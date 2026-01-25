"Por que eu apoiaria um camarada que não é do meu partido?", diz Ciro sobre apoio a Flávio

Foto: FÁBIO LIMA Ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) falou sobre a possibilidade de apoiar a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial deste ano

O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) falou, na última sexta-feira, 23, sobre a possibilidade de apoiar a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) na eleição presidencial deste ano. A declaração ocorreu em entrevista coletiva, após evento com líderes políticos de diferentes municípios promovido pelo deputado estadual Felipe Mota (União Brasil).

Também participaram do evento o ex-prefeito Roberto Cláudio (União), o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) e o deputado estadual Sargento Reginauro (União). Questionado sobre se estaria disposto a apoiar o filho de Jair Bolsonaro (PL), que já lançou pré-candidatura à Presidência da República, Ciro respondeu com uma pergunta e, na sequência, jogou a responsabilidade de definir a posição para as cúpulas nacionais do PSDB e do União Brasil

“Por que eu apoiaria um camarada que não é do meu partido? O PSDB vai, nacionalmente, tomar posição. O União Brasil vai, nacionalmente, tomar posição. Então, quando estiver na hora, a gente conversa”, declarou o ex-ministro.

A fala do ex-ministro ocorreu após a suspensão de negociações entre a pré-candidatura de Ciro e o grupo do PL Ceará. O tucano esteve no centro de um desentendimento protagonizado por líderes nacionais do PL na reta final do ano passado. Em passagem pelo Ceará, em novembro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) criticou o PL Ceará por se aproximar de Ciro.

Na ocasião, ela citou nominalmente André Fernandes (PL), atual presidente do partido no Estado, e disse que não seria viável apoiar uma pessoa que já criticou Bolsonaro. Fernandes e parte dos filhos de Bolsonaro criticaram a atitude de Michelle à época. Flávio Bolsonaro chegou a dizer que a ex-primeira-dama “atropelou” o processo local e agiu de forma “autoritária e constrangedora”.

Após uma reunião da cúpula nacional do PL, em Brasília, Fernandes anunciou a suspensão das negociações com Ciro por tempo indeterminado. Neste mês, em entrevista ao O POVO, o deputado federal cearense Dr. Jaziel (PL) disse que o PL espera por uma posição oficial de Ciro para tratar sobre a chapa de oposição no Estado: “A gente está esperando ele se lançar, também”. Segundo o deputado, o PL ainda analisará a questão sobre o apoio a pré-candidatura de Ciro e também espera um aval nacional para fechar a posição.

Ainda na coletiva, Ciro voltou a criticar o ministro da Educação, Camilo Santana (PT). Em relação a uma possível saída de Camilo do Ministério da Educação (MEC) para apoiar a reeleição de Lula e Elmano, Ciro considerou que a movimentação do ministro seria para “tomar o lugar de Elmano” no pleito. Camilo admitiu que pode deixar o cargo no MEC para ajudar nas campanhas de aliados.