenas cinco anos, e o pai dele, Adrian Coelho Arias, ambos de nacionalidade equatoriana. Eles foram detidos quando chegavam em casa.

Agentes do ICE detiveram a criança quando ela chegava da pré-escola, em Minnesota, e usaram o garoto como isca para prender o pai, que é imigrante. Os dois foram levados para um centro de detenção no Texas. O menino é o quarto aluno da cidade de Minneapolis a ser detido por agentes da imigração nas últimas semanas.

De acordo com relatos, o garoto estava na garagem da família quando foi abordado, segundo a superintendente das Escolas Públicas de Columbia Heights, Zena Stenvik. Em entrevista coletiva, Zena contou que os agentes pediram para o menino bater na porta de casa para ver se havia mais alguém dentro da residência. Ela declarou que o ICE estava "usando uma criança de 5 anos como isca" para prender outras pessoas.

