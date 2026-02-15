Lucas Pinheiro Braathen quebra paradigma e dá esperanças para alavancar esportes de inverno no Brasil

Foto: Fabrice COFFRINI / AFP ￼O MEDALHISTA Lucas Pinheiro Braathen salta no pódio, ladeado pelos suíços Marco Odermatt (esquerda) e Loic Meillard

Pela primeira vez, um país latino-americano conquistou uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno. O resultado histórico veio com o ouro do brasileiro Lucas Pinheiro Braathen no slalom gigante, neste sábado, em Milão-Cortina

Braathen, segundo colocado no ranking mundial da modalidade, chegou à Itália como esperança do Brasil para uma medalha inédita. Filho de mãe brasileira e pai norueguês, ele escolheu representar o País e tem feitos relevantes desde então, como oito pódios em etapas de Copa do Mundo e mais seis em outras competições.

Com a medalha, o atleta de 25 anos se torna o sul-americano com melhor resultado em uma modalidade dos Jogos de Inverno, quebrando um recorde de 98 anos. A marca era da equipe argentina no bobsled 4-man, que ficou em quarto nos Jogos de St. Moritz-1928, na Suíça. O time era composto por Arturo Gramajo, Ricardo González, Mariano de María, Rafael Iglesias e John Victor Nash.

O melhor resultado individual antes de Braathen já era do Brasil Foi em 2006, nos Jogos de Turim, quando Isabel Clark terminou em nono no snowboard cross. Esse continua como o melhor desempenho feminino de um país sul-americano nos Jogos de Inverno.

Sem tradição e clima propício para a práticas de esportes de inverno, o Brasil costuma ter representantes nos Jogos que são radicados em países do hemisfério norte, como Canadá e nações nórdicas.

Braathen, por exemplo, escolheu defender as cores do país da mãe após desentendimentos com a Noruega. Nicole Silveira, que disputa o skeleton, nasceu no Rio Grande do Sul, mas cresceu no Canadá.

A expectativa de representantes de modalidades de inverno no Brasil é que a medalha conquistada neste sábado gere maior interesse para a prática de esportes da neve, especialmente com o público jovem.

Há maior facilidade para desenvolver modalidades indoor, que dependem de pistas de gelo, para a sua prática. É o caso do curling e patinação. Em São Paulo, na região do Morumbi, há Arena Ice Brasil, cujo foco é o hóquei no gelo.

"Desde a fundação da nossa arena, em 2020, o hóquei no gelo tem crescido sustentavelmente. Em quatro anos, a gente quadruplicou a base de praticantes, a gente já consegue hoje ter campeonato nas modalidades adulto, sub-23 e sub- 18?, conta Salvador Ferreira, diretor de hóquei da CBDG, ao Estadão.

A modalidade de Lucas Pinheiro Braathen, o esqui alpino, é praticado em montanhas nevadas. É possível simular as condições em ambientes indoor, mas há diferenças significativas e, invariavelmente, quem quiser disputar em alto nível esportes como esse precisa se deslocar para regiões com alto grau de competitividade para se inserir no circuito internacional.