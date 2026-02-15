Morre aos 81 anos, José Álvaro Moisés, cientista político e fundador do PT

Um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), José Álvaro Moisés morreu nesta sexta-feira, 13, aos 81 anos. Professor titular de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP), ele foi vítima de afogamento na Praia de Itamambuca, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.
De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), por volta de 17h40, o acadêmico foi encontrado inconsciente na faixa de areia. Equipes de resgate realizaram manobras de reanimação ainda no local, mas ele não resistiu.
Embora tenha sido um dos principais intelectuais envolvidos na fundação do PT, Moisés tornou-se crítico da legenda nos últimos anos. Em 2010, chegou a afirmar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia “passado dos limites”.
Moisés, graduado em ciências sociais pela USP em 1970, mestre em política e governo pela Universidade de Essex, em 1972, e doutor em ciência política pela USP, em 1978, foi professor visitante do Centro Latino-americano da Universidade de Oxford em 1991 e 1992).
Em entrevista concedida ao jornal O Estado de S. Paulo, em 2023, o cientista político declarou que o PT “tinha um vício de achar que, se o protesto era feito por ele, era legítimo, mas se o protesto era contra, era ilegítimo”.
Na ocasião, também avaliou que a omissão das forças democráticas diante do mal-estar com o funcionamento do sistema político abriu espaço para a direita e segmentos conservadores assumirem protagonismo nas manifestações de 2013.
Por meio das redes sociais, a Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP) lamentou a morte do professor. Em nota, destacou que sua trajetória foi marcada pelo rigor intelectual e pelo compromisso com a vida pública, deixando “um legado incontornável para a área e para gerações de pesquisadoras e pesquisadores”.
A entidade ressaltou ainda o papel de Moisés na internacionalização da pesquisa brasileira. Ele representou o País em fóruns globais, integrando o Comitê Executivo da Associação Internacional de Ciência Política (IPSA) entre 2011 e 2015, além do Conselho Internacional de Ciências Sociais (ISSC), de 2013 a 2016.
Além da produção teórica voltada à cultura política e à qualidade da democracia, Moisés exerceu funções de liderança na própria ABCP. Foi o primeiro coordenador da Área Temática de Cultura Política e Democracia da instituição, cargo que ocupou entre 2006 e 2012.
O PT, que teve Moisés como um de seus fundadores, divulgou nota afirmando que "sua trajetória intelectual esteve marcada pelo compromisso com o estudo das instituições democráticas e pelo acompanhamento atento da vida política nacional".
Segundo o partido, "Moisés sempre se colocou no campo do debate democrático, contribuindo para o pluralismo de ideias que fortalece a sociedade brasileira". (Com informações de Agência Estado)