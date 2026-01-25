Incêndio destrói galpão de colchões em Maracanaú

Foto: Equipe CBMCE O incêndio destruiu toda a estrutura do galpão

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão localizado na Avenida Doutor Mendel Steinbruch, no bairro Pajuçara, em Maracanaú, na madrugada deste sábado, 24. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).



O imóvel fica em uma área conhecida como o antigo galpão da Avon, nas proximidades do antigo Max Atacadista.



No local, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) constatou que o fogo já havia se espalhado por grande parte da estrutura, que era composta por madeira e armazenava matéria-prima, fatores que contribuíram para a rápida propagação das chamas.



Segundo nota da CBMCE, o incêndio foi controlado rapidamente, evitando que o fogo se alastrasse para outros galpões e atingisse as edificações do entorno. O galpão atingido foi totalmente destruído pelas chamas.



Não houve registro de vítimas. Na manhã deste sábado, equipes do Corpo de Bombeiros permaneceram no local realizando o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes e garantir a segurança da área.